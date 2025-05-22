Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşerek sürüyor. İBB'ye Medya A.Ş. merkezli 3. dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı.



Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.



TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER



Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in İBB'deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında (Takvim.com.tr)



TAKVİM.COM.TR SEVK YAZISINA ULAŞTI



Takvim.com.tr, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, Arzu Can'ın eşi Savaş Can, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay ve diğer isimler hakkında tutuklama talebi istenen sevk yazısına ulaştı.



SUÇ GELİRLERİNİ ASİSTANI VE ASİSTANININ EŞİ ÜZERİNDEN AKLAMAYA KALKTI



Mahkeme tutanağında Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerini asistanı Arzu Can'ın eşi Savaş Can'a ait hesaplar üzerinden yatırıma dönüştürerek aklamaya çalıştığı vurgulandı.