Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in İBB'deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında (Takvim.com.tr) TAKVİM.COM.TR SEVK YAZISINA ULAŞTI Takvim.com.tr, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin , Çetin'in asistanı Arzu Can , Arzu Can'ın eşi Savaş Can , Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay ve diğer isimler hakkında tutuklama talebi istenen sevk yazısına ulaştı. SUÇ GELİRLERİNİ ASİSTANI VE ASİSTANININ EŞİ ÜZERİNDEN AKLAMAYA KALKTI Mahkeme tutanağında Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerini asistanı Arzu Can'ın eşi Savaş Can'a ait hesaplar üzerinden yatırıma dönüştürerek aklamaya çalıştığı vurgulandı.

Taner Çetin'in suç geliriyle elde ettiği villa (Takvim.com.tr)





14 MİLYON TL'LİK ŞAİBELİ VİLLA



Çetin'in ikamet ettiği villanın asistanı Arzu Can'ın annesi Elif Gülpınar adına kayıtlı olduğu, villanın satışının olduğu tarihte Arzu Can'ın eşi Savaş Can'ın hesabından 14 milyon TL para çıkışı olduğu görüldü. Savaş Can'ın bu maliyeti karşılayacak ekonomik güçte olmadığı, Taner Çetin'in kamu ihalelerinden elde ettiği suç kaynaklanan mal varlıklarının aklanmasında Arzu Can isimli şahsın eşi ve annesini kullanarak suç gelirlerini aklamaya çalıştığı tespit edildi.



Fikri Murat Demir'in Taner Çetin'le mali çıkar içinde olduğu tespit edildi (Takvim.com.tr)



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fikri Murat Demir'in 2021 yılından itibaren İBB ihalelerine katılan Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam A.Ş isimli firmanın sahibi olduğu, ve İBB'den adrese teslim 20 ihale kazandığı belirtildi.



Demir'in ihale komisyon görevlileri ve ihaleye katılan rakip firmaların tamamı ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu, ihale sorumlusu Taner Çetin'le mali çıkar içinde olduğu tespit edildi.