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Taner Çetin'in İBB'deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı

İBB'ye yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonun altından çok büyük bir zimmet skandalı ve ihale vurgunu çıktı. Beylikdüzü'nden beri Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'a bağlı çalışan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in ihale rüşvetiyle 14 milyon TL'lik villa aldığı, kullandığı BMW marka araçların taksidini rüşvet paralarıyla ödettirdiği mahkeme tutanaklarında yer aldı. Takvim.com.tr, savcılığın sevk yazısına ulaştı. Çetin'in suç gelirlerini asistanı Arzu Can'ın ailesi üzerinden akladığı ifade edildi. İBB'den adrese teslim ihale alan Fikri Murat Demir ve Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam'ın Taner Çetin'le mali çıkar içinde olduğu görüldü.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 17:36
Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşerek sürüyor. İBB'ye Medya A.Ş. merkezli 3. dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı.

Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in İBB'deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında (Takvim.com.tr)İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in İBB'deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında (Takvim.com.tr)

TAKVİM.COM.TR SEVK YAZISINA ULAŞTI

Takvim.com.tr, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, Arzu Can'ın eşi Savaş Can, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay ve diğer isimler hakkında tutuklama talebi istenen sevk yazısına ulaştı.

SUÇ GELİRLERİNİ ASİSTANI VE ASİSTANININ EŞİ ÜZERİNDEN AKLAMAYA KALKTI

Mahkeme tutanağında Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerini asistanı Arzu Can'ın eşi Savaş Can'a ait hesaplar üzerinden yatırıma dönüştürerek aklamaya çalıştığı vurgulandı.

Taner Çetin'in suç geliriyle elde ettiği villa (Takvim.com.tr)Taner Çetin'in suç geliriyle elde ettiği villa (Takvim.com.tr)


14 MİLYON TL'LİK ŞAİBELİ VİLLA

Çetin'in ikamet ettiği villanın asistanı Arzu Can'ın annesi Elif Gülpınar adına kayıtlı olduğu, villanın satışının olduğu tarihte Arzu Can'ın eşi Savaş Can'ın hesabından 14 milyon TL para çıkışı olduğu görüldü. Savaş Can'ın bu maliyeti karşılayacak ekonomik güçte olmadığı, Taner Çetin'in kamu ihalelerinden elde ettiği suç kaynaklanan mal varlıklarının aklanmasında Arzu Can isimli şahsın eşi ve annesini kullanarak suç gelirlerini aklamaya çalıştığı tespit edildi.

Fikri Murat Demir'in Taner Çetin'le mali çıkar içinde olduğu tespit edildi (Takvim.com.tr)Fikri Murat Demir'in Taner Çetin'le mali çıkar içinde olduğu tespit edildi (Takvim.com.tr)

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fikri Murat Demir'in 2021 yılından itibaren İBB ihalelerine katılan Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam A.Ş isimli firmanın sahibi olduğu, ve İBB'den adrese teslim 20 ihale kazandığı belirtildi.

Demir'in ihale komisyon görevlileri ve ihaleye katılan rakip firmaların tamamı ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu, ihale sorumlusu Taner Çetin'le mali çıkar içinde olduğu tespit edildi.

Taner Çetin, ihale rüşvetiyle BMW marka araçlarının taksidini ödetti (Takvim.com.tr)Taner Çetin, ihale rüşvetiyle BMW marka araçlarının taksidini ödetti (Takvim.com.tr)


İHALE RÜŞVETİYLE BWM TAKSİDİ

Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam A.Ş çalışanı Aslı Siyah Gül'ün, kamu ihalelerine fesat karıştırmak suretiyle Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın hesabına para aktardığı, bu hesapta toplanan paralarla Taner Çetin'in BMW'lerinin taksidinin ödendiği ortaya çıktı.

Taner Çetin, ihale rüşvetiyle BMW marka araçlarının taksidini ödetti (Takvim.com.tr)Taner Çetin, ihale rüşvetiyle BMW marka araçlarının taksidini ödetti (Takvim.com.tr)

Siyahgül'den Can'a transfer edilen paralarla Borusan Otomotiv Aş'ye taksit ödemelerin yapıldığı belirlendi.

MURAT ONGUN'A BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTERDİLER

Gözaltına alınan tüm şüphelilerin Ekrem İmamoğlu liderliğinde Murat Ongun'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği vurgulandı.


İBBye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunuİBBye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu

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