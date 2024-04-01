|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.78
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.52
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %97.26
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %94.54
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.84
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %78.36
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.11
|0
|%0
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %95.74
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.76
|0
|%0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.13
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %95.78
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.15
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %89.83
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %99.12
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %88.34
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %87.95
|0
|%0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %94.18
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.51
|0
|%0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.82
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.39
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %94.59
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %96.36
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %94.23
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.36
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.82
|0
|%0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %86.82
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.93
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %94.99
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.59
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %94.55
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %91.79
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %91.22
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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