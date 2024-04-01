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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:05
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%82.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %65.00
0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %78.57
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %89.55
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %92.25
0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %72.33
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %72.86
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %94.29
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %78.22
0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %93.46
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %83.46
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %70.21
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %85.89
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı