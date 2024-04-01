|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %65.00
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %78.57
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %89.55
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %94.44
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %92.25
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %72.33
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %72.86
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %94.29
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %78.22
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %93.46
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %83.46
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %70.21
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %85.89
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