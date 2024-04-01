60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:20
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.29
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %92.78
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %86.11
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %95.09
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %99.74
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.49
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı