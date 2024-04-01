|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %76.22
|0
|%0
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %76.84
|0
|%0
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %85.83
|0
|%0
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %79.81
|SERBAY MANSUROĞLU
|356
|%0.64
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %90.04
|0
|%0
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %96.97
|0
|%0
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %50.75
|0
|%0
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %87.65
|0
|%0
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %88.57
|0
|%0
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %96.91
|0
|%0
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %82.14
|0
|%0
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %87.77
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
|Detay