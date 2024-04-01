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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:20
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%85.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %76.22
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %76.84
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %85.83
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %79.81
SERBAY MANSUROĞLU 356 %0.64 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %90.04
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %96.97
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %50.75
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %87.65
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %88.57
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %96.91
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %82.14
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %87.77
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı