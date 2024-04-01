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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %95.57
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %79.52
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %84.09
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.41
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.34
0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı