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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %84.51
TALAT DEMİR 53 %0.16 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %98.39
0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DAMAR 47 %0.11 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı