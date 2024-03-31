|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.75
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|TEMEL TOPAL
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.80
|SACİT TÜRKKAN
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.54
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0.65
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.60
|ERHAN YALÇIN
|0
|%0
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %3.47
|CEMAL CESUR
|8
|%0.09
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %3.07
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0.75
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %1.37
|BİLAL YALÇIN
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.21
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.68
|NECATİ KAYNAR
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %3.05
|VEYSEL UZUN
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.95
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0.55
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0.80
|EYLEM MÜNÜKLÜ
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.33
|ALEYNA NUR KAYA
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.63
|EYÜP YOLALAN
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0.97
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %2.31
|VEDAT PEHLİVAN
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.26
|NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0.62
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0.28
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.78
|SERHAT CAN
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.85
|EMRE AKSOY
|0
|%0
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.57
|BURHAN DAĞ
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.50
|KEREM TEFEKLİ
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.52
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %13.74
|HASAN GÜVEN
|2
|%0.07
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.25
|EROL BOYACI
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %1.34
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %1.67
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0.55
|MURAT AYDIN
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0.99
|MEHMET ÜNER
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.32
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0.68
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %2.74
|0
|%0
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