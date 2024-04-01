60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:15
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%91.89
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Hatay Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %89.51
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %88.26
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %91.25
ÇAĞLA ÇAĞAN 22 %0.04 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %85.19
AHMET ŞENAY 69 %0.43 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %94.10
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %93.95
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %97.21
HASAN ADİGÜZEL 47 %0.04 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %89.73
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.24
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı