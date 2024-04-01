|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.16
|0
|%0
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
|0
|%0
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %93.39
|0
|%0
|Detay
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %93.64
|0
|%0
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %85.19
|YILMAZ SEÇKİNER
|28
|%0.05
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %89.62
|BİLAL YILMAZ
|67
|%0.03
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %90.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
|Detay
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %87.42
|0
|%0
|Detay
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
|Detay
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %97.09
|0
|%0
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %95.89
|0
|%0
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %95.52
|AYKUT İZZET TENLİ
|11
|%0.01
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
|LEVENT UĞUR ASKER
|25
|%0.04
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %81.15
|0
|%0
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.12
|0
|%0
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
|0
|%0
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %93.28
|0
|%0
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|0
|%0
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %85.26
|0
|%0
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %88.84
|0
|%0
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %91.77
|0
|%0
|Detay
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %87.89
|0
|%0
|Detay