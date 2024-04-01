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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:15
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%91.89
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.16
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %93.39
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %93.64
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %85.19
YILMAZ SEÇKİNER 28 %0.05 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %89.62
BİLAL YILMAZ 67 %0.03 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %90.00
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %87.42
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %97.09
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %95.89
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %95.52
AYKUT İZZET TENLİ 11 %0.01 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
LEVENT UĞUR ASKER 25 %0.04 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %81.15
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.12
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %93.28
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %85.26
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %88.84
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %91.77
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %87.89
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı