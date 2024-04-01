|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %59.09
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %91.76
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %97.47
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %94.51
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %87.22
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.21
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %90.20
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %99.17
|0
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %96.39
|0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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