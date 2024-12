HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!

"HTŞ BİR DİYALOĞUN PARÇASI VE HER AN DAĞILABİLİR"

"Daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Suriye'yi inşa etmekten bahsediyoruz" diye devam eden Cevlani, "HTŞ, bu diyaloğun sadece bir parçası ve her an dağılabilir. Kendi başına bir amaç değil, bir görevi yerine getirmenin bir aracı: Bu rejime karşı koymak." ifadelerini kullandı.

MANİDAR ZAMANLAMA: YPG ELEBAŞI SALİH MÜSLİM'DEN "HAZIRIZ" MESAJI!

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani'nin ABD basınına konuşması ile eş zamanlı olarak ABD'nin beslediği PKK/YPG elebaşı Salih Müslim'den de manidar bir çıkış geldi.

PKK/YPG elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Türkiye'nin harekatları ve Suriye Milli Ordusu'nun son operasyonu ile iyice köşeye sıkışan YPG elebaşı Salih Müslim, "Suriye'de bir arada yaşama geleceği inşa etmek için Heyet Tahrir el Şam ile diyaloğa hazırız." dedi.

CEVLANİ'NİN TEMASLARI VE ÇIKIŞLARI...

HTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) ise "Avrupa ve Amerika'ya tehdit değiliz" beyanıyla da biliniyor.

2021'de yine Amerikan basınına konuşan Cevlani, ABD'nin istediği takdirde Rusya'yı Suriye'den çıkarmak ve Esad'ı devirmek için gerekli imkanlara sahip olduğunu ancak bunu yapmadığını öne sürdü.

Cevlani ABD'ye ʺSize saldırmayızʺ diyerek sadakat mesajı verdi (Takvim.com.tr)

O dönem röportajı yapan Martin Smith, "El Kaide'ye, IŞİD'e ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaştınız. Ne kadar kan ve para aktı?" sorusunu yöneltince Cevlani, "IŞİD Suriye devriminin önünde bir engel olmaya başladığında…çatışma kaçınılmazdı. (ÖSO'yu kastederek) İnsanlar bize, onları o haydutlardan kurtarmamız için yalvardıktan sonra harekete geçmek bizim görevimizdi" diyerek yanıt verdi.



ABD İLE SIKI TEMAS!

Aralık 2020 ile Şubat 2022 arasında HTŞ, İdlib ve Halep vilayetlerinde en az 10 HAD lideri ve komutanla birlikte düzinelerce savaşçıyı gözaltına aldı. ABD 20 Eylül 2021'de, düzenlediği hava saldırısında iki El Kaide liderinin (HAD) öldürülmesinde istihbaratı, HTŞ'den aldı. Bu şekilde ABD, HTŞ'nin İdlib'de tam hakim olması için rakip temizliğini de yaptı.