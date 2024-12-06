HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!

Dün (5 Aralık) gizli bir konumda gerçekleşen röportajda Cevlani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kuracaklarını öne sürdü.

Röportajda Esad rejimini tamamen devirmeyi hedeflediklerini söyleyen Cevlani iç savaşta Hristiyanlar ve diğer azınlıkların zulüm gördüğünü söyleyerek, kendi yönetimlerinde bunun olmayacağını savundu.

Cevlani, "Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetimi haketmiyor. Kurumlara dayalı bir hükümet ve halk tarafından seçilen bir konsey kuracağız. Bu mezhepler, dinler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok." dedi.

"RUSYA VE İRAN ÇABALADI AMA BU REJİM ÖLDÜ"

"Devrimin amacı bu rejimi devirmek" diyen Cevlani, "Bu amaca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak bizim hakkımızdır. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman içindeydi. İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi, bu rejim öldü." ifadelerini kullandı.

HTŞ lider Cevlani CNN'e konuştu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"YABANCI GÜÇLERE GEREK KALMAYACAK"

"Yabancı güçleri" Suriye'de istemediğini öne süren Cevlani, "Bu rejim düştüğünde sorunun çözüleceğini ve Suriye'de herhangi bir yabancı gücün kalmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum." dedi.

HTŞ'nin hedefinin Suriye'yi inşa etmek olduğunu söyleyen Cevlani şu ifadeleri kullandı:

"Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir sistem değil, kurumsal bir yönetim sistemini hak ediyor. Esad hanedanı 1971'den beri 53 yıldır iktidarda. Rejim, on yıllardır süren iktidarını sürdürmek için yüz binlerce insanı öldürdü, muhalifleri hapse attı ve milyonlarca insanı içeride ve dışarıda acımasızca yerinden etti."