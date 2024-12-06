HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!

Dün (5 Aralık) gizli bir konumda gerçekleşen röportajda Cevlani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kuracaklarını öne sürdü.
Röportajda Esad rejimini tamamen devirmeyi hedeflediklerini söyleyen Cevlani iç savaşta Hristiyanlar ve diğer azınlıkların zulüm gördüğünü söyleyerek, kendi yönetimlerinde bunun olmayacağını savundu.
Cevlani, "Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetimi haketmiyor. Kurumlara dayalı bir hükümet ve halk tarafından seçilen bir konsey kuracağız. Bu mezhepler, dinler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok." dedi.
"RUSYA VE İRAN ÇABALADI AMA BU REJİM ÖLDÜ"
"Devrimin amacı bu rejimi devirmek" diyen Cevlani, "Bu amaca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak bizim hakkımızdır. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman içindeydi. İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi, bu rejim öldü." ifadelerini kullandı.
HTŞ lider Cevlani CNN'e konuştu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
"YABANCI GÜÇLERE GEREK KALMAYACAK"
"Yabancı güçleri" Suriye'de istemediğini öne süren Cevlani, "Bu rejim düştüğünde sorunun çözüleceğini ve Suriye'de herhangi bir yabancı gücün kalmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum." dedi.
HTŞ'nin hedefinin Suriye'yi inşa etmek olduğunu söyleyen Cevlani şu ifadeleri kullandı:
"Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir sistem değil, kurumsal bir yönetim sistemini hak ediyor. Esad hanedanı 1971'den beri 53 yıldır iktidarda. Rejim, on yıllardır süren iktidarını sürdürmek için yüz binlerce insanı öldürdü, muhalifleri hapse attı ve milyonlarca insanı içeride ve dışarıda acımasızca yerinden etti."
"HTŞ BİR DİYALOĞUN PARÇASI VE HER AN DAĞILABİLİR"
"Daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Suriye'yi inşa etmekten bahsediyoruz" diye devam eden Cevlani, "HTŞ, bu diyaloğun sadece bir parçası ve her an dağılabilir. Kendi başına bir amaç değil, bir görevi yerine getirmenin bir aracı: Bu rejime karşı koymak." ifadelerini kullandı.
MANİDAR ZAMANLAMA: YPG ELEBAŞI SALİH MÜSLİM'DEN "HAZIRIZ" MESAJI!
HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani'nin ABD basınına konuşması ile eş zamanlı olarak ABD'nin beslediği PKK/YPG elebaşı Salih Müslim'den de manidar bir çıkış geldi.
PKK/YPG elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Türkiye'nin harekatları ve Suriye Milli Ordusu'nun son operasyonu ile iyice köşeye sıkışan YPG elebaşı Salih Müslim, "Suriye'de bir arada yaşama geleceği inşa etmek için Heyet Tahrir el Şam ile diyaloğa hazırız." dedi.
CEVLANİ'NİN TEMASLARI VE ÇIKIŞLARI...
HTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) ise "Avrupa ve Amerika'ya tehdit değiliz" beyanıyla da biliniyor.
2021'de yine Amerikan basınına konuşan Cevlani, ABD'nin istediği takdirde Rusya'yı Suriye'den çıkarmak ve Esad'ı devirmek için gerekli imkanlara sahip olduğunu ancak bunu yapmadığını öne sürdü.
Cevlani ABD'ye ʺSize saldırmayızʺ diyerek sadakat mesajı verdi (Takvim.com.tr)
O dönem röportajı yapan Martin Smith, "El Kaide'ye, IŞİD'e ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaştınız. Ne kadar kan ve para aktı?" sorusunu yöneltince Cevlani, "IŞİD Suriye devriminin önünde bir engel olmaya başladığında…çatışma kaçınılmazdı. (ÖSO'yu kastederek) İnsanlar bize, onları o haydutlardan kurtarmamız için yalvardıktan sonra harekete geçmek bizim görevimizdi" diyerek yanıt verdi.
ABD İLE SIKI TEMAS!
Aralık 2020 ile Şubat 2022 arasında HTŞ, İdlib ve Halep vilayetlerinde en az 10 HAD lideri ve komutanla birlikte düzinelerce savaşçıyı gözaltına aldı. ABD 20 Eylül 2021'de, düzenlediği hava saldırısında iki El Kaide liderinin (HAD) öldürülmesinde istihbaratı, HTŞ'den aldı. Bu şekilde ABD, HTŞ'nin İdlib'de tam hakim olması için rakip temizliğini de yaptı.
Cevlani Halep'te
İNGİLİZ AKLI: İMAJINI KURTARMAK İÇİN ABD BASININA KONUŞ
HTŞ'nin başı Ebu Muhammed el-Cevlani'ye 2021'de ABD basınına konuşma fikrini İngiliz İstihbarat örgütü MI6'in verdiği ortaya çıktı.
MI6 yetkilisi Jonathan Powell (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Cevlani'nin MI6 yetkilisi Jonathan Powell ile Suriye'nin Bab El Hava sınır kapısı yakınlarında buluştuğu belirtildi. İngiliz İstihbaratçı, HTŞ liderine; Batı ile yakın işbirliği kurması ve olumlu bir imaj yaratması için Amerikalı muhabire röportaj vermesi tavsiyesinde bulundu. Görüşmede HTŞ'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması olasılığı da ele alındı.
ABD'DEN HTŞ'Yİ OLUMLAMA HAMLESİ: "TERÖR ÜRETMİYORLAR"
Bahse konu röportajdan aylar önce ABD makamlarının HTŞ ve liderini ılımlı mesajlar göndermesi de sahnelenen oyunu iyice gözle görünü hale getirdi.
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry, "HTŞ terör faaliyeti yürütmüyor" deyip "Bunlar doğrudan El Kaide'nin uzantıları, terör örgütü olarak kabul ediliyorlar ancak öncelikli olarak Esad rejimiyle mücadeleye odaklanmış durumdalar. Henüz biz bu iddiaları kabul etmedik ama kendileri, terörist değil vatansever muhalif savaşçılar olduklarını iddia ediyorlar. Bir süredir uluslararası bir tehdit oluşturduklarını görmedik" şeklinde konuştu.
Cevlani, Ankara - Şam yakınlaşmasından da bir hayli huzursuz (Takvim.com.tr)
CEVLANİ ANKARA - ŞAM YAKINLAŞMASINI İSTEMİYOR
Cevlani aynı zamanda Ankara'nın Şam'la normalleşme girişimlerinden de rahatız. HTŞ lideri "Bu, devrimin hedeflerinden ciddi bir sapmadır" demişti.