Dışı karamelize, içi yumuşacık ve sulu bir et hazırlamak aslında düşünüldüğü kadar zor değil. Felicity Cloake'in detaylı analizine göre doğru yöntemlerle mutfağınızda da adeta bir et restoranı lezzeti yakalamak mümkün. Sıcaklık, zamanlama ve birkaç püf noktayla "mükemmel biftek" pişirmek oldukça basit. İşte tarifin sırları...