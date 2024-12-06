İRAN, SURİYE VE IRAK'TAN “SURİYE” ZİRVESİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbah, Bağdat'ta bir araya gelerek bölgesel gündemi değerlendirdi. Suriye'deki son durumun masaya yatırıldığı zirvede, güvenlik tehditleri ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği olanakları ele alındı. Ortak basın toplantısında konuşan bakanlar, sınır güvenliğinin artırılması, terörle mücadele ve insani yardımlar konusunda koordineli adımların önemine vurgu yaptı. Üç ülke, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik dayanışmayı güçlendirme kararlılığını yineledi.



Toplantının ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Irak Dışişleri Fuat Hüseyin, Suriye'deki olayların hem ülkesi hem de İran'ın güvenliğini etkilediğini belirtti. Suriye'de meydana gelen olaylara karşı iki ülke arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapan Hüseyin, “Bölge güvenliği sadece askeri yöntemlerle sağlanamaz. Diplomasi, diyalog ve sürdürülebilir bir çözüm gerekmektedir” dedi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, konuşmasında Irak'ın bölgedeki denge ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri desteklediğini vurguladı.



İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, bölgedeki tüm ülkelerin Suriye ve Irak hükümetlerine destek vermesinin önemli olduğuna işaret etti.





"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ ÜLKEYİ KORUMAK İÇİN HAZIR"



Iraklı Bakan Hüseyin, zirvenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında ise, Irak silahlı kuvvetlerinin ülke sınırlarını koruma konusunda tam hazırlık içinde olduğunu belirterek, “Irak topraklarını korumak ve terör saldırılarına karşı tüm askeri birimlerimiz hazırdır” dedi.



Suriye'deki durumun komşu ülkelere, özellikle de Irak'a olan etkilerinin detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, “Suriye'nin güvenliği, bölgenin güvenliğine doğrudan bağlıdır” şeklinde konuştu.





Hüseyin, “Irak, terörün hem kurbanı hem de mücadelecisi oldu. Irak'ın tutumu çok açık ve nettir: Suriye'nin ve Irak'ın güvenliği birbiriyle bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.



Irak'ın, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bölgesel birkaç ülkeyle toplantı düzenlemeyi planladığını açıklayan Hüseyin, "Acil bir Arap Birliği bakanlar düzeyinde toplantısı çağrısında bulunacağız. Suriye'deki durumu yatıştırmak için tüm diplomatik yolları kullanacağız” diye konuştu.



Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla temas halinde olduklarını ve koordinasyon içinde çalışacaklarını söyledi.





“SALDIRILAR SURİYE DEĞİL TÜM BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR”



Suriye Dışişleri Bakanı Sabbah üçlü basın toplantısında, son gelişmelerle ilgili olarak Iraklı yetkililerle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Suriye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ve insani durumu detaylı bir şekilde görüşmede aktardığını belirten Sabbah, saldırıların yalnızca Suriye'yi değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini, bölgesel ve uluslararası düzeydeki çabaların birleştirilmesi gerektiğini söyledi.



Iraklı yetkililer ile Suriye konusunu ele aldıklarını ifade eden Arakçi, “Suriye konusunda diplomatik faaliyetlerimizi bölgesel ve uluslararası alanda birlikte yürütme kararı aldık” diye konuştu.



"Suriye'ye yönelik tehdit sadece Suriye ile sınırlı kalmayacaktır" diyen Arakçi, "Bu durum başta Irak, Ürdün ve Türkiye gibi Suriye'ye komşu ülkeler ve bölge için büyük bir tehdit olacaktır” dedi.

ARAKÇİ IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sudani’nin görüşmede Suriye’deki gelişmelerin Gazze ve Lübnan’daki durumla bağlantılı olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Sudani, bu krizlerin bölgenin güvenlik ve istikrarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Irak’ın Suriye’nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini ifade eden Sudani, bölgesel sorunların çözümünde Suriye’nin egemenliğine ve topraklarına saygı duyulmasının temel bir öncelik olduğunu dile getirdi.