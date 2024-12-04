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Halep'te sinsi oyun mu? HTŞ'nin karanlık lideri Cevlani'den "fesih" ve "geçici kurul" açıklaması... Kafalarda soru işareti

Suriye'de harita her saat değişirken tartışmaların odağındaki HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejimi ve PKK/YPG teröründen temizlenen Halep'in "Geçici bir kurul" tarafından yönetileceğini duyurdu. Cevlani, "HTŞ kendini feshetmeyi bile düşünüyor" dedi. HTŞ'nin uluslarası arenada "terör örgütü" listesinden çıkmak için ABD'nin güdümünde hareket ettiği konuşulurken karanlık bağlantılara sahip Cevlani'nin "Halep" çıkışı kafalarda soru işareti bıraktı. "Halep'in nasıl bir yapı tarafından kimlerin inisiyatifi ile yönetileceği" sorusu önem kazandı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 21:23 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 21:24
Halep’te sinsi oyun mu? HTŞ’nin karanlık lideri Cevlani’den fesih ve geçici kurul açıklaması... Kafalarda soru işareti

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Türkiye uzun zamandır Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi içine çekme ihtimaline dikkat çekerken bölgede sular bir kez daha ısındı.

Muhalifler Halep'i ele geçirdi. İdlib'de tam kontrol sağlayıp Hama'ya doğru harekete geçti. Bölgede 7 günde harita ve denklem değişti. Beşar Esad, stratejik olarak derin bir darbe yedi ve "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna düştü.

Hama'yı kuşatma operasyonu ve çatışmalar sürerken muhalif grupların öncülük ettiği Heyet Tahrir el-Şam'dan (HTŞ) dikkat çeken bir açıklama geldi.

HTŞ lideri Cevlani Halep Kalesi'nde (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)HTŞ lideri Cevlani Halep Kalesi'nde (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"HALEP'İ GEÇİCİ KURUL YÖNETECEK"

HTŞ'nin tartışmaların odağındaki lideri Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminden ve PKK/YPG teröründen temizlenen Halep şehri için "Geçici bir kurul yönetecek" ifadelerini kullandı.

Halep Kalesi'ni ziyaret edip poz veren Cevlani, daha sonra Uluslararası Kriz Grubu'na konuştu. HTŞ lideri, "HTŞ'den olanlar da dahil olmak üzere savaşçılar önümüzdeki haftalarda sivil bölgeleri terk etmeye yönlendirilecek ve bürokratlar işlerine geri dönmeye davet edilecek" dedi.

HTŞ'DEN "FESİH" AÇIKLAMASI

"HTŞ kendini feshetmeyi bile düşünüyor" diyen Cevlani, "HTŞ sivillerin tam entegrasyonunu sağlamak için kendisini dağıtmayı bile düşünüyor. Askeri yapıları Suriye toplumunun genişliğini yansıtan yeni kurumlara dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu


ZAMANLAMA MANİDAR... KAFALARDA SORU İŞARETİ... HALEP'İ KİM YÖNETECEK?

HTŞ liderinin zamanlaması manidar bu çıkışı kafalarda soru işareti bıraktı. "Halep'in nasıl bir yapı tarafından kimlerin inisiyatifi ile yönetileceği" sorusu önem kazandı.

Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildi (Takvim.com.tr / Arşiv)Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildi (Takvim.com.tr / Arşiv)



BAHÇELİ: HALEP İLİKLERİNE KADAR TÜRK VE MÜSLÜMAN'DIR

Tam da bu noktada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Halep'le ilgili sarf ettiği tarihi sözler akıllara geldi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır.Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor" demişti.

Halep Kalesi'ne çekilen Türk bayrağı ise çokça konuşulmuştu.

HTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) | Takvim.com.trHTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) | Takvim.com.tr


Peki, Halep'in geçici bir kurul tarafından yönetileceğini söyleyen HTŞ nasıl bir yapılanma?

"DEAŞ" MASKESİNE SIĞINDILAR

HTŞ'nin uluslarası arenada "terör örgütü" listesinden çıkmak için PKK/PYD ile işbirliğine hazır olduğu, önümüzdeki dönemde de DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na katılmak istediği ifade ediliyor.

HTŞ'nin YPG/PYD ile ekonomik ve ticari bağlantıları olduğu söylenirken Suriye'de muhaliflere ait Syria TV ise ABD'lilerin kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinin birleşmesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi. PKK/PYD'nin öncelikle kendi üzerindeki Türkiye baskısını azaltmak için HTŞ'nin yeni operasyonlarını destekleyeceği ifade edildi.

Suriyedeki sinsi oyun ve HTŞnin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?Suriyedeki sinsi oyun ve HTŞnin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?



KİM BU CEVLANİ? "ABD'YE SALDIRMAYIZ"

HTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) ise "Avrupa ve Amerika'ya tehdit değiliz" beyanıyla rengini belli eden bir isim. 2021'de Amerikan basınına konuşan Cevlani, ABD'nin istediği takdirde Rusya'yı Suriye'den çıkarmak ve Esed'i devirmek için gerekli imkanlara sahip olduğunu ancak bunu yapmadığını belirtti.

Röportajı yapan Martin Smith, "El Kaide'ye, IŞİD'e ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaştınız. Ne kadar kan ve para aktı?" sorusunu yöneltince Cevlani, "IŞİD Suriye devriminin önünde bir engel olmaya başladığında…çatışma kaçınılmazdı. (ÖSO'yu kastederek) İnsanlar bize, onları o haydutlardan kurtarmamız için yalvardıktan sonra harekete geçmek bizim görevimizdi" diyerek yanıt verdi.

ABD makamlarının HTŞ ve liderini ılımlı mesajlar göndermesi de sahnelenen oyunu iyice gözle görünü hale getirdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry, "HTŞ terör faaliyeti yürütmüyor" deyip "Bunlar doğrudan El Kaide'nin uzantıları, terör örgütü olarak kabul ediliyorlar ancak öncelikli olarak Esad rejimiyle mücadeleye odaklanmış durumdalar. Henüz biz bu iddiaları kabul etmedik ama kendileri, terörist değil vatansever muhalif savaşçılar olduklarını iddia ediyorlar. Bir süredir uluslararası bir tehdit oluşturduklarını görmedik" şeklinde konuştu.

ANKARA - ŞAM YAKINLAŞMASINI İSTEMİYOR

Cevlani aynı zamanda Ankara'nın Şam'la tesis etmeye çalıştığı normalleşme sürecinden bir hayli huzursuz. HTŞ lideri "Bu, devrimin hedeflerinden ciddi bir sapmadır" diyerek süreci sabote etmeye kalkıştı.

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