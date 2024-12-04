Halep'te sinsi oyun mu? HTŞ'nin karanlık lideri Cevlani'den "fesih" ve "geçici kurul" açıklaması... Kafalarda soru işareti

Muhalifler Halep 'i ele geçirdi. İdlib'de tam kontrol sağlayıp Hama'ya doğru harekete geçti. Bölgede 7 günde harita ve denklem değişti. Beşar Esad, stratejik olarak derin bir darbe yedi ve " Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna düştü. Hama'yı kuşatma operasyonu ve çatışmalar sürerken muhalif grupların öncülük ettiği Heyet Tahrir el-Şam'dan ( HTŞ ) dikkat çeken bir açıklama geldi.

HTŞ lideri Cevlani Halep Kalesi'nde (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"HALEP'İ GEÇİCİ KURUL YÖNETECEK"



HTŞ'nin tartışmaların odağındaki lideri Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminden ve PKK/YPG teröründen temizlenen Halep şehri için "Geçici bir kurul yönetecek" ifadelerini kullandı.



Halep Kalesi'ni ziyaret edip poz veren Cevlani, daha sonra Uluslararası Kriz Grubu'na konuştu. HTŞ lideri, "HTŞ'den olanlar da dahil olmak üzere savaşçılar önümüzdeki haftalarda sivil bölgeleri terk etmeye yönlendirilecek ve bürokratlar işlerine geri dönmeye davet edilecek" dedi.



HTŞ'DEN "FESİH" AÇIKLAMASI



"HTŞ kendini feshetmeyi bile düşünüyor" diyen Cevlani, "HTŞ sivillerin tam entegrasyonunu sağlamak için kendisini dağıtmayı bile düşünüyor. Askeri yapıları Suriye toplumunun genişliğini yansıtan yeni kurumlara dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu



ZAMANLAMA MANİDAR... KAFALARDA SORU İŞARETİ... HALEP'İ KİM YÖNETECEK?



HTŞ liderinin zamanlaması manidar bu çıkışı kafalarda soru işareti bıraktı. "Halep'in nasıl bir yapı tarafından kimlerin inisiyatifi ile yönetileceği" sorusu önem kazandı.