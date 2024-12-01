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Suriye'deki sinsi oyun ve HTŞ'nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?

Suriye'de muhalif güçler ilerleyişini sürdürürken Esad rejiminin çekildiği alanlara PKK/YPG konumlandı. Bu durum "Suriye'de DEAŞvari yeni bir oyun mu kuruluyor?" sorusunu akıllara getirdi. Tartışmaların odağındaki HTŞ grubunun yükselişi ise pek de masum değil. HTŞ'nin ABD'nin teşvikiyle PKK/PYD ile yakın ilişkiler kurup "SMO'yu yok etme pazarlıkları" yaptığı ifade edildi. PKK ile petrol anlaşması yapan HTŞ'ye ABD, CIA ve MOSSAD da arka çıktı. Bölgedeki güç unsurları HTŞ lehine ekarte edildi. Ebu Muhammed el-Cevlani'nin önü açıldı. İngiliz MI6'dan aldığı akılla ABD basınına konuşan Cevlani "ABD'ye saldırmayız" dedi. Röportajdan aylar önce ABD'nin HTŞ güzellemesi yapması taşları yerine oturttu.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 15:48 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 16:15
Suriye’deki sinsi oyun ve HTŞ’nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?

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Türkiye güney sınırlarında bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyecek. Suriye'nin kuzeyini PKK/YPG'den arındıracak yeni bir askeri harekatın hazırlıkları sürerken bölgede hareketlilik baş gösterdi.

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, Halep'i ele geçirip İdlip'de kontrolü sağladı. Hama'ya doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

ESAD PKK'YA ALAN AÇTI, YPG'NİN TERÖR KORİDORU HAMLESİ ELİNDE PATLADI!

Suriye rejimi ise kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Durumu fırsat bilen terör örgütü, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak hüsrana uğradı.

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SURİYE'DE DEAŞVARİ YENİ OYUN MU?

Zamanlaması manidar bu olaylar silsilesi bölgedeki siyasi ve askeri dengeleri sarstı. Rejimin çekildiği yerlerde PKK/YPG'lilerin türemesi akıllara "Suriye'de yine DEAŞvari yeni bir oyun mu kuruluyor?" sorusunu getirdi.

Tartışmaların odağında HTŞ grubunun ise ABD ile yakın temas halinde olduğu, PKK/PYD/YPG ile masaya oturduğu söyleniyor.

HTŞ, PYD İLE BİR ARAYA GELİP "SMO'YU YOK ETME" PAZARLIĞINA GİRİŞTİ

Haziran 2023'te HTŞ ve PYD arasında karşılıklı ziyaretler yapıldığı, görüşmelerde "HTŞ'nin, Şam ve Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye destekli grupların (Suriye Milli Ordusu) kontrolündeki bölgeleri ele geçirmeyi başarması durumunda, iki taraf arasında ortak bir sivil yönetim kurulması" olasılığının ele alındığı bildirildi.

HTŞ'nin ABD'nin teşvikiyle PKK/PYD ile yakın ilişkiler kurduğu ifade edildi (Takvim.com.tr)HTŞ'nin ABD'nin teşvikiyle PKK/PYD ile yakın ilişkiler kurduğu ifade edildi (Takvim.com.tr)


ABD MEMNUNİYETLE KARŞILADI! PYD TÜRKİYE'YE KARŞI HTŞ'YE DESTEK VERDİ

Suriye'de muhaliflere ait Syria TV kanalında konuya ilişkin yer alan haberde ABD'lilerin de kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinin birleşmesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi. PKK/PYD'nin, öncelikle kendi üzerindeki Türkiye baskısını azaltmak için HTŞ'nin yeni operasyonlarını destekleyeceği ifade edildi.

DEAŞ MASKESİNE SIĞINDILAR

HTŞ'nin ise uluslarası arenada "terör örgütü" listesinden çıkmak için PKK/PYD ile işbirliğine hazır olduğu, önümüzdeki dönemde de DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na katılmak istediği kaydedildi.

HTŞ VE PKK/PYD ARASINDA PETROL ANLAŞMASI

HTŞ ve PKK/PYD arasındaki ekonomik bağlar da oldukça dikkat çekici. 2023'te Haseke'den İdlib'e gelen bir PKK/PYD heyetinin, petrol tedariki konusunda HTŞ yönetimi ile temasta bulunduğu bildirildi.

Syria TV'ye göre iki taraf, anlaşmaya vardı. Böylece PKK/PYD'nin çıkardığı kaçak petrol, HTŞ'ye bağlı Malik el-Abd'in denetimindeki North Company şirketine uygun fiyatla temin edilecek.

Tam da bu noktada "HTŞ, ABD, İsrail ve PKK'nın çıkarları doğrultusunda mı hareket ediyor?" sorusu önem kazandı.

HTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) | Takvim.com.trHTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) | Takvim.com.tr


KİM BU CEVLANİ? "ABD'YE SALDIRMAYIZ"

HTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) ise "Avrupa ve Amerika'ya tehdit değiliz" beyanıyla rengini belli eden bir isim. 2021'de Amerikan basınına konuşan Cevlani, ABD'nin istediği takdirde Rusya'yı Suriye'den çıkarmak ve Esed'i devirmek için gerekli imkanlara sahip olduğunu ancak bunu yapmadığını belirtti.

Röportajı yapan Martin Smith, "El Kaide'ye, IŞİD'e ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaştınız. Ne kadar kan ve para aktı?" sorusunu yöneltince Cevlani, "IŞİD Suriye devriminin önünde bir engel olmaya başladığında…çatışma kaçınılmazdı. (ÖSO'yu kastederek) İnsanlar bize, onları o haydutlardan kurtarmamız için yalvardıktan sonra harekete geçmek bizim görevimizdi" diyerek yanıt verdi.

HTŞ'NİN YOLUNU ABD-CIA-MOSSAD AÇTI

ABD, CIA ve MOSSAD bölgedeki dengeleri HTŞ lehine değiştirecek hamleler yapmaktan geri durmadı.

Aralık 2020 ile Şubat 2022 arasında HTŞ, İdlib ve Halep vilayetlerinde en az 10 HAD lideri ve komutanla birlikte düzinelerce savaşçıyı gözaltına aldı. ABD 20 Eylül 2021'de, düzenlediği hava saldırısında iki El Kaide liderinin (HAD) öldürülmesinde istihbaratı, HTŞ'den aldı. Bu şekild ABD, HTŞ'nin İdlib'de tam hakim olması için rakip temizliğini yaptı.

Cevlani ABD'ye ʺSize saldırmayızʺ diyerek sadakat mesajı verdi (Takvim.com.tr)Cevlani ABD'ye ʺSize saldırmayızʺ diyerek sadakat mesajı verdi (Takvim.com.tr)


MI6 AKIL VERDİ... "İMAJINI KURTARMAK İÇİN ABD BASININA KONUŞ"

HTŞ'nin başı Ebu Muhammed el-Cevlani'ye ABD basınına konuşma fikrini İngiliz İstihbarat örgütü MI6'in verdiği ortaya çıktı. Cevlani'nin MI6 yetkilisi Jonathan Powell ile Suriye'nin Bab El Hava sınır kapısı yakınlarında buluştuğu belirtildi. İngiliz İstihbaratçı, HTŞ liderine; Batı ile yakın işbirliği kurması ve olumlu bir imaj yaratması için Amerikalı muhabire röportaj vermesi tavsiyesinde bulundu. Görüşmede HTŞ'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması olasılığı da ele alındı.

RÖPORTAJDAN AYLAR ÖNCE ABD'DEN HTŞ'Yİ OLUMLAMA HAMLESİ: "TERÖR ÜRETMİYORLAR"

Bahse konu röportajdan aylar önce ABD makamlarının HTŞ ve liderini ılımlı mesajlar göndermesi de sahnelenen oyunu iyice gözle görünü hale getirdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry, "HTŞ terör faaliyeti yürütmüyor" deyip "Bunlar doğrudan El Kaide'nin uzantıları, terör örgütü olarak kabul ediliyorlar ancak öncelikli olarak Esad rejimiyle mücadeleye odaklanmış durumdalar. Henüz biz bu iddiaları kabul etmedik ama kendileri, terörist değil vatansever muhalif savaşçılar olduklarını iddia ediyorlar. Bir süredir uluslararası bir tehdit oluşturduklarını görmedik" şeklinde konuştu.

Cevlani, Ankara - Şam yakınlaşmasından da bir hayli huzursuz (Takvim.com.tr)Cevlani, Ankara - Şam yakınlaşmasından da bir hayli huzursuz (Takvim.com.tr)

ANKARA - ŞAM YAKINLAŞMASINI İSTEMİYOR

Cevlani aynı zamanda Ankara'nın Şam'la tesis etmeye çalıştığı normalleşme sürecinden bir hayli huzursuz. HTŞ lideri "Bu, devrimin hedeflerinden ciddi bir sapmadır" diyerek süreci sabote etmeye kalkıştı.

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