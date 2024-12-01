Suriye’deki sinsi oyun ve HTŞ’nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?

HTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) | Takvim.com.tr





KİM BU CEVLANİ? "ABD'YE SALDIRMAYIZ"



HTŞ'nin başındaki isim Ebu Muhammed el-Cevlani (Gerçek adı Ahmed al-Sharaa) ise "Avrupa ve Amerika'ya tehdit değiliz" beyanıyla rengini belli eden bir isim. 2021'de Amerikan basınına konuşan Cevlani, ABD'nin istediği takdirde Rusya'yı Suriye'den çıkarmak ve Esed'i devirmek için gerekli imkanlara sahip olduğunu ancak bunu yapmadığını belirtti.



Röportajı yapan Martin Smith, "El Kaide'ye, IŞİD'e ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaştınız. Ne kadar kan ve para aktı?" sorusunu yöneltince Cevlani, "IŞİD Suriye devriminin önünde bir engel olmaya başladığında…çatışma kaçınılmazdı. (ÖSO'yu kastederek) İnsanlar bize, onları o haydutlardan kurtarmamız için yalvardıktan sonra harekete geçmek bizim görevimizdi" diyerek yanıt verdi.



HTŞ'NİN YOLUNU ABD-CIA-MOSSAD AÇTI



ABD, CIA ve MOSSAD bölgedeki dengeleri HTŞ lehine değiştirecek hamleler yapmaktan geri durmadı.



Aralık 2020 ile Şubat 2022 arasında HTŞ, İdlib ve Halep vilayetlerinde en az 10 HAD lideri ve komutanla birlikte düzinelerce savaşçıyı gözaltına aldı. ABD 20 Eylül 2021'de, düzenlediği hava saldırısında iki El Kaide liderinin (HAD) öldürülmesinde istihbaratı, HTŞ'den aldı. Bu şekild ABD, HTŞ'nin İdlib'de tam hakim olması için rakip temizliğini yaptı.



Cevlani ABD'ye ʺSize saldırmayızʺ diyerek sadakat mesajı verdi (Takvim.com.tr)



MI6 AKIL VERDİ... "İMAJINI KURTARMAK İÇİN ABD BASININA KONUŞ"



HTŞ'nin başı Ebu Muhammed el-Cevlani'ye ABD basınına konuşma fikrini İngiliz İstihbarat örgütü MI6'in verdiği ortaya çıktı. Cevlani'nin MI6 yetkilisi Jonathan Powell ile Suriye'nin Bab El Hava sınır kapısı yakınlarında buluştuğu belirtildi. İngiliz İstihbaratçı, HTŞ liderine; Batı ile yakın işbirliği kurması ve olumlu bir imaj yaratması için Amerikalı muhabire röportaj vermesi tavsiyesinde bulundu. Görüşmede HTŞ'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması olasılığı da ele alındı.



RÖPORTAJDAN AYLAR ÖNCE ABD'DEN HTŞ'Yİ OLUMLAMA HAMLESİ: "TERÖR ÜRETMİYORLAR"



Bahse konu röportajdan aylar önce ABD makamlarının HTŞ ve liderini ılımlı mesajlar göndermesi de sahnelenen oyunu iyice gözle görünü hale getirdi.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry, "HTŞ terör faaliyeti yürütmüyor" deyip "Bunlar doğrudan El Kaide'nin uzantıları, terör örgütü olarak kabul ediliyorlar ancak öncelikli olarak Esad rejimiyle mücadeleye odaklanmış durumdalar. Henüz biz bu iddiaları kabul etmedik ama kendileri, terörist değil vatansever muhalif savaşçılar olduklarını iddia ediyorlar. Bir süredir uluslararası bir tehdit oluşturduklarını görmedik" şeklinde konuştu.