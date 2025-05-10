takvim-logo

ZEKA TESTİ: Gizli 7 nerede? Sadece dikkatli gözler görebilir

Görsel algınızı ve dikkat seviyenizi test etmeye hazır olun! Optik illüzyonlar sadece gözlerinizi değil, aynı zamanda beyninizi de çalıştıran harika zihin oyunlarıdır. Bu testte karşınıza onlarca 5 rakamı çıkacak ama içlerinden sadece biri farklı. Göreviniz ise 5 saniye içinde gizli rakamı bulmak! Süreniz başlıyor...

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
ZEKA TESTİ: Gizli 7 nerede? Sadece dikkatli gözler görebilir

Optik illüzyonlar sadece gözlerinizi değil, aynı zamanda beyninizi de çalıştıran harika zihin oyunlarıdır. Bu testte karşınıza onlarca 5 rakamı çıkacak ama içlerinden sadece biri farklı. Göreviniz ise 5 saniye içinde gizli rakamı bulmak! Süreniz başladı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Resimdeki farklı rakam nerede?

Zeka testleri detaylara olan dikkatinizi ölçmenin eğlenceli ve basit bir yoludur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sadece keskin gözlere sahip olanlar 7 sayısını zamanında bulabilir.

Sizce farklı olan rakam nerede?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞTE YANITI

Tüm 5'ler arasında 7 rakamını bulmayı başardıysanız tebrikler! Gerçekten keskin bir gözünüz var. Görselde 7 rakamı, 5 rakamlarının satır ve sütunları arasında ustaca gizlenmiş! Bu nedenle ilk bakışta fark edilmesi zor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ancak dikkatli baktığınızda, resmin sol alt köşesinde, belirgin şekli nedeniyle hafifçe öne çıkan 7 rakamını görebilirsiniz.

ZEKA TESTİ: Sadece en zekiler yanıtı şıp diye buluyor! Bakınca aynı gibi ama...ZEKA TESTİ: Sadece en zekiler yanıtı şıp diye buluyor! Bakınca aynı gibi ama...
ZEKA TESTİ: Sadece en zekiler yanıtı şıp diye buluyor! Bakınca aynı gibi ama...