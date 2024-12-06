Alman Spiegel “Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı var” dedi: Suriye’nin geleceği için adres Başkan Erdoğan

Muhalifler Suriye'de köy köy, kasaba kasaba ilerlerken Alman Spiegel dergisi dikkat çeken bir makale yayımladı.

Muhalifler Suriye'de köy köy, kasaba kasaba ilerliyor, EPA

SPIEGEL "BATI'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR" DEDİ

Spiegel dergisinde yayımlanan Maximilian Popp imzalı ve "Batı'nın neden şimdi Türkiye'ye ihtiyacı var?" başlıklı baş yazıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki rolüne dikkat çekildi.

AB VE ABD'YE BAŞKAN ERDOĞAN TAVSİYESİ

Popp, AB ve ABD'ye çağrı yaptı ve "Avrupalılar ve Amerikalılar Başkan Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Popp, AB ve ABD'ye çağrı yaptı ve ʺAvrupalılar ve Amerikalılar Başkan Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalıʺ ifadelerini kullandı.

Batı'nın 2012'de Humus'a kimyasal silah ile saldıran Beşar Esad'a müdahale etmeyen Batı'nın bugün de bölgedeki savaşa etki etme fırsatının olmadığını belirten Popp, ellerinde herhangi bir koz da olmadığını vurguladı.

Spiegel ayrıca, "Suriye'nin geleceğini İran, Rusya ve hepsinden önce Türkiye belirliyor" dedi ve "Batı, Suriyelilere yardım etmek istiyorsa Başkan Erdoğan'a etki etmeye çalışmalı. Batı'nın güçsüzlüğü, kendi başına getirdiği bir şey. Erdoğan, muhaliflere erkenden destek verdi. AB ve ABD, Erdoğan ile görüşmeli." İfadelerini kullandı.