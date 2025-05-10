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Sokak ortasında katledilmişti! Bahar Aksu cinayetinde şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
DHA
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Sokak ortasında katledilmişti! Bahar Aksu cinayetinde şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Cumhuriyet Mahallesinde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.

Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda eski koca Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polis yeni görüntülere ulaştı.

Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

OTELDE KEŞİF

Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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