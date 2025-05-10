Sokak ortasında katledilmişti! Bahar Aksu cinayetinde şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 19:14

Cumhuriyet Mahallesinde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu , sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.

Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda eski koca Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.