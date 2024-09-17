'Narin' acının üzerinde tepinenlerin kirli emeli! Tek amaç "Türkiye çöküyor" algısını yaymak: CHP kaşıyor CIA ve MOSSAD kutuplaştırıyor

Türkiye
yitirdiği 'Narin' evladının yasını tutarken birtakım kirli mahfiller sistematik dezenformasyon ve kara propaganda ile toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
Cinayet üzerinden siyaset devşirmek isteyenler asılsız iddialarla süreci manipüle ediyor, reyting peşinde koşanlar adeta birbirleriyle yarışıyor.
OPERASYON AYGITI SOSYAL MEDYA
Hal öyle bir vaziyet aldı ki sosyal medya tam anlamıyla bir operasyon aygıtına dönüştü. Narin'in naaşı üzerinden siyasi rant kovalandı, "Türkiye yönetilemiyor, çöküyor"
algısı yayıldı.
İSRAİL MERKEZLİ 'NARİN' PROVOKASYON
Terör devleti İsrail de MOSSAD eliyle Türkiye'yi karıştırmayı hedefledi.
İsrail merkezli "Haber İsrael" isimli platformda Ali Dursun imzasıyla Narin Güran cinayetine ilişkin akla ziyan bir senaryo servis edildi. Dursun'un daha önce Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilirken; MOSSAD'ın milli irade düşmanı bir profili kaynak alıp Başkan Erdoğan ve MİT'i hedef göstermesi İsrail'in içerisine düştüğü aciz durumu da açık etti.
14-28 MAYIS 2023'TEN GÜNÜMÜZE KAPSAMLI PROVOKASYON SİLSİLESİ
Sadece Narin Güran cinayeti değil, 14-28 Mayıs 2023 seçimleri sonrası gelişen süreçte "Türkiye çöküyor, yönetilemiyor" algısına hizmet edecek pek çok provokasyon kayıtlara geçti.
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırıdan, Kayseri'de Suriyelilere yönelik linç girişimine, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen ve ceza alan Abdullah Zeydan'ın Van Belediye başkanı seçilmesi sonrası yaşanan olaylardan, Meclis'teki kışkırtıcı söylemlere hatta genç teğmenlerin "kılıç" çekmesine kadar yaşanan bu olayların hepsinin "Türkiye yönetilemiyor" algısıyla ilgili olduğunu ifade etti.