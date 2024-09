'Narin' acının üzerinde tepinenlerin kirli emeli! Tek amaç "Türkiye çöküyor" algısını yaymak: CHP kaşıyor CIA ve MOSSAD kutuplaştırıyor

'Erken seçim' sakızını ağzına alan Özgür Özel İsrail'in şehit ettiği Ayşenur'un cenazesine siyaset götürecek kadar ileri gitti. ÖZEL'İN 'ERKEN SEÇİM' ÇIĞIRTKANLIĞININ BİR SEBEBİ VAR Övür, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in normalleşme süreci sonrası çark edip 'Erken seçim' çığırtkanlığına soyunmasına dikkat çekip "Özgür Özel'in "acele" erken seçimi sahiplenmesi de Soykırımcı İsrail ordusunun Filistin'de şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde, hem de babasının önünde "yaramaz bir çocuk" gibi "Ben de konuşmalıyım" demesi de bu algıyı derinleştirmek için" dedi. Övür konuya ilişkin şu satırları kaleme aldı: Normalleşme siyasetinden çark eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in "acele" erken seçimi sahiplenmesi de Soykırımcı İsrail ordusunun Filistin'de şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi 'nin cenazesinde, hem de babasının önünde "yaramaz bir çocuk" gibi "Ben de konuşmalıyım" demesi de bu algıyı derinleştirmek için.

Zülfü Livaneli Aceleleri var, bırakın dış dünyada yükselen Türkiye imajını ekonomide bile biraz düzelme olması onları korkutuyor. Bu yüzden çıkan problemleri büyütmek için her şey yapılıyor. "Kürt kimliği, Kuran Kursu, Hizbullah" diyerek Küçük Narin cinayeti üzerinde tepinirlerken, ne dün bu ülkede yaşanan çocuk cinayetlerini ne de Tekirdağ'da yaşanan bir başka çocuk vahşetini gördü. Hatta Zülfü Livaneli gibi Norveç'e övgü dizenler bile çıktı. Neymiş o coğrafyalarda çocuklar öldürülmüyormuş. Yalan olduğunu kendisi de biliyor ve saklıyor. Bu da Türkiye'yi kötü gösterme stratejisinden başka bir şey değil.

Unutmuş olamayız, CİA ve MOSSAD destekli kirli propaganda dilini, her on yılda bir yapılan darbeler öncesinde sağ-sol çatışmasının desteklenmesinden, laik - anti laik, Alevi-Sünni ya da Kürt-Türk geriliminin körüklenmesinden iyi biliyoruz. O zamanlar da bütün amaç; "Türkiye yönetilemiyor" algısını kafalara sokmaktı. Artık bunları yapamadıkları için ya Narin cinayeti gibi vicdanları sızlatan olaylar üzerinden siyaset devşirmeye çalışıyorlar ya da göçmenler üzerinden toplumu kışkırtmaya...



Farkında olmadıkları tek şey ise Türkiye'nin artık o eski Türkiye olmadığı gerçeği. Bu gerçeği ne yazık ki yıllardır vesayet aklıyla mücadele eden ve AK Partiye destek veren bir kısım medya da görmüyor.



Bu da doğal olarak gazeteci Çek'in isyanını haklı kılıyor:



"Reyting uğruna bu ülke harcanmamalı arkadaşlar."