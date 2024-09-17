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'Narin' acının üzerinde tepinenlerin kirli emeli! Tek amaç "Türkiye çöküyor" algısını yaymak: CHP kaşıyor CIA ve MOSSAD kutuplaştırıyor

Mayıs 2023'ten günümüze toplumun sinir uçlarıyla oynayan provokasyonların son halkası Narin Güran cinayeti oldu. "Türkiye çöküyor, yönetilemiyor" algısını yaymak isteyen kirli mahfiller ve 'dedektif medya' adeta birbiriyle yarışır hale geldi. CHP bu süreçte başı çekti, 'erken seçim' sakızını ağzına alan Özgür Özel İsrail'in şehit ettiği Ayşenur'un cenazesine siyaset götürecek kadar ileri gitti. Bir yandan da siyonist lobi 'Narin' olayını kaşımaya başladı. İsrail merkezli MOSSAD maşası haber siteleri Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. CIA ve MOSSAD kutuplaşma ortamı oluşturma emeli açığa çıktı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 09:52 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 10:44
’Narin’ acının üzerinde tepinenlerin kirli emeli! Tek amaç Türkiye çöküyor algısını yaymak: CHP kaşıyor CIA ve MOSSAD kutuplaştırıyor

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Türkiye yitirdiği 'Narin' evladının yasını tutarken birtakım kirli mahfiller sistematik dezenformasyon ve kara propaganda ile toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

Cinayet üzerinden siyaset devşirmek isteyenler asılsız iddialarla süreci manipüle ediyor, reyting peşinde koşanlar adeta birbirleriyle yarışıyor.

OPERASYON AYGITI SOSYAL MEDYA

Hal öyle bir vaziyet aldı ki sosyal medya tam anlamıyla bir operasyon aygıtına dönüştü. Narin'in naaşı üzerinden siyasi rant kovalandı, "Türkiye yönetilemiyor, çöküyor" algısı yayıldı.
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İSRAİL MERKEZLİ 'NARİN' PROVOKASYON

Terör devleti İsrail de MOSSAD eliyle Türkiye'yi karıştırmayı hedefledi.

İsrail merkezli "Haber İsrael" isimli platformda Ali Dursun imzasıyla Narin Güran cinayetine ilişkin akla ziyan bir senaryo servis edildi. Dursun'un daha önce Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilirken; MOSSAD'ın milli irade düşmanı bir profili kaynak alıp Başkan Erdoğan ve MİT'i hedef göstermesi İsrail'in içerisine düştüğü aciz durumu da açık etti.

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14-28 MAYIS 2023'TEN GÜNÜMÜZE KAPSAMLI PROVOKASYON SİLSİLESİ

Sadece Narin Güran cinayeti değil, 14-28 Mayıs 2023 seçimleri sonrası gelişen süreçte "Türkiye çöküyor, yönetilemiyor" algısına hizmet edecek pek çok provokasyon kayıtlara geçti.

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırıdan, Kayseri'de Suriyelilere yönelik linç girişimine, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen ve ceza alan Abdullah Zeydan'ın Van Belediye başkanı seçilmesi sonrası yaşanan olaylardan, Meclis'teki kışkırtıcı söylemlere hatta genç teğmenlerin "kılıç" çekmesine kadar yaşanan bu olayların hepsinin "Türkiye yönetilemiyor" algısıyla ilgili olduğunu ifade etti.

'Erken seçim' sakızını ağzına alan Özgür Özel İsrail'in şehit ettiği Ayşenur'un cenazesine siyaset götürecek kadar ileri gitti.'Erken seçim' sakızını ağzına alan Özgür Özel İsrail'in şehit ettiği Ayşenur'un cenazesine siyaset götürecek kadar ileri gitti.


ÖZEL'İN 'ERKEN SEÇİM' ÇIĞIRTKANLIĞININ BİR SEBEBİ VAR

Övür, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme süreci sonrası çark edip 'Erken seçim' çığırtkanlığına soyunmasına dikkat çekip "Özgür Özel'in "acele" erken seçimi sahiplenmesi de Soykırımcı İsrail ordusunun Filistin'de şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde, hem de babasının önünde "yaramaz bir çocuk" gibi "Ben de konuşmalıyım" demesi de bu algıyı derinleştirmek için" dedi.

Övür konuya ilişkin şu satırları kaleme aldı:

Normalleşme siyasetinden çark eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "acele" erken seçimi sahiplenmesi de Soykırımcı İsrail ordusunun Filistin'de şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde, hem de babasının önünde "yaramaz bir çocuk" gibi "Ben de konuşmalıyım" demesi de bu algıyı derinleştirmek için.

Zülfü LivaneliZülfü Livaneli

Aceleleri var, bırakın dış dünyada yükselen Türkiye imajını ekonomide bile biraz düzelme olması onları korkutuyor. Bu yüzden çıkan problemleri büyütmek için her şey yapılıyor. "Kürt kimliği, Kuran Kursu, Hizbullah" diyerek Küçük Narin cinayeti üzerinde tepinirlerken, ne dün bu ülkede yaşanan çocuk cinayetlerini ne de Tekirdağ'da yaşanan bir başka çocuk vahşetini gördü. Hatta Zülfü Livaneli gibi Norveç'e övgü dizenler bile çıktı. Neymiş o coğrafyalarda çocuklar öldürülmüyormuş. Yalan olduğunu kendisi de biliyor ve saklıyor.

Bu da Türkiye'yi kötü gösterme stratejisinden başka bir şey değil.

CIA ve MOSSADCIA ve MOSSAD


CIA VE MOSSAD TEHLİKESİNE DİKKAT

Peki bu çabalar size tanıdık gelmiyor mu?

Unutmuş olamayız, CİA ve MOSSAD destekli kirli propaganda dilini, her on yılda bir yapılan darbeler öncesinde sağ-sol çatışmasının desteklenmesinden, laik - anti laik, Alevi-Sünni ya da Kürt-Türk geriliminin körüklenmesinden iyi biliyoruz. O zamanlar da bütün amaç; "Türkiye yönetilemiyor" algısını kafalara sokmaktı. Artık bunları yapamadıkları için ya Narin cinayeti gibi vicdanları sızlatan olaylar üzerinden siyaset devşirmeye çalışıyorlar ya da göçmenler üzerinden toplumu kışkırtmaya...

Farkında olmadıkları tek şey ise Türkiye'nin artık o eski Türkiye olmadığı gerçeği. Bu gerçeği ne yazık ki yıllardır vesayet aklıyla mücadele eden ve AK Partiye destek veren bir kısım medya da görmüyor.

Bu da doğal olarak gazeteci Çek'in isyanını haklı kılıyor:

"Reyting uğruna bu ülke harcanmamalı arkadaşlar."

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