MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önder’in taziye törenine katıldı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün taziye ve anma programı düzenlendi. TBMM Tören Salonu'nda saat 11.00'de başlayan taziye kabulünde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yer aldı.

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, şunu kaydetti:

"Başından beri bizleri yalnız bırakmadı. Hep o dayanışma içinde olduk. Sevgili Önder'in yaşamını yitirmesi büyük bir toplumsal birliği açığa çıkardı. Hepinizin huzurunda onu bir kez daha minnetle anıyorum. Ona bir kez daha söz veriyoruz silahlar susacak, barış konuşulacak"

Bu açıklama ardından Önder adına Kuran tilaveti okutuldu.

DEVLET BAHÇELİ DE KATILDI

Programa MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri, ameliyat olmasının üstünden 99 günün ardından ilk kez bir programda yer aldı.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı.