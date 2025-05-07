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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önder'in taziye törenine katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat'tan bu yana ilk kez Meclis mesaisine başladı. Bahçeli, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılacak olan törene katıldı.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önder’in taziye törenine katıldı

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün taziye ve anma programı düzenlendi. TBMM Tören Salonu'nda saat 11.00'de başlayan taziye kabulünde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yer aldı.

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, şunu kaydetti:
"Başından beri bizleri yalnız bırakmadı. Hep o dayanışma içinde olduk. Sevgili Önder'in yaşamını yitirmesi büyük bir toplumsal birliği açığa çıkardı. Hepinizin huzurunda onu bir kez daha minnetle anıyorum. Ona bir kez daha söz veriyoruz silahlar susacak, barış konuşulacak"

Bu açıklama ardından Önder adına Kuran tilaveti okutuldu.

Devlet Bahçeli Önder'in anma törenine katıldı

DEVLET BAHÇELİ DE KATILDI

Programa MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri, ameliyat olmasının üstünden 99 günün ardından ilk kez bir programda yer aldı.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı.

Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ve Tuncer Bakırhan (Ekran görüntüsü)Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ve Tuncer Bakırhan (Ekran görüntüsü)

3 AYLIK ARDINDAN MECLİS'TE

99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet eden olan Bahçeli en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı.

MHP Lider Devlet Bahçeli Meclis'te (Ekran görüntüsü)MHP Lider Devlet Bahçeli Meclis'te (Ekran görüntüsü)

ANMA TÖRENİ DE OLACAK

Sırrı Süreyya Önder için saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda da bir anma töreni düzenleneceği kaydedildi.

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