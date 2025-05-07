PKK paçavrasında 'Şebbiha' fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural'dan Suriye'de sinsi hesaplar... "Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde"

THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)







YPG KONFERANSINA DESTEK VERDİ... "YA FEDERASYON YA BÖLÜNME" TEHDİDİ



Kamışlı'daki bölücü konferansa değinen YPG'nin "federasyon" talebeni haklı bulduğunu beyan eden Ural, "federasyon talebi yerine getirilmezse Suriye 4 parçaya bölünür" tehdidi savurdu.



Şu ifadeleri kullandı:



"Bu haklı talep Dürziler gibi Alevileri de kapsayacaktır. Bu üçlüden kim daha ileri adım atarsa değerlerini de etkileyecektir. Federasyon bu üçlü için geçerli tek yoldur. Ötesine gitmek Colani'nin tavırlarına bağlı olacaktır. Federasyon talebinin ötesi Suriye'nin gerçekten parçalanıp 4 ayrı devlet olmasına kadar ilerleyecektir. Şimdilik federasyonla yetinen bu üç dev topluluğa hakları verilmelidir. Aksi durumlarda aksi sonuçlar çıkacaktır.