PKK paçavrasında 'Şebbiha' fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural'dan Suriye'de sinsi hesaplar... "Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde"

THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)
YPG KONFERANSINA DESTEK VERDİ... "YA FEDERASYON YA BÖLÜNME" TEHDİDİ
Kamışlı'daki bölücü konferansa değinen YPG'nin "federasyon" talebeni haklı bulduğunu beyan eden Ural, "federasyon talebi yerine getirilmezse Suriye 4 parçaya bölünür" tehdidi savurdu.
Şu ifadeleri kullandı:
"Bu haklı talep Dürziler gibi Alevileri de kapsayacaktır. Bu üçlüden kim daha ileri adım atarsa değerlerini de etkileyecektir. Federasyon bu üçlü için geçerli tek yoldur. Ötesine gitmek Colani'nin tavırlarına bağlı olacaktır. Federasyon talebinin ötesi Suriye'nin gerçekten parçalanıp 4 ayrı devlet olmasına kadar ilerleyecektir. Şimdilik federasyonla yetinen bu üç dev topluluğa hakları verilmelidir. Aksi durumlarda aksi sonuçlar çıkacaktır.
THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)
Bilindiği üzere Mihraç Ural, devrik Beşar Esad'ın şebbiha milislerinden.
Reyhanlı saldırı ve Benyas katliamının faili olan Ural, 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.
BABA ESAD İLE YAKIN İLİŞKİLER KURDU
1956 Antakya doğumlu olan Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.
Ural, Esad ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başbakanı Hafız Esad'In kardeşi Cemil Esad ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağı ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.
Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.
THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)
OĞLU DA ESAD ŞEBBİHASI
Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye rejim ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.
BANYAS KATLİAMININ HAMİSİ
Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürüldüğü katliamda geçti.
Reyhanlı saldırısı (Takvim.com.tr / Arşiv)
REYHANLI SALDIRISININ FAİLİ
Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı.