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PKK paçavrasında 'Şebbiha' fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural'dan Suriye'de sinsi hesaplar... "Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde"

Suriye'de YPG - PYD "federasyon" adı altında özerklik istiyor. Kamışlı'daki "Konferans" tiyatrosu bu durumun en net tezahürü oldu. Dürziler İsrail şemsiyesi altında ayaklanma çıkarırken Esad arttığı şebbihalar da kaos ortamından medet umar hale geldi. THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı Mihraç Ural, PKK paçavrasında kaleme aldığı yazıda "Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde" diyerek kaos çağrısı yaptı. Ural, "federasyon talebi yerine getirilmezse Suriye 4 parçaya bölünür" tehdidi savurdu.

Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 14:27
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde

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Yarım asırlık Esad zulmünden kurtulan Suriye'de yeni dönem şekillenirken İsrail, YPG, Dürziler ve diğer etnik grupları kışkırtarak Suriye topraklarını bölmek istiyor.

YPG-PYD ÖZERKLİK İSTİYOR

Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG ve PYD "ademi merkeziyetçilik" adı altında özerklik ve federatif yapı istiyor. Bu bağlamda düzenlenen sözde Kürt Ulusal Konferansı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü açıktan hedef alındı.

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, Şam'la yaptığı mutabakatı ihlal etti.

Suriye'de Dürziler İsrail şemsiyesi altında ayaklandıSuriye'de Dürziler İsrail şemsiyesi altında ayaklandı


İSRAİL TEŞVİK EDİYOR... DÜRZİLER RAHAT DURMUYOR

Daha sonra İsrail'in teşvikiyle Dürziler ayaklandı.

Dürzi kanaat önderlerinin İsrail'e yaptığı ziyaret sonrası Suriye topraklarında çatışmalar baş gösterdi. Silahlı Dürziler, Şam'a bağlı güvenlik güçlerine saldırdı. İsrail de Şam'a saldırı düzenleyerek Dürzilere arka çıktı.

THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)


Esad artığı Şebbihalar da Suriye'deki kaos ortamından medet umuyor.

PKK PAÇAVRASINDA ŞEBBİHA FİTNESİ!

THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı Mihraç Ural, saklandığı inden PKK'nın Yeni Özgür Politika isimli gazetesi için fitne dolu bir yazı kaleme aldı.

"DÜRZİLER SİLAHA SARILDI, SIRA ALEVİLERDE"

Türkiye'nin Suriye'deki varlığını hedef alan terörist Ural, Türkmen Komutan Fehim İsa'nın Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmasını "Erdoğan'a yapılan bir jest" olarak niteleyip provokasyona girişti. Suriye topraklarında yaşayan Alevi ve Nusayrilere, Dürzilerin İsrail desteğiyle ayaklanmasını örnek verip "Siz de silaha sarılın" mesajı verdi.

Mihraç Ural, "Tarih önemle, "Dürziler egemenlere karşı silah sıkınca ardından Aleviler gelir, onlar da silaha sarılır" gerçekliğine tanıktır. Şimdi Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde. Bunu da yakında göreceğiz" şeklinde konuştu.

THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)



YPG KONFERANSINA DESTEK VERDİ... "YA FEDERASYON YA BÖLÜNME" TEHDİDİ

Kamışlı'daki bölücü konferansa değinen YPG'nin "federasyon" talebeni haklı bulduğunu beyan eden Ural, "federasyon talebi yerine getirilmezse Suriye 4 parçaya bölünür" tehdidi savurdu.

Şu ifadeleri kullandı:

"Bu haklı talep Dürziler gibi Alevileri de kapsayacaktır. Bu üçlüden kim daha ileri adım atarsa değerlerini de etkileyecektir. Federasyon bu üçlü için geçerli tek yoldur. Ötesine gitmek Colani'nin tavırlarına bağlı olacaktır. Federasyon talebinin ötesi Suriye'nin gerçekten parçalanıp 4 ayrı devlet olmasına kadar ilerleyecektir. Şimdilik federasyonla yetinen bu üç dev topluluğa hakları verilmelidir. Aksi durumlarda aksi sonuçlar çıkacaktır.

THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)


Bilindiği üzere Mihraç Ural, devrik Beşar Esad'ın şebbiha milislerinden.

Reyhanlı saldırı ve Benyas katliamının faili olan Ural, 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

BABA ESAD İLE YAKIN İLİŞKİLER KURDU

1956 Antakya doğumlu olan Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.

Ural, Esad ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başbakanı Hafız Esad'In kardeşi Cemil Esad ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağı ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)THKPC/Acilciler Örgütü elebaşı, Esad'ın şebbihası Mihraç Ural (Takvim.com.tr)


OĞLU DA ESAD ŞEBBİHASI

Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye rejim ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

BANYAS KATLİAMININ HAMİSİ

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürüldüğü katliamda geçti.

Reyhanlı saldırısı (Takvim.com.tr / Arşiv)Reyhanlı saldırısı (Takvim.com.tr / Arşiv)

REYHANLI SALDIRISININ FAİLİ

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı.

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