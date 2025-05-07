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CHP'li belediyede işçiler hakkını alamadı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu: İzmir şehir değil köy!

CHP'li Konak Belediyesi işçilerin hakkını ödemedi cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Kentin tarihi ve turistik alanlarından olan Kemeraltı Çarşısı'nın farklı noktalarında ise çöp birikintileri olduğu görüldü. Çöplerin kötü bir durum oluşturduğunu ifade eden esnaf Emre Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 19:20 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 19:49
CHP’li belediyede işçiler hakkını alamadı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu: İzmir şehir değil köy!

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İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucunda çöp toplama hizmeti durdu.

Konak'ta çöp grevi!

İşçiler iş bırakma kararı aldı. (Takvim.com.tr)İşçiler iş bırakma kararı aldı. (Takvim.com.tr)

CHP'Lİ BELEDİYE İŞÇİLERİN HAKKINI ÖDEMEDİ
CHP'li Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)

Bunun üzerine greve giden işçiler, iş bırakma kararı aldı. Kararın ardından ilçedeki cadde, sokak ve yollarda çöp yığınları oluştu.

Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)

Kentin uğrak turistik alanlarından tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın farklı noktalarında ise çöp birikintileri olduğu görüldü.

Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)

Esnaf ve vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)

Esnaf Emre Sarıçağıl, çok sayıda turistin çarşıya geldiğini ve biriken çöpleri gördüğünü söyledi.

Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)

ESNAFTAN TEPKİ: İZMİR ŞEHİR DEĞİL KÖY
Çöplerin kötü bir durumu oluşturduğunu ifade eden Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durumun bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor." dedi.

Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)

Mağaza çalışanı Sedat Özdemir ise çöplerin temizlenmemesinin esnafın mağdur oluşturduğunu dile getirerek, "Belediye ve işçiler arasında inşallah anlaşmaya varılır. İşçiler ve bizlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası çarşının ana arteri ve turistler buradan çarşıya giriş yapıyor. Bu durum onları etkiliyor ve bu durum Avrupa'da konuşulacaktır." ifadelerini kullandı.

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