CHP’li belediyede işçiler hakkını alamadı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu: İzmir şehir değil köy!

Sokaklarda çöp yığınları oluştu. (Ekran görüntüsü)

ESNAFTAN TEPKİ: İZMİR ŞEHİR DEĞİL KÖY

Çöplerin kötü bir durumu oluşturduğunu ifade eden Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durumun bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor." dedi.