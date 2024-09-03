Türkiye’nin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



Ve son olarak Kara Harp Okulu'ndaki diploma töreni sonrasında genç teğmenlerin alternatif yemin olarak algılanan hareketleri ve 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı üzerinden yeniden kamplaşma gerekçesi üretilmesi vb.*** Bu noktada belli teşhis ve tespitleri paylaşmadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Ağustos gecesi Külliye'deki konuşmasının bir bölümüne özellikle dikkati çekmek istiyorum:



"... Tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Milletlerin hayatında ekonomik sıkıntılar olur. Siyasette tansiyon, zaman zaman yükselebilir. Toplum kesimleri arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Rekabet, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın olmazsa olmazıdır. 85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek gerçekçi değildir, doğru da değildir.

Ne gelip geçici ekonomik zorlukların ne günlük siyasetteki tartışmaların ne de bölgemizde çıkan gerilimlerin hiçbiri bize kalıcı zarar veremez. Millet ve devlet olarak bunların hepsine bir şekilde çözüm buluruz ama iç kalemizde bir gedik açılırsa, orada bir kan kaybı yaşanırsa, bunu toparlamak maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz!..

Biz, sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine, şu anda burada bulunduğumuz gibi hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım. Rabbim, 85 milyonun birlik ve beraberliğini artırsın!"



Bazılarına klasik veya alışılmış gibi gelebilecek bu anlatımın, devlet adamı tecrübesi yanında güncel ve olası riskleri önden gören bir ferasetin eseri olduğuna kuşku yok.



Kanımca...



Bir süredir siyasi zeminde geliştirilmeye çalışılan ve toplumun farklı katmanlarına da pozitif yansıdığı görülen diyalog (veya normalleşme) süreci baltalanmak isteniyor. Böylece, "karşı mahalle" algısı pekiştiriliyor. Yumrukların bir kez daha sıkılması, tokalaşmadan uzaklaşılması hedefleniyor. Birbirinden kuşku duyan, -maalesef- nefret duygusu ile malûl olan insanların var olduğu toplumlar, günü geldiğinde sosyal medya operasyonlarına tabi tutulup, siyaseten sevk ve idare edilebilir! Sonrası mı? Allah muhafaza! "Ne çıkarsa bahtınıza" misali belirsizlik ve macera!

Kılıç çeken teğmenler



"POST TRUTH ATATÜRKÇÜLER"



Gazeteci - yazar Mahmut Övür de kılıç çeken teğmenler olayını ve atılan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı üzerinden muhalefetin devşirdiği siyasi propagandayı bugünkü köşesine taşıdı.



"Post Truth Atatürkçüler" başlıklı bir yazı kaleme alan Övür, "Son dönemde hiç de hafife alınmayacak ve dört koldan "iç cephe"ye yönelik saldırılar yoğunlaştı. Kim ne derse desin, bu saldırılar ABD ve Batı Bloku'nun Türkiye'yi sıkıştırma operasyonundan başka bir şey değil. Çevremizi askeri üstlerle kuşattıkları yetmiyormuş gibi içeride de toplumsal fay hatlarını harekete geçirmek için her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kılıç çeken teğmenler



KILIÇ ÇEKME OLAYI... "HİÇ DE MASUM DEĞİL"



CHP ve çevresinin 2004'ten sonra AK Parti'ye karşı hem de darbe dinamiğinin harekete geçtiği bir dönemde sahiplendiği ve siyasi slogan yaptığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözünü seslendirmek hiç de masum bir hareket değil.



O görüntülerin sızdırılması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Saraçhane medyasının sahiplenmesi de bunu gösteriyor.

CHP'nin kent uzlaşısı yaptığı DEM'den Sırrı Sakık: ʺMustafa Kemal'in it sürüleriʺ





CHP'NİN İKİ YÜZÜ... DEM'LİLERİN "MUSTAFA KEMAL'İN İTLERİ" HAKARETİNE NEDEN SUSTULAR?



Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganına sahip çıkan CHP'nin kent uzlaşısı yaptığı DEM'lilerden gelen "Mustafa Kemal'in it sürüleri" hakaretlerine ses çıkarmamasına dikkat çeken Övür şöyle konuştu:



Allah'tan bugün birçok şey çok daha net görünüyor. Toplum, "Mavi Vatan masal" diyen, "Libya'da Karabağ'da ne işimiz var?" diye nutuk atan, bölgede ABD aparatı PKK'nın siyasi ayağı DEM'le kent uzlaşısı yapan hatta DEM'lilerin "Mustafa Kemal'in itleri" hakareti karşısında susan siyasetçileri görüyor ve Atatürk'ün mirasına kimin sahip çıktığını biliyor.



Rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi dün "Gardırop Atatürkçüleri" vardı, bugünse onların yerini "Post Truth Atatürkçüler" aldı. Normalde bir harp okulu öğrencisinin "Mustafa Kemal'in askeriyiz" demesinde bir sakınca yok. Ancak hâlâ birileri siyaset üretmek yerine, Atatürk'ün arkasına sığınıyor ve yalanlarına alet ederek kullanıyorsa o zeminde bunu söylemek sadece o Post Truth siyasetçilerin işine yarar, gençlerin değil.

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