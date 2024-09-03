Türkiye’nin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet

Kimi zaman Meclis kürsüsünden kimi zaman eleştiri dozunu aşan X paylaşımlarından kimi zaman da 'sokak röportajı' görünümlü algı ve manipülasyon yayınlardan şahitlik ettiğimiz 5.kol faaliyetleri toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
Milletin seçilmiş iradesini hedef alan Özkan, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak "Seni gidi züppe seni" ifadelerini kullandı. Özkan'ın şuursuz sözleri 7'den 70'e herkesin büyük tepkisini çekti. Başkan Erdoğan da şahsını ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.
'DİLRUBA' SEVİYESİZLİĞİ...
Sokak röportajı görünümlü 5. kol faaliyeti yayınları da toplumsal ayrıştırmayı önceliyor. Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası İzmir'deki bir sokak röportajında Dilruba Kayserilioğlu isimli CHP'li bir şahıs, AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" diyerek hakaret etti.
CHP MİLLİ İRADEYE HAKARETE SAHİP ÇIKTI
Hakkında soruşturma başlatılan Kayserilioğlu önce tutuklandı sonra tahliye edildi. CHP ise milli iradeye hakarete sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'yı, "Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz" diyerek alkışlattı.
Başkan Erdoğan, Özel'i "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez" sözleriyle uyardı.
28 ŞUBAT GÜNLERİNİ ARATMAYAN OLAYLAR...
Bu tartışmalar sürerken 28 Şubat günlerini anımsatan skandal olaylar peş peşe yaşandı.
Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, İstanbul'da düzenlenecek Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak istedi. Ancak başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Çiçek, başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.
TSYD'DEN SKANDAL
TSYD'de de '28 Şubat' rüzgarları esti... Dernek başkanı Oğuz Tongsir, eşi başörtülü olduğu için havuza alınmayan Mehmet İzmirlioğlu'na, "Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli." dedi. Tongsir'in bakanlığın onardığı havuzda milletin parasıyla 28 Şubat diktası uygulanması tepki çekti. İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu, derneğin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmamasına ilişkin Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu.
Son olarak 'Atatürkçülük' ve 'Teğmenler' tartışması dolaşıma sokuldu. Kara Harp Okulu'ndaki diploma töreni sonrası genç teğmenler kılıç çekip 'alternatif yemin' olarak algılanan hareketler sergiledi. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı üzerinden yeniden kamplaşma gerekçesi üretilmek istendi.
"TOPLUMUN SİNİR UÇLARI... TEĞMENLER VE SONRASI..."
SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna, "Toplumun sinir uçları... Teğmenler ve sonrası..." başlıklı köşe yazısında son günlerde birbiri ardına cereyan eden bu olayların hiçbirinin tesadüf olmadığını dile getirdi.
Türk siyasetindeki 'normalleşme' sürecinin baltalanmak istendiğinin altını çizen Tuna, "Karşı mahalle" algısı pekiştiriliyor. Yumrukların bir kez daha sıkılması, tokalaşmadan uzaklaşılması hedefleniyor. Birbirinden kuşku duyan, -maalesef- nefret duygusu ile malûl olan insanların var olduğu toplumlar, günü geldiğinde sosyal medya operasyonlarına tabi tutulup, siyaseten sevk ve idare edilebilir! Sonrası mı? Allah muhafaza! "Ne çıkarsa bahtınıza" misali belirsizlik ve macera!" ifadelerini kullandı.
Tuna'nın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
Ülke ve millet olarak hassas konularda şerbetliyizdir. Yani, bağışıklığımız güçlüdür. Ama bu durum, toplumun sinir uçlarına basan hadiseler nedeniyle müteyakkız olmamıza engel değildir.
Dilerseniz, birkaç haftaya sığan ve arka arkaya gelen, "bu kadarı da tesadüf olamaz" çağrışımı yaptıran bazı olayları hatırlayalım...
CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın, -saikı ne olursa olsun- doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaretamiz beyanı.
TİP'li Ahmet Şık'ın, Meclis kürsüsünden açıkça AK Parti Grubu'na yönelen provokatif ve edep dışı sözleri. (Kürsüden ayrılmakta iken yaşanan hadise ise kabul edilebilirlik sınırında görülmemeli)
Sokak röportajı keyfiyeti içinde Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'ye, seçmenine karşı kullanılan ahlak ve insaf dışı sözler. Sözün sahibinin tutuklanması, tahliyesi üzerine CHP Genel Başkanı tarafından ödüllendirilircesine parti protokolünde başköşeye oturtulması.
Bir tarafta Cumhurbaşkanı'na, öbür tarafta Atatürk'e saldıran, hatta küfür eden 5. Kol faaliyetinin aparatları.
30 Ağustos Hutbesinde Atatürk'e yer verilmediği gerekçesiyle gerilmek istenen ortam. Ancak Külliye'deki 30 Ağustos programında Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet okuyan duasının teğet geçilmesi.
30 Ağustos'ta Gaziantep'te bir meydana İsmail Haniye afişi asılması ve indirilip yerine Atatürk posteri konulması.
Ve son olarak Kara Harp Okulu'ndaki diploma töreni sonrasında genç teğmenlerin alternatif yemin olarak algılanan hareketleri ve 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı üzerinden yeniden kamplaşma gerekçesi üretilmesi vb.*** Bu noktada belli teşhis ve tespitleri paylaşmadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Ağustos gecesi Külliye'deki konuşmasının bir bölümüne özellikle dikkati çekmek istiyorum:
"... Tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Milletlerin hayatında ekonomik sıkıntılar olur. Siyasette tansiyon, zaman zaman yükselebilir. Toplum kesimleri arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Rekabet, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın olmazsa olmazıdır. 85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek gerçekçi değildir, doğru da değildir.
Ne gelip geçici ekonomik zorlukların ne günlük siyasetteki tartışmaların ne de bölgemizde çıkan gerilimlerin hiçbiri bize kalıcı zarar veremez. Millet ve devlet olarak bunların hepsine bir şekilde çözüm buluruz ama iç kalemizde bir gedik açılırsa, orada bir kan kaybı yaşanırsa, bunu toparlamak maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz!..
Biz, sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine, şu anda burada bulunduğumuz gibi hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım. Rabbim, 85 milyonun birlik ve beraberliğini artırsın!"
Bazılarına klasik veya alışılmış gibi gelebilecek bu anlatımın, devlet adamı tecrübesi yanında güncel ve olası riskleri önden gören bir ferasetin eseri olduğuna kuşku yok.
Kanımca...
Bir süredir siyasi zeminde geliştirilmeye çalışılan ve toplumun farklı katmanlarına da pozitif yansıdığı görülen diyalog (veya normalleşme) süreci baltalanmak isteniyor. Böylece, "karşı mahalle" algısı pekiştiriliyor. Yumrukların bir kez daha sıkılması, tokalaşmadan uzaklaşılması hedefleniyor. Birbirinden kuşku duyan, -maalesef- nefret duygusu ile malûl olan insanların var olduğu toplumlar, günü geldiğinde sosyal medya operasyonlarına tabi tutulup, siyaseten sevk ve idare edilebilir! Sonrası mı? Allah muhafaza! "Ne çıkarsa bahtınıza" misali belirsizlik ve macera!
"POST TRUTH ATATÜRKÇÜLER"
Gazeteci - yazar Mahmut Övür de kılıç çeken teğmenler olayını ve atılan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı üzerinden muhalefetin devşirdiği siyasi propagandayı bugünkü köşesine taşıdı.
"Post Truth Atatürkçüler" başlıklı bir yazı kaleme alan Övür, "Son dönemde hiç de hafife alınmayacak ve dört koldan "iç cephe"ye yönelik saldırılar yoğunlaştı. Kim ne derse desin, bu saldırılar ABD ve Batı Bloku'nun Türkiye'yi sıkıştırma operasyonundan başka bir şey değil. Çevremizi askeri üstlerle kuşattıkları yetmiyormuş gibi içeride de toplumsal fay hatlarını harekete geçirmek için her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.
KILIÇ ÇEKME OLAYI... "HİÇ DE MASUM DEĞİL"
CHP ve çevresinin 2004'ten sonra AK Parti'ye karşı hem de darbe dinamiğinin harekete geçtiği bir dönemde sahiplendiği ve siyasi slogan yaptığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözünü seslendirmek hiç de masum bir hareket değil.
O görüntülerin sızdırılması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Saraçhane medyasının sahiplenmesi de bunu gösteriyor.
CHP'NİN İKİ YÜZÜ... DEM'LİLERİN "MUSTAFA KEMAL'İN İTLERİ" HAKARETİNE NEDEN SUSTULAR?
Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganına sahip çıkan CHP'nin kent uzlaşısı yaptığı DEM'lilerden gelen "Mustafa Kemal'in it sürüleri" hakaretlerine ses çıkarmamasına dikkat çeken Övür şöyle konuştu:
Allah'tan bugün birçok şey çok daha net görünüyor. Toplum, "Mavi Vatan masal" diyen, "Libya'da Karabağ'da ne işimiz var?" diye nutuk atan, bölgede ABD aparatı PKK'nın siyasi ayağı DEM'le kent uzlaşısı yapan hatta DEM'lilerin "Mustafa Kemal'in itleri" hakareti karşısında susan siyasetçileri görüyor ve Atatürk'ün mirasına kimin sahip çıktığını biliyor.
Rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi dün "Gardırop Atatürkçüleri" vardı, bugünse onların yerini "Post Truth Atatürkçüler" aldı. Normalde bir harp okulu öğrencisinin "Mustafa Kemal'in askeriyiz" demesinde bir sakınca yok. Ancak hâlâ birileri siyaset üretmek yerine, Atatürk'ün arkasına sığınıyor ve yalanlarına alet ederek kullanıyorsa o zeminde bunu söylemek sadece o Post Truth siyasetçilerin işine yarar, gençlerin değil.