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Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey'i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Başrolünde Burak Özçivit'in aldığı Kuruluş Osman dizisinde Yiğit Bey karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe'nin hayatı merak edildi. Aslen İzmirli olan 45 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı araştırıldı. Mustafa Kırantepe'nin 8 yıl önce evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:02
Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Yiğit Bey karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe'nin hayatı merak edildi.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Mustafa Kırantepe Kimdir?

29 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünya gelen Mustafa Kırantepe, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

2003-2010 yılları aralığında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş, Ulan İstanbul, Çukur dizilerinde rol olan Mustafa Kırantepe, Nasipse Adayız, Çarpışma, 10 Bin Adım, Metot, Üç Kuruş, Taçsız Prenses gibi filmlerle de beyazperdede yer aldı.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Kariyeri kadar özel hayatı da merak edilen Kırantpe'nin8 yıl önce evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

İşte Mustafa Kırantepe başta olma üzere ünlülerin aşkları...

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Buçe Buse Kahraman

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Buçe Buse Kahraman ve sevgilisi

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Tayanç Ayaydın

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Tayanç Ayaydın ve eşi Sally Ghalayini

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Burak Özçivit

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Yıldız Çağrı Atiksoy

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

MUSTAFA KIRANTEPE

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

MUSTAFA KIRANTEPE VE EŞİ GÜLAY ŞENYÜZLÜ KIRANTEPE

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

MUSTAFA KIRANTEPE VE EŞİ GÜLAY ŞENYÜZLÜ KIRANTEPE

Mustafa Kırantepe, eşinin tiyatro sahnesinden kareleri yayınladığı bir paylaşıma şu notu düşmüştü: "Bir insan düşünün ki çocukluğundan beri hayalini kurduğu mesleği yirmili yaşların sonunda gerçekleştirmek için ilk adımını tiyatro kurslarına başlayarak atıyor. Sonra yıllardır çalıştığı iş hayatını, bu işi (tiyatro) daha iyi yapabilmek için bırakıyor. Asistanlıklar, amatör tiyatrolar derken ben bunun okulunu okuyacağım diyor. Ve Yüksek lisansını okuyor bu işin.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Hep üstüne titriyor, hep heyecanlı, hep korkuyor sahnede olmanın ağırlığını taşıyamamaktan (ama bence bu işi iyi yapabileceğinin göstergesi hep bunlar hatta kuruntu biraz da). Hatta çoğu zaman çok yaklaşıyor hayalini gerçekleştirmeye ama aksilikler sadece onun değil bazen tüm ülkenin hatta dünyanın yakasını bırakmıyor.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Neyse nihayet 25 Mart 2024'te "99, buçuk" adlı oyunla öyle bir adım atıyor ki o sahneye ışığıyla, zemine sağlam basışıyla, sesiyle, endamıyla, bakışıyla, onca yılın acısını çıkartıyor adeta orda. İyi ki sabretmişsin, iyi ki yılmamışsın, iyi ki inat etmişsin bunca zorluğa rağmen hayatındaki. Dedirtiyor bana. Hoş geldin @gulaysenyuzlu aramıza. Hoş geldin karıcığım"

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Çağrı Şensoy

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Çağrı Şensoy ve eşi Buse Arslan

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Alma Terzic

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Alma Terzic ve eşi Murat Saraçoğlu

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Sinan Tuzcu

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Sinan Tuzcu ve eşi Beyza Kapu

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

Özgür Çevik