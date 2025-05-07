Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!

MUSTAFA KIRANTEPE VE EŞİ GÜLAY ŞENYÜZLÜ KIRANTEPE Mustafa Kırantepe, eşinin tiyatro sahnesinden kareleri yayınladığı bir paylaşıma şu notu düşmüştü: "Bir insan düşünün ki çocukluğundan beri hayalini kurduğu mesleği yirmili yaşların sonunda gerçekleştirmek için ilk adımını tiyatro kurslarına başlayarak atıyor. Sonra yıllardır çalıştığı iş hayatını, bu işi (tiyatro) daha iyi yapabilmek için bırakıyor. Asistanlıklar, amatör tiyatrolar derken ben bunun okulunu okuyacağım diyor. Ve Yüksek lisansını okuyor bu işin.

Hep üstüne titriyor, hep heyecanlı, hep korkuyor sahnede olmanın ağırlığını taşıyamamaktan (ama bence bu işi iyi yapabileceğinin göstergesi hep bunlar hatta kuruntu biraz da). Hatta çoğu zaman çok yaklaşıyor hayalini gerçekleştirmeye ama aksilikler sadece onun değil bazen tüm ülkenin hatta dünyanın yakasını bırakmıyor.

Neyse nihayet 25 Mart 2024'te "99, buçuk" adlı oyunla öyle bir adım atıyor ki o sahneye ışığıyla, zemine sağlam basışıyla, sesiyle, endamıyla, bakışıyla, onca yılın acısını çıkartıyor adeta orda. İyi ki sabretmişsin, iyi ki yılmamışsın, iyi ki inat etmişsin bunca zorluğa rağmen hayatındaki. Dedirtiyor bana. Hoş geldin @gulaysenyuzlu aramıza. Hoş geldin karıcığım"

Çağrı Şensoy