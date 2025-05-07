Hesaplarınızı çaldırmadan güvenlik adımlarını atın: Erişimi kaybedebilirsiniz!

Kaspersky Digital Footprint Intelligence tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların kurumsal e-posta adreslerini pazar yerleri ve sosyal medya gibi platformlarda kişisel hesaplara kayıt olmak için kullanmaları, hesap hırsızlığı ve kurumsal güvenlik ihlali riskini artırıyor. Kaspersky, bu bulguları paylaşarak kimlik bilgisi sızıntısı risklerini azaltmak için önemli siber güvenlik uygulamaları hakkında önerilerde bulundu.



Kaspersky uzmanları, 2019 ve 2024 yılları arasında Roblox, Discord ve Netflix olmak üzere üç eğlence platformuna ait dark web'e sızdırılan kimlik bilgilerini analiz etti. Analiz, hesapları sızdırılan kullanıcıların ortalama yüzde 7'sinin bu platformlara kurumsal bir e-posta adresi kullanarak kaydolduğunu ortaya koydu.



Kaspersky Digital Footprint Intelligence Uzmanı Sergey Shcherbel, "İş e-postası ile kişisel kullanım için çeşitli hizmetlere kaydolmak iyi bir uygulama değildir. İlk olarak iş değiştirdiğinizde bu hesaplara erişiminizi kaybedebilirsiniz. İkincisi, bu durum hem siz hem de şirketiniz için güvenlik riskleri oluşturabilir. Parolalarınız farklı hizmetlerde tahmin edilebilir bir model izliyorsa, kurumsal e-postanızın bir dark web sızıntısında ifşa olması durumunda iş hesabınız da dahil olmak üzere diğer hesapların ele geçirilme olasılığını artar" diyor.



Kaspersky uzmanları ayrıca banka çalışanlarının iş e-posta adreslerini yaygın biçimde yayın hizmetlerine, pazar yerlerine ve sosyal ağlara kaydettiğini tespit etti. Bazı durumlarda kurumsal e-postalar oyun platformlarında ve yetişkinlere yönelik içerikli web sitelerinde oturum açma adı olarak da kullanıldı.

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