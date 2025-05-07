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TBMM'de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in taziye programında konuştu. Önder'in terörsüz Türkiye için aktif rol aldığını vurgulayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sırrı Süreyya Önder, barıştan kardeşlikten yanaydı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 12:55
TBMM’de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı

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TBMM'DE ANMA TÖRENİ
Önder için TBMM'de anma ve taziye töreni düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in taziye programında konuştu.

"ÖNDER BARIŞTAN YANAYDI"
Önder'in terörsüz Türkiye için aktif rol aldığını vurgulayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sırrı Süreyya Önder, barıştan kardeşlikten yanaydı." ifadelerini kullandı.

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