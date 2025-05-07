TBMM’de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı

15 Nisan'da aort yırtığı ve kalp krizi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Türliye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
TBMM'DE ANMA TÖRENİ
Önder için TBMM'de anma ve taziye töreni düzenlendi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in taziye programında konuştu.
"ÖNDER BARIŞTAN YANAYDI"
Önder'in terörsüz Türkiye için aktif rol aldığını vurgulayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sırrı Süreyya Önder, barıştan kardeşlikten yanaydı." ifadelerini kullandı.