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Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! 'Haber' soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?

Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ederken terör devleti İsrail, MOSSAD eliyle Türkiye'yi karıştırmayı hedefledi. İsrail merkezli Haber İsrael" isimli platformda Ali Dursun imzasıyla akla ziyan bir senaryo servis edildi. Dursun'un daha önce Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilirken; MOSSAD'ın milli irade düşmanı bir profili kaynak alıp Başkan Erdoğan ve MİT'i hedef göstermesi İsrail'in içerisine düştüğü aciz durumu da açık etti.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 19:21 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 19:40
Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?

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Türkiye 'Narin' bir evladını kaybetmenin derin hüznünü yaşarken birtakım kirli odaklar toplumun sinir uçlarıyla oynamak için kolları sıvadı.

Devam eden Narin Güran soruşturmasıyla eş güdümlü olarak sosyal medyada asılsız iddialar dolaşıma sokuldu, gerçek dışı paylaşımlarla sistematik dezenformasyon süreci yürütüldü.



İSRAİL MERKEZLİ YALAN

Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan, Türkiye'nin ambargosu ve kararlı duruşuyla köşeye sıkışan terör devleti İsrail de Narin Güran'ı politik malzeme haline getirip siyonist bir propagandaya soyundu.


Bu süreçte MOSSAD başı çekti...


İsrail merkezli "Haber İsrael" isimli X platformunda "NARİN OLAYINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI" başlıklı servis edilen bir yazıda akla ziyan bir senaryoya yer verildi.


AKLA ZİYAN SENARYO

Siyonistlerin algı malzemesi haline getirdiği Ali Dursun isimli sözde gazetecinin imzasını taşıyan senaryoda; Narin'in ağır yaralı olarak Van'a naklediği annesinin kanı uyduğu için Jandarma gözetiminde kan takviyesi yapıldığı ancak Narin'in yaşama tutunamayınca Jandarma eliyle amcasına teslim edildiğine dair zincirleme yalan serisine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN REZİL SÖZLER

İlgili paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı hedef gösterilerek açık açık "NARİN'İN BAŞINA GELENLERİ İLK GÜNDEN BERİ JANDARMA KANALI İLE İSTİHBARAT VE KATİL TAYYİP BİLİYORDU" denildi.
Sözde gazeteci Ali DursunSözde gazeteci Ali Dursun

KİM BU ALİ DURSUN?

Senaryonun sahibi Ali Dursun'u mercek altına aldığımızda daha önceden Başkan Erdoğan'a ve cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığını tespit etti.

İSRAİL'İN İÇERİSİNE DÜŞTÜĞÜ ACİZ DURUM

MOSSAD'ın milli irade düşmanı bir profili kaynak alıp Başkan Erdoğan ve MİT'i hedef göstermesi uluslararası arenada çıkmaza giren İsrail'in içerisine düştüğü aciz durumu da açık etti.



İSRAİL KAYNAKLI PROVOKASYONA DİKKAT

İsrail kaynaklı provokasyon X'te 1,3 milyon görüntülenme alırken; dezenformasyonla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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