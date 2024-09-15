Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?

AKLA ZİYAN SENARYO
Siyonistlerin algı malzemesi haline getirdiği Ali Dursun isimli sözde gazetecinin imzasını taşıyan senaryoda; Narin'in ağır yaralı olarak Van'a naklediği annesinin kanı uyduğu için Jandarma gözetiminde kan takviyesi yapıldığı ancak Narin'in yaşama tutunamayınca Jandarma eliyle amcasına teslim edildiğine dair zincirleme yalan serisine yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN REZİL SÖZLER
İlgili paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ve Milli İstihbarat Teşkilatı hedef gösterilerek açık açık "NARİN'İN BAŞINA GELENLERİ İLK GÜNDEN BERİ JANDARMA KANALI İLE İSTİHBARAT VE KATİL TAYYİP BİLİYORDU"
denildi.
Sözde gazeteci Ali Dursun
KİM BU ALİ DURSUN?
Senaryonun sahibi Ali Dursun'u mercek altına aldığımızda daha önceden Başkan Erdoğan'a ve cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığını tespit etti.
İSRAİL'İN İÇERİSİNE DÜŞTÜĞÜ ACİZ DURUM
MOSSAD
'ın milli irade düşmanı bir profili kaynak alıp Başkan Erdoğan ve MİT
'i hedef göstermesi uluslararası arenada çıkmaza giren İsrail
'in içerisine düştüğü aciz durumu da açık etti.
İSRAİL KAYNAKLI PROVOKASYONA DİKKAT
İsrail
kaynaklı provokasyon X'te 1,3 milyon görüntülenme alırken; dezenformasyonla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.