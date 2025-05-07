Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı... Hindistan'a kınama







Çelik'in gündeminde Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırıları da vardı.



"HİNDİSTAN'I ŞİDDETLE KINIYORUZ"



AK Parti Sözcüsü, Hindistan'ı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Pakistan'da sivil hedeflere yapılan saldırı kabul edilemez" şeklinde konuştu.



Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundu. İç ve dış politika ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız vekillerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantı açılışında yaptığı bir konuşma var. Bu konuşma çerçevesinde Cumhur ittifakının öncülük ettiği Terörsüz Türkiye süreci için gerekli hassasiyeti göstermelerini, sürecin yakından takip edilmesini ve bu sürece destek verilmesini ifade ettiler.

Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir. Bölgemizdeki kaynamanın fay hatlarının tetiklenmesini engellemeye dönük son derece stratejik olacak.