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Irak Başbakanı Sudani Ankara'ya geliyor! Külliye'de önemli kabul! İşte masadaki konular

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani yarın Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceği Sudani ile başta terörle mücadele konusu olmak üzere birçok konu ele alınacak. Bilindiği üzere Antalya Diplomasi Forumu'nda iki ülke ortak bir bildiri yayınlamış, bildiride PKK'nin iki ülke için de tehdit unsuru olduğu vurgulanırken, "Öcalan’ın, PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir" denilmişti.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:19
Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! Külliye’de önemli kabul! İşte masadaki konular

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Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8Mayıs Perşembe) ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani ve Başkan Erdoğan (AA)Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani ve Başkan Erdoğan (AA)

Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" da yapılacak.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani ve Başkan Erdoğan (AA)Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani ve Başkan Erdoğan (AA)

ÇOK SAYIDA ANLAŞMAYA İMZA ATILACAK

Ziyaretin en önemli çıktılarından biri olarak, taraflar arasında ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda iş birliğini öngören anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu ziyaretin Türkiye ile Irak arasındaki köklü ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirtiyor.

Antalya Diplomasi Forumu (AA)Antalya Diplomasi Forumu (AA)

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA ORTAK BİLDİRİ
Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nda iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı yapılmış, toplantının ardından bir ortak bildiri yayınlanmıştı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, taraflar birbirlerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri önemi bir kez daha vurgulanmıştı.

Taraflar, askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil, tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etmişti.

Türkiye-Irak arasındaki toplantıda PKK çağrıya uymalı mesajı! Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandıTürkiye-Irak arasındaki toplantıda PKK çağrıya uymalı mesajı! Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı

İkili ilişkilerini karşılıklı ziyaretler aracılığıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletme konusundaki ortak iradelerini vurgulayan taraflar, bu çerçevede, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirmek üzere 8 Mayıs'ta Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin önemine dikkat çekilmişti.

Taraflar, terör örgütü PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizmişti.

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