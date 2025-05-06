GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte yeni fragman ve çıkış tarihi açıklaması

Fragman, Vice City esintileri taşıyan Leonida eyaleti atmosferi, sinematik anlatımı ve grafik kalitesiyle beklentileri bir kez daha yükseltti. Ancak fragmanın ardından gelen açıklama, oyunun çıkış tarihini sabırsızlıkla bekleyenler için hayal kırıklığına neden oldu.
Fotoğraflar: Youtube
🆕 GTA 6 İKİNCİ FRAGMANINDA NELER VAR?
Rockstar Games'in X (eski Twitter) üzerinden paylaştığı ikinci fragman, ilk fragmandan 519 gün sonra geldi.
🎬 Fragmanda, suç dünyasında birlikte yükselen Lucia ve Jason adlı karakterlerin macerası, adeta modern bir Bonnie & Clyde hikayesi olarak sunuluyor.
🌆 Fragman, Vice City'nin modern versiyonu olan Leonida eyaletini gözler önüne sererken;
🧭 Genişletilmiş açık dünya,
🔫 Yeni oynanış mekanikleri ve
🎨 Serinin şimdiye kadarki en detaylı grafik kalitesi dikkat çekiyor.
📅 GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk olarak 2025'te çıkması beklenen GTA 6, resmi olarak 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Rockstar Games, açıklamasında şunları söyledi:
"İlginiz ve heyecanınız bizi derinden etkiledi. Her zaman beklentilerinizi aşmayı hedefliyoruz ve GTA 6 da bu açıdan istisna değil. Beklediğiniz kaliteyi sunmak için bu ek süreye ihtiyacımız var."