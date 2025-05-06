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GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte yeni fragman ve çıkış tarihi açıklaması

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6 için heyecan dorukta! Rockstar Games, uzun bir aradan sonra 6 Mayıs 2025 tarihinde ikinci fragmanı yayınladı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 21:32 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 21:32
GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte yeni fragman ve çıkış tarihi açıklaması

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Fragman, Vice City esintileri taşıyan Leonida eyaleti atmosferi, sinematik anlatımı ve grafik kalitesiyle beklentileri bir kez daha yükseltti. Ancak fragmanın ardından gelen açıklama, oyunun çıkış tarihini sabırsızlıkla bekleyenler için hayal kırıklığına neden oldu.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

🆕 GTA 6 İKİNCİ FRAGMANINDA NELER VAR?

Rockstar Games'in X (eski Twitter) üzerinden paylaştığı ikinci fragman, ilk fragmandan 519 gün sonra geldi.

🎬 Fragmanda, suç dünyasında birlikte yükselen Lucia ve Jason adlı karakterlerin macerası, adeta modern bir Bonnie & Clyde hikayesi olarak sunuluyor.

🌆 Fragman, Vice City'nin modern versiyonu olan Leonida eyaletini gözler önüne sererken;
🧭 Genişletilmiş açık dünya,
🔫 Yeni oynanış mekanikleri ve
🎨 Serinin şimdiye kadarki en detaylı grafik kalitesi dikkat çekiyor.

📅 GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk olarak 2025'te çıkması beklenen GTA 6, resmi olarak 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Rockstar Games, açıklamasında şunları söyledi:

"İlginiz ve heyecanınız bizi derinden etkiledi. Her zaman beklentilerinizi aşmayı hedefliyoruz ve GTA 6 da bu açıdan istisna değil. Beklediğiniz kaliteyi sunmak için bu ek süreye ihtiyacımız var."

🕹️ ÇIKIŞ PLATFORMLARI

PlayStation 5

Xbox Series X/S

💻 PC sürümü içinse net bir tarih verilmedi ancak 2027 veya 2028 yıllarında gelmesi bekleniyor. Bu durum, Rockstar'ın önceki oyunlarında (GTA 5, Red Dead Redemption 2) uyguladığı stratejiye benzerlik gösteriyor.

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