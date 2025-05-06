GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte yeni fragman ve çıkış tarihi açıklaması

İlk olarak 2025'te çıkması beklenen GTA 6, resmi olarak 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Rockstar Games, açıklamasında şunları söyledi:

"İlginiz ve heyecanınız bizi derinden etkiledi. Her zaman beklentilerinizi aşmayı hedefliyoruz ve GTA 6 da bu açıdan istisna değil. Beklediğiniz kaliteyi sunmak için bu ek süreye ihtiyacımız var."