Başkan Erdoğan'dan "Adaleti etkileşime kurban etmeyiz" mesajı! 'Narin' uyarı... "Siyasi hesaba izin vermeyiz"

AKADEMİDEKİ EĞİTİM SÜRESİ 10 AYA YÜKSELDİ

Yeni yetiştirme modelimizde sizlerin ve sizden sonra geleceklerin mesleğe en iyi şekilde hazırlanmasını amaçlıyoruz. Buna göre adaylıkta süre 2 yıl iken yardımcılıkta süreyi 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini 7 aydan 10 aya yükselttik. Böylece yardımcıların 300 saat daha fazla eğitim almalarını sağlayacağız. Ayrıca yardımcıların sınav ve değerlendirme süreçlerini de yoğunlaştırdık. Araştırma, analitik düşünme, muhakeme ve yazım kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla hakim ve savcı yardımcılarımıza tez hazırlama yükümlülüğü getirdik. Böylece yardımcılar 10 ay sürecek akademi eğitimleri ve usta çırak ilişkisi içerisinde 26 ay sürecek eğitici hakim ve savcı yanındaki eğitimleriyle birlikte 3 yıllık yoğun, teorik ve pratik yönü güçlü dolu dolu bir eğitimden geçeceklerdir.

2 YILLIK USTA-ÇIRAK DÖNEMİ

Burada şu noktaya hassaten dikkatinizi çekmek istiyorum. Türk hukukunun başucu kitaplarından Mecelle'de hakimin tanımı çok veciz bir şekilde şöyle yapılmaktadır: "Yürürlüğe girişinden 150 yıl sonra bile, güncel arayışlara ilham kaynağı olan bu tanıma göre hakim, hakim fehim, müstakim, emin, mekin ve metindir." Günümüz Türkçesiyle ifade edecek olursak, hakimin; bilge, feraset sahibi, güvenilir, saygın ve zorluklar karşısında yılmayan metin bir karaktere sahip olması gerekiyor. Bu değer ve meziyetler, bir ölçüde bilgi ve eğitimle ancak hepsinden daha ziyade tecrübeyle kazanılır. Usta-çırak ilişkisi içinde geçecek 2 yıllık süre sonunda hakim ve savcı yardımcılarımızın kürsü görevlerine tam manasıyla hazır hale geleceklerine inanıyorum. Geçen hafta eğitimlerine başlayan 1076 hakim ve savcı yardımcımızı tebrik ediyor, kendilerine Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyorum. Sistemin fikri hazırlığından hayata geçirilmesine kadar tüm safhalarında emeği ve katkısı olan bakanlarımızı, milletvekillerimizi, uzmanlarımızı tebrik ediyorum.

Adalete dair hemen her başlıkta çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Burada öncelikle şu gerçeği açık ve net söylemek isterim. Toplum halinde bir arada yaşamanın şartlarından biri, bu birlikteliğin hukukunu oluşturmak, uygulamak ve gözetmektir. Ancak insanın olduğu her yerde çatışma ve çelişkiler de kaçınılmazdır. Arzu edilmese dahi suç işlenir, hukuki ihtilaflar baş gösterir. Hukuk devleti bu ihtilaf ve çatışmalara hızlı, doğru ve kesin cevaplar vermeyi gerektirir. Adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi, bunun kurumsal çerçevesidir. İyi tesis edilmiş, nesnel, bağımsız ve tarafsız işleyen bir yargı, özellikle bu sistemin varlığı, ekonomik gelişme ve kalkınmanın da güvencesidir.

Toplumda cezasızlık algısına hizmet eden bazı kötü örneklerle karşılaşıyoruz. Bunu en aza indirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.

Toplumdan yükselen taleplere, beklentilere, serzenişlere göre yeni adımlar atacak, kendimize yeni hedefler belirleyerek yola devam edeceğiz.

Bu millet Yargı konusunda acı çekti. Hukuk cinayetleri yıllar boyunca vicdanları kanattı.

Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz.

Toplum vicdanını teskin etmeyen kararlar, sosyal barış ve huzurun inşasına da katkı sunamazlar. Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle toplumun temeli olan aile kurumuyla dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz.

Adaletin reyting ve etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız.