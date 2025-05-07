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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk 5G uygulaması hayata geçti!

Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ilk 5G yayınını gerçekleştirdi. Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konseri, gerçek zamanlı 5G mobil şebeke deneyimi ile AKM’den takip edildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk 5G uygulaması hayata geçti!

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Türk Telekom, 5G teknolojisini hayatın her alanına aktarmayı sürdürüyor. Ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlere sunduğu yeni teknolojiler ile eşsiz deneyimler yaşatan Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni sanatın kalbi AKM'ye 5G teknolojisi ile bağladı.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun konseri, Ankara Beştepe'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk defa kullanılan 5G teknolojisi ile AKM'den canlı olarak deneyimlendi. AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında bulunan davetliler, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden yapılan yayınla konseri adeta yerinde izleme deneyimi yaşadı. 4K video kalitesindeki yayın 360 derece görüş açısı sağlayan VR gözlük sayesinde canlı takip edildi.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A 5G BAĞLANTI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk 5G deneyimi hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şunları ifade etti: "5G'nin faydalarını hayatın her alanına yansıtmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 5G çalışmaları kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Tarımdan spora, sağlıktan sanata kadar her alanda teknolojiyi ülkemizin dijital geleceği için kullanıyoruz. En yeni teknolojileri geliştirirken geleceğin bağlantı teknolojilerini kullanarak sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor ve bu dönüşüme öncülük ediyoruz.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, AKM ile 5G teknolojisi sayesinde birbirine bağladık. Ana destekçisi olduğumuz AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan 5G deneyim alanı ile davetliler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser veren ve ana destekçisi olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nu canlı takip etti. Türk Telekom'un 5G gücü ile takip edilen konser yayını, 4K kalitesinde ve 360 derece görüş açısı eşliğinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk 5G deneyimini sunmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesindeki öncü rolümüzü bir kez daha gözler önüne serdik."

ÇOCUK ORKESTRASI KONSERİ CUMHURBAŞKANLIĞI
Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk konserini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan ev sahipliğinde düzenlenen özel gecenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, orkestra ve koronun kuruluş süreci ve eğitimleriyle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konserinin anısına özel bir çalışmaya da imza atıldı.

Konserin kayıtlarından oluşan sınırlı sayıda bir plak serisi üretildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıldönümüne ithafen yalnızca 105 adet basılan bu özel plak serisinin ilk nüshası ise konserin ardından Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.

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