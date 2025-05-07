AK Parti "yeni aşama" dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı

Türkiye, sırtında kambur olan 50 yıllık terör belasını defetmek üzere.
Başkan Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ile başlayan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla şekillenen süreç, 27 Şubat 2025'te İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" mektubuyla farklı bir boyuta evrildi.
İmralı'da bir dizi görüşme yapan ve Meclis'i bilgilendiren DEM Parti heyeti, Beştepe'deki kabul sonrası "Dünden daha umutluyuz" mesajı verdi. Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası İmralı'dan bir kez daha Kandil'e mesaj gitti "Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder'in adıyla taçlandırmaktır" denildi.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçileceğini bildirdi (Takvim.com.tr)
AK PARTİ: ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Hatırlanacağı üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ Nisan sonu önemli gelişmelerin yaşanabileceğini duyurmuştu.
ÇELİK "YENİ AŞAMA" DEDİ
Geride bıraktığımız gün AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik, yakın bir zaman dilimini işaret ederek Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçileceğini vurguladı. PKK'nın tüm şubeleri ve illegal unsurlarıyla beraber silah bırakmasının dönüm noktası olacağını söyledi.
Erdoğan ve Bahçeli ʺTerörsüz Türkiyeʺ gündemiyle bir araya geldi (Takvim.com.tr)
ERDOĞAN VE BAHÇELİ BOŞUNA GÖRÜŞMEDİ
Bu sözlerden bir gün sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da görüştü.
İkilinin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye hamlesinde gelinen son nokta oldu.