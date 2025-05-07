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AK Parti "yeni aşama" dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı

Nisan ayından bugüne Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmelerin yaşanacağı konuşuluyor. İmralı'dan gelen çağrıya rağmen PKK'nın sürekli işi yokuşa sürmesi, DEM Parti İmralı Heyeti'ndeki Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sürecin akamete uğrayacağına dair endişeleri artırırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" duyurusu geldi. Buna müteakip Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasındaki mini zirve dikkat çekti. Kandil'in suskunluğunun nedeni de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Geride bıraktığımız günlerde PKK'nın kongresini toplayıp fesih kararı aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:45
AK Parti yeni aşama dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı

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Türkiye, sırtında kambur olan 50 yıllık terör belasını defetmek üzere.

Başkan Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ile başlayan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla şekillenen süreç, 27 Şubat 2025'te İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" mektubuyla farklı bir boyuta evrildi.

İmralı'da bir dizi görüşme yapan ve Meclis'i bilgilendiren DEM Parti heyeti, Beştepe'deki kabul sonrası "Dünden daha umutluyuz" mesajı verdi. Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası İmralı'dan bir kez daha Kandil'e mesaj gitti "Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder'in adıyla taçlandırmaktır" denildi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçileceğini bildirdi (Takvim.com.tr)AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçileceğini bildirdi (Takvim.com.tr)


AK PARTİ: ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANABİLİR

Hatırlanacağı üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ Nisan sonu önemli gelişmelerin yaşanabileceğini duyurmuştu.

ÇELİK "YENİ AŞAMA" DEDİ

Geride bıraktığımız gün AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik, yakın bir zaman dilimini işaret ederek Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçileceğini vurguladı. PKK'nın tüm şubeleri ve illegal unsurlarıyla beraber silah bırakmasının dönüm noktası olacağını söyledi.

Erdoğan ve Bahçeli ʺTerörsüz Türkiyeʺ gündemiyle bir araya geldi (Takvim.com.tr)Erdoğan ve Bahçeli ʺTerörsüz Türkiyeʺ gündemiyle bir araya geldi (Takvim.com.tr)



ERDOĞAN VE BAHÇELİ BOŞUNA GÖRÜŞMEDİ

Bu sözlerden bir gün sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da görüştü.

İkilinin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye hamlesinde gelinen son nokta oldu.




İDDİA: PKK FESİH KONGRESİNİ TOPLADI

Öte yandan gün aşırı açıklama ve duyuru yapan Kandil'in uzun bir zamandır ses seda yok. Bu suskunluğunun nedeni de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

PKK'nın geride bıraktığımız günlerde kongresini topladığı ve fesih kararı aldığı iddia edildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı bu kararın kamuoyuna ilan edilmediği, önümüzdeki günlerde duyurulacağı öne sürüldü.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr)


ÖCALAN VE PKK/KCK'NIN SON MESAJINDA DİKKAT ÇEKEN VURGU

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'i anma mesajında yaptığı barış vurgusu ve PKK/KCK'nın "Sırrı Süreyya'nın anısına layık olmanın en doğru yolu yürüttüğü barış ve demokrasi mücadelesini geliştirmek ve sonuca ulaştırmaktır" mesajının bu doğrultuda verildiği öngörülüyor.

KCK'dan son açıklamada şöyle denilmişti:

"Değerli Sırrı Süreyya Önder çok önemli bir çalışma olan barış çalışmasını yürütüyor, buna öncülük ediyordu. Kendisinden hala büyük beklentiler vardı, ancak şimdiye kadar yürüttüğü çalışmalar da çok büyüktü ve diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte barış çalışmalarını önemli bir noktaya getirmeyi başarmıştır. Kendisini kaybetmenin büyük acısını yaşasak da, anısına layık olmanın en doğru yolu yürüttüğü barış ve demokrasi mücadelesini geliştirmek ve sonuca ulaştırmaktır.

Kendisine olan saygı ve ideallerine olan bağlılığımız gereği böyle bir çaba içerisinde olacağımızı belirtiyoruz. Herkesi de Sırrı Süreyya Önder'in değerli anısına bağlılığın gereği olarak barış ve demokrasi mücadelesini bıraktığı yerden omuzlamak ve sonuca ulaştırmak amacıyla çabalarını arttırması çağrısında bulunuyoruz."

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