AK Parti "yeni aşama" dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı

İDDİA: PKK FESİH KONGRESİNİ TOPLADI Öte yandan gün aşırı açıklama ve duyuru yapan Kandil 'in uzun bir zamandır ses seda yok. Bu suskunluğunun nedeni de yavaş yavaş belli olmaya başladı. PKK 'nın geride bıraktığımız günlerde kongresini topladığı ve fesih kararı aldığı iddia edildi. Sırrı Süreyya Önder 'in vefatından dolayı bu kararın kamuoyuna ilan edilmediği, önümüzdeki günlerde duyurulacağı öne sürüldü.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr)





ÖCALAN VE PKK/KCK'NIN SON MESAJINDA DİKKAT ÇEKEN VURGU



Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'i anma mesajında yaptığı barış vurgusu ve PKK/KCK'nın "Sırrı Süreyya'nın anısına layık olmanın en doğru yolu yürüttüğü barış ve demokrasi mücadelesini geliştirmek ve sonuca ulaştırmaktır" mesajının bu doğrultuda verildiği öngörülüyor.



KCK'dan son açıklamada şöyle denilmişti:



"Değerli Sırrı Süreyya Önder çok önemli bir çalışma olan barış çalışmasını yürütüyor, buna öncülük ediyordu. Kendisinden hala büyük beklentiler vardı, ancak şimdiye kadar yürüttüğü çalışmalar da çok büyüktü ve diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte barış çalışmalarını önemli bir noktaya getirmeyi başarmıştır. Kendisini kaybetmenin büyük acısını yaşasak da, anısına layık olmanın en doğru yolu yürüttüğü barış ve demokrasi mücadelesini geliştirmek ve sonuca ulaştırmaktır.

Kendisine olan saygı ve ideallerine olan bağlılığımız gereği böyle bir çaba içerisinde olacağımızı belirtiyoruz. Herkesi de Sırrı Süreyya Önder'in değerli anısına bağlılığın gereği olarak barış ve demokrasi mücadelesini bıraktığı yerden omuzlamak ve sonuca ulaştırmak amacıyla çabalarını arttırması çağrısında bulunuyoruz."