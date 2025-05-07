Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da, Ziraat Türkiye Kupası'da kazanılarak çifte kupa hedefleniyor.
Sarı kırmızılılar bir yandan bu hedefler için uğraş verirken, diğer yandan gelecek sezon için de çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da, Ziraat Türkiye Kupası'da kazanılarak çifte kupa hedefleniyor.
Sarı kırmızılılar bir yandan bu hedefler için uğraş verirken, diğer yandan gelecek sezon için de çalışmaları sürüyor.
BURUK EFSANE OLACAK
G.Saray'ın başında üst üste 3. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, futbolculuk kariyerindeki sayısız şampiyonluğa teknik adamlık dönemi ile bir yenisini daha ekleyecek.
Trabzonspor ile 5 gün içinde lig ve kupada oynanacak iki maçın sonucu, Buruk'u Fatih Terim ve Bülent Korkmaz gibi sarıkırmızılı kulübün efsanesi yapabilir. Galatasaray tarihinde en fazla kupa gören isimler 21 defa ile Bülent Korkmaz ve Fatih Terim. Futbolcu olarak sarı- kırmızılı takımdan başka formayı giymeyen 'Büyük Kaptan' Bülent Korkmaz 21 kupa aldı.
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da 4 kupa kaldıran İmparator Fatih Terim, teknik direktör olarak sarıkırmızılı takıma 17 kupa kazandırdı.
OYUNCU OLARAK 16 KUPA KALDIRDI
Okan Buruk ise futbolculuk döneminde 16 kupa kaldırdığı Galatasaray'a hoca olarak 2 şampiyonluk ve 1 TFF Süper Kupa kazandırdı.
Sarı-kırmızılı takım bu sezon çifte kupalı şampiyonluğa ulaşırsa Buruk, Galatasaray'daki kupa sayısında efsaneler Bülent Korkmaz ve Fatih Terim'i yakalayacak.
BAŞKA TAKIMLARDA 3 KUPASI DAHA VAR!
Galatasaray'da 19 kupa kazanan Okan Buruk'un futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde 3 kupa daha bulunuyor. Beşiktaş formasıyla 2006'da Türkiye Kupası'nı kaldıran Buruk, Akhisar'a 2018'de bu başarıyı hoca olarak yaşattı. Okan Buruk, Başakşehir'i de 2020'de şampiyonluğa taşıdı.
40 YILDA TARİHİ FARK
Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray artık şampiyonluk için gün sayıyor.
Kalan 4 maçından 4 puan çıkarması halinde tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşacak olan Sarı- Kırmızılılar aynı zamanda göğsüne 5. yıldızı takan ilk takım ünvanını da alacak.
HAFTA SONU RESMİ OLARAK BİTEBİLİR
Eğer Fenerbahçe cuma günü Başakşehir'e kaybederse Galatasaray, Trabzon'dan 1 puanla dönmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar böylece 40 yıldır Süper Lig'deki büyük üstünlüğünü daha da pekiştirecek.
1985 yılında sadece 6 şampiyonluğu olan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk gerisinde bulunan Galatasaray ardından inanılmaz bir çıkış yakaladı.
Bu sezon ipi göğüslemesi halinde son 40 yıldaki 19. zaferini yaşayacak olan Sarı-Kırmızılılar neredeyse 2 yılda bir şampiyonluğa ulaşmış olacak. Böylece Fenerbahçe ile aradaki şampiyonluk sayısı farkı da 6'ya çıkacak.
FENERBAHÇE 8 KEZ İPİ GÖĞÜSLEYEBİLDİ
Fenerbahçe 1985 sonrası yalnızca 8 şampiyonluk yaşarken, Beşiktaş 10 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 25. şampiyonluğuyla beraber hem sportif anlamda çok büyük bir eşiği aşmış olacak.
ICARDI'DE AYRILIK İHTİMALİ
Galatasaray'da bu sezon sakatlığı nedeniyle 14 maçta süre bulabilen Mauro Icardi için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
Arjantinli futbolcu için geçtiğimiz günlerde Latin Amerika iddiası gündeme gelmiş ancak Galatasaray, bu iddiaları yalanlamıştı.
BU KEZ COMO İDDİASI
Mauro Icardi için bu kez İtalya'dan Como haberleri gündeme geldi.
Serie A'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Como, şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.
Kadrosunu güçlendirmek ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Como'nun Galatasaray'dan Mauro Icardi ile ilgilendiği öne sürüldü.
FABREGAS ONU İSTİYOR
Fichajes'te yer alan habere göre, İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas'ın, kadrosunu Mauro Icardi ile güçlendirmek istediği ve 32 yaşındaki futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiği yazıldı.
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta 6 gol atan ve 2 asist yapan 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
BARIŞ ALPER PİYANGOSU
Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz'ın satışı, Galatasaray'ı olduğu kadar Keçiörengücü'nü de yakından ilgilendiriyor. Ankara ekibi, 2021-22 sezonunda 2.1 milyon euro'ya Galatasaray'a sattığı Barış Alper Yılmaz'ın transferinden %20'lik de pay alacak.
25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle transfer olması halinde, Keçiörengücü'nün kasasına tam 6 milyon Euro girecek.
TARİHİ GELİR
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, bu satış opsiyonunun hala geçerli olduğunu vurgulamış ve Galatasaray cephesinden bu payın alınmasına yönelik herhangi bir temas kurulmadığını belirtmişti.
Barış Alper Yılmaz'ın olası transferi, Galatasaray için önemli bir mali kaynak anlamı taşırken, Keçiörengücü için de tarihi bir gelir kapısı oluşturacak.
KAAN'A YENİ SÖZLEŞME
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı.
Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.
GALATASARAY'DA 93 MAÇA ÇIKTI
Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı.
Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.
MUSLERA'DAN ÇİFTE KUPAYLA VEDA
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle şampiyonluk için büyük avantaj yakalayan Galatasaray'da sezon sonunda efsane bir veda hazırlığı var.
ELDİVENLERİ ASIYOR
2011 yılında sarı kırmızılı kulübe imza atan ve 7'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 17 kupa kaldıran Fernando Muslera, eldivenlerini asma kararı aldı.
Eşi Patricia Callero ile görüşen ve bir yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Uruguaylı isim çifte kupayla Galatasaray'a veda etmek istiyor.
JESTLER YAPILACAK
25. şampiyonluğuna ligin bitimine 4 hafta kala sadece 4 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da yönetim Muslera için özel hazırlıklar da yapacak. Yenikapı'da 5. yıldız ve şampiyonluğu kutlama hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, bu organizasyonda Muslera için de görkemli jestler düşünüyor.
Ailesi Uruguay'da olan ve ülkesinde kulüp satın alan Muslera'nın geçtiğimiz hafta eşyalarının bir kısmını da gemiyle ülkesine yolladığı ortaya çıktı.
TARİHİ OSIMHEN HAMLESİ
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tüm şartlarını zorluyor. Transferin finansmanı için kulüp içinde adeta seferberlik ilan edildi. Başta Sportif A.Ş. yöneticisi ve Simit Sarayı'nın sahibi Abdullah Kavukcu olmak üzere birçok yönetici sponsorluk ve kaynak yaratma adına devreye girdi. Gelen desteklerle birlikte, Osimhen'in bonservis bedeli için ihtiyaç duyulan bütçe hazırlandı.
66 MİLYON EURO
Napoli ile sezon başında yapılan kiralama anlaşması doğrultusunda 9 milyon Euro ödeme gerçekleştiren Galatasaray, kalan 66 milyon Euro'yu transferin resmiyet kazanması halinde göndermeye hazır. Böylece Osimhen için toplam maliyet 75 milyon Euro'yu bulacak. Nijeryalı yıldızın bu rakamla Türkiye'ye gelen en pahalı oyuncu olması bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA VİTRİNİ
Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Osimhen'i ikna sürecinde Şampiyonlar Ligi kozunu masaya koydu. Oyuncuya, "Bu sezon bizimle Şampiyonlar Ligi'nde oyna, kendini tekrar göster ve bir yıl sonra seni yeniden Avrupa'ya göndeririz" şeklinde bir teklif sunuldu.
Yaz döneminde Chelsea ile transferi son anda gerçekleşmeyen Osimhen'e hâlâ resmi bir teklif ulaşmazken, Manchester United ve Barcelona gibi kulüplerin yüksek maliyet nedeniyle geri adım attığı belirtildi. Bu gelişmeler, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
SUUDİ ARABİSTAN VE JUVENTUS'U REDDETTİ
Osimhen'in kararlılığı sadece Avrupa devlerine değil, astronomik teklifler sunan Suudi Arabistan kulüplerine karşı da netleşti. Al Hilal'in serbest kalma bedelini ödemek üzere yaptığı girişimi düşünmeden reddeden yıldız oyuncu, Galatasaray'ı tercih ettiğini yakın çevresine açıkladı. Juventus'tan gelen ilgiye de sıcak bakmadığı ifade edildi.
SAĞ KANATA ÇİFTE YILDIZ
Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Galatasaray, hem Süper Lig'deki iddiasını sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmeye kararlı. Özellikle sağ kanatta köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, hem sağ bek hem de sağ açık transferi için yoğun mesai harcıyor.
SANE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Alman basınına göre, Bayern Münih ile sözleşme yenilemesi beklenen Leroy Sane, beklenmedik bir kararla menajerini değiştirerek dünyaca ünlü temsilci Pini Zahavi ile anlaştı.
Bu gelişme, Galatasaray cephesinde umutları artırdı. Türkiye ile güçlü bağları bulunan Zahavi'nin, daha önce Yusuf Yazıcı gibi oyuncuları da ülkeye getirmesi, Sane transferinin mümkün olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ
29 yaşındaki yıldız futbolcunun maaş indirimi talebini geri çevirdiği, yüksek ücret beklentisinde ısrarcı olduğu belirtiliyor. Buna karşın Galatasaray'ın, bu süreci fırsata çevirmek istediği ve Sane için ciddi bir imza parası ile yıllık ücret teklif ettiği konuşuluyor.
Yönetimin, Victor Osimhen'in ardından en çok önem verdiği transferin Sane olduğu vurgulanıyor.
EN KÖTÜ SEZONU
Sane, Bundesliga'da "en kötü sezonu" eleştirilerine rağmen bu yıl 28 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Manchester City'ye 52 milyon Euro, Bayern Münih'e 49 milyon Euro'ya mal olan yıldız için Galatasaray'ın bonservis ödemesi beklenmiyor.
BAYERN PLANLAMASINDA YOK
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30+5 milyon Euro karşılığında transfer olan Sacha Boey için Galatasaray harekete geçti. Alman devinde sakatlık sorunları yaşayan ve yeterli forma şansı bulamayan genç sağ bek, gelecek sezon planlamasında yer almıyor.
TEKLİF SUNULDU
Teknik direktör Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda Boey'i tekrar kadroya katmak isteyen Galatasaray, ilk resmi teklifini sundu. Transferin kiralık ya da bonservisli olması fark etmeksizin bu konuda ısrarcı bir tutum izleniyor.