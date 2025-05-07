Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!

66 MİLYON EURO



Napoli ile sezon başında yapılan kiralama anlaşması doğrultusunda 9 milyon Euro ödeme gerçekleştiren Galatasaray, kalan 66 milyon Euro'yu transferin resmiyet kazanması halinde göndermeye hazır. Böylece Osimhen için toplam maliyet 75 milyon Euro'yu bulacak. Nijeryalı yıldızın bu rakamla Türkiye'ye gelen en pahalı oyuncu olması bekleniyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA VİTRİNİ



Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Osimhen'i ikna sürecinde Şampiyonlar Ligi kozunu masaya koydu. Oyuncuya, "Bu sezon bizimle Şampiyonlar Ligi'nde oyna, kendini tekrar göster ve bir yıl sonra seni yeniden Avrupa'ya göndeririz" şeklinde bir teklif sunuldu.



Yaz döneminde Chelsea ile transferi son anda gerçekleşmeyen Osimhen'e hâlâ resmi bir teklif ulaşmazken, Manchester United ve Barcelona gibi kulüplerin yüksek maliyet nedeniyle geri adım attığı belirtildi. Bu gelişmeler, Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.



SUUDİ ARABİSTAN VE JUVENTUS'U REDDETTİ



Osimhen'in kararlılığı sadece Avrupa devlerine değil, astronomik teklifler sunan Suudi Arabistan kulüplerine karşı da netleşti. Al Hilal'in serbest kalma bedelini ödemek üzere yaptığı girişimi düşünmeden reddeden yıldız oyuncu, Galatasaray'ı tercih ettiğini yakın çevresine açıkladı. Juventus'tan gelen ilgiye de sıcak bakmadığı ifade edildi.

SAĞ KANATA ÇİFTE YILDIZ Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Galatasaray, hem Süper Lig'deki iddiasını sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmeye kararlı. Özellikle sağ kanatta köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, hem sağ bek hem de sağ açık transferi için yoğun mesai harcıyor.