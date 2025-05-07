Ağabeyi "iyi bir CHP'li" demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020'deki röportajda küstah tehditler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi önünde meczup bir provokatör tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Başkan Erdoğan düşmanı çıktı! Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde zamanlaması manidar bir şekilde gerçekleştirilen bu provokasyon "toplumsal birlik" istemeyen kirli ellerin mahsulü olarak değerlendirildi. Atılan yumruk, siyaset kurumuna ve Türk demokrasisine atılmış addedildi. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmak üzere Özel'e çok sayıda "geçmiş olsun" gitti. Saldırgan Selçuk Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuk Tengioğlu (Takvim.com.tr)



Özgür Özel, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" diyerek ihmali kabullendi. Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları ise provokasyondan siyaset devşirdi. "İmamoğlu'na suikast ihbarı yapıldı" iddiası dolaşıma alındı. İstanbul Emniyetinden suikast iddialarına açıklama: Somut delil yok

Emniyet Genbel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ihbarcının Selçuk Tengioğlu'nun olduğunun anlaşıldığı ve somut delil olmadığı belirtilerek ihbarın kişisel kanaate dayalı olduğu belirtildi. Söz konusu ihbarın 2024 Aralık ayında yapıldığı ancak bahse konu durumun Tengioğlu'nun beş yıl önce hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu da vurgulandı.



NEDEN POLİSE DEĞİL DE İBB'YE GİTTİ? NEDEN CHP'DEN MADDİ YARDIM ALIYOR?



Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun "suikast" ihbarını polise değil İBB'ye yapması, daha sonrasında CHP'li belediyenin bu şahsa sahip çıkıp maddi yardım sağlaması kafalarda soru işareti bıraktı.