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Ağabeyi "iyi bir CHP'li" demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020'deki röportajda küstah tehditler

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajında Başkan Erdoğan'a tehditler savurduğu ortaya çıktı. "Canlı bomba olmazsam şerefsizim" beyanında bulunduğu görüldü. Nitekim CHP tarafından gündeme sokulan "İmamoğlu'na suikast ihbarı" iddiasında da Tengioğlu'nun polis yerine İBB'ye gitmesi, daha sonrasında CHP'li belediyenin bu şahsa sahip çıkıp maddi yardım sağlaması kafalarda soru işareti bıraktı. Saldırganın ağabeyi Davut Tengioğlu'nun "Kardeşim iyi bir CHP'li koyu bir Atatürkçü" beyanı da dikkat çekici. Böylelikle menfur saldırıyı iktidara mal etmeye kalkan muhalefetin algısı boşa çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:54 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 17:24
Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi önünde meczup bir provokatör tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

Başkan Erdoğan düşmanı çıktı!

Terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde zamanlaması manidar bir şekilde gerçekleştirilen bu provokasyon "toplumsal birlik" istemeyen kirli ellerin mahsulü olarak değerlendirildi. Atılan yumruk, siyaset kurumuna ve Türk demokrasisine atılmış addedildi. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmak üzere Özel'e çok sayıda "geçmiş olsun" gitti. Saldırgan Selçuk Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuk Tengioğlu (Takvim.com.tr)Selçuk Tengioğlu (Takvim.com.tr)

Özgür Özel, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" diyerek ihmali kabullendi. Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları ise provokasyondan siyaset devşirdi. "İmamoğlu'na suikast ihbarı yapıldı" iddiası dolaşıma alındı.

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Emniyet Genbel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ihbarcının Selçuk Tengioğlu'nun olduğunun anlaşıldığı ve somut delil olmadığı belirtilerek ihbarın kişisel kanaate dayalı olduğu belirtildi. Söz konusu ihbarın 2024 Aralık ayında yapıldığı ancak bahse konu durumun Tengioğlu'nun beş yıl önce hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu da vurgulandı.

NEDEN POLİSE DEĞİL DE İBB'YE GİTTİ? NEDEN CHP'DEN MADDİ YARDIM ALIYOR?

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun "suikast" ihbarını polise değil İBB'ye yapması, daha sonrasında CHP'li belediyenin bu şahsa sahip çıkıp maddi yardım sağlaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Selçuk Tengioğlu (Takvim.com.tr)Selçuk Tengioğlu (Takvim.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Tartışmalar sürerken Tengioğlu'nun 5 yıl önce yayınlanan bir sokak röportajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve milli iradeyi tehdit ettiği ortaya çıktı.

"Cumhurbaşkanı bu kafayı değiştirirse iyi olur. Makamını kaybederse kellesini alacaklar onun" şeklinde küstah tehditler savuran Selçuk Tengioğlu, "Ya Amerika'ya ya da İsrail'e kaçar, sonu bu yani" dediği duyuldu.

"CANLI BOMBA OLMAZSAM ŞEREFSİZİM"

Röportajın bir kısmında da açık açık "Canlı bomba olmazsam şerefsizim" beyanında bulunuyor.

Ümit Özdağ ve Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi Davut Tengioğlu (Takvim.com.tr)Ümit Özdağ ve Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi Davut Tengioğlu (Takvim.com.tr)


"KARDEŞİM İYİ BİR CHP'Lİ KOYU BİR ATATÜRKÇÜ"

Öte yandan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi Davut Tengioğlu, kardeşinin iyi bir CHP'li, koyu bir Atatürkçü olduğunu dile getirdi.

Böylelikle AKM'deki menfur saldırıyı iktidara mal etmeye kalkan muhalefet çevrelerinin algısı boşa çıktı.

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Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler
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