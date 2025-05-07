EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON | Banka kampanyalarında bahar esintisi! En yüksek promosyonu veren banka hangisi?

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sağlayan banka promosyonlarında Mayıs ayıyla birlikte hareketlenme yaşandı. Emekliler promosyonda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun devreye girmesiyle güncelleme yapılmasını beklerken, bankalar kampanyalarında yenilemeye gitti.
Emeklilere 27 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, 20 bin lira ve üzeri ödeme yapan bankaların sayısı 8'e ulaştı. Taban promosyon tutarını şartsız artıran bankalar olduğu gibi, ek ürünler de emeklilerin alacağı ödemeye etki ediyor.
Otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, kredi kullanma, mevduat hesabı açma, emekli yakınını getirme gibi koşulları sağlayanların promosyon kazancı büyüyor. İşte bazı kampanyalar…
AKBANK: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 17.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda ise 2.500 lira ödül imkanı veriyor.
ALBARAKA TÜRK: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 20.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.600 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. İki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira ek ödül imkanı sunarken, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ödeme yapıyor.
DENİZBANK: 12.000 liraya varan nakit promosyona ilaveten 8.000 liraya varan ek promosyon ile 20.000 liraya varan avantaj sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.
Ayrıca MobilDeniz indirip kullananlara 1.000 lira, Kredili Mevduat Hesabı başvurusu yapıp bu ürüne sahip olanlara 1.000 lira, kredi kartı alanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere de aylığına göre 1.000 ile 4.000 lira arasında nakit promosyon ödemesi yapıyor.
GARANTİ BBVA: Emekli maaşını bankadan alanlara 15.000 liraya varan nakit ödeme gerçekleştiriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor.
HALKBANK: 12.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde olanlara 12.000 lira ödüyor.
ING: Emeklilere 25.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten otomatik fatura ödeme talimatı başına 500, 5'ine toplam 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzerinde bakiye getirenlere 2.500 lira, 50.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira veriyor.
İŞ BANKASI: Yeni başlattığı kampanya ile emekli maaşını taşıyanlara 21.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Buna ilaveten ilk 3 fatura talimatında 1.000 liraya varan, yeni kredi kartıyla tek seferde 2.500 lira ve üzeri alışveriş işlemlerinde 5.000 liraya varan MaxiPuan kazanılabiliyor.
ŞEKERBANK: 20.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına maaşa göre 1.000 ya da 2.000 lira, kredi kartı alana 2.000 lira, sigortaya maaşa göre 1.000 veya 1.500 lira, 25 bin lira krediye de maaşa göre 1.000 veya 2.500 lira ödeme yapıyor.
QNB: Emeklilere 16.200 liraya varan emeklilik ödülü sağlıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira promosyon imkanından yararlanıyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim imkanı sunuyor.
TEB: 21.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira ödüyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeme gerçekleştiriyor.
TÜRKİYE FİNANS: 14.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira öderken; emekli yakınını getirenlere de getirdiği her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme gerçekleştiriyor.
VAKIFBANK: 27.000 liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca kredi kartı alıp ayda 1.500 lira harcama yapan yeni müşterilere aylık 1.500, bu tutarın altında harcayanlara da alışveriş toplamı kadar nakit ödeme imkanı var. Böylece emekliler aylık 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme alabiliyor.
YAPI KREDİ: 25.000 liraya varan promosyon ödeyen bankalar arasında. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 lira ek ödül veriyor. Kredi kartı ile 5 ay boyunca yapılacak harcamalarda da her ay 1.000 lira harcamaya ayda 1.000 lira nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 lira nakit iade fırsatı sunuyor.
ZİRAAT: 12.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.
ZİRAAT KATILIM: 12.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme gerçekleştiriyor.