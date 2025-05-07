EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON | Banka kampanyalarında bahar esintisi! En yüksek promosyonu veren banka hangisi?

İŞ BANKASI: Yeni başlattığı kampanya ile emekli maaşını taşıyanlara 21.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Buna ilaveten ilk 3 fatura talimatında 1.000 liraya varan, yeni kredi kartıyla tek seferde 2.500 lira ve üzeri alışveriş işlemlerinde 5.000 liraya varan MaxiPuan kazanılabiliyor.

ŞEKERBANK: 20.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına maaşa göre 1.000 ya da 2.000 lira, kredi kartı alana 2.000 lira, sigortaya maaşa göre 1.000 veya 1.500 lira, 25 bin lira krediye de maaşa göre 1.000 veya 2.500 lira ödeme yapıyor.

QNB: Emeklilere 16.200 liraya varan emeklilik ödülü sağlıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira promosyon imkanından yararlanıyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim imkanı sunuyor.

TEB: 21.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira ödüyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeme gerçekleştiriyor.