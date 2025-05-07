Öğretmenlere yapay zeka katkısıyla destek!

K12 düzeyindeki öğretmenler için geliştirilen Madlen, ders planlamadan kişiselleştirilmiş içerik üretimine, sınıf yönetiminden ölçme-değerlendirme süreçlerine kadar öğretim sürecinin her adımında kapsamlı bir araç kutusu sunuyor. Türkiye'de MEB müfredatıyla tamamen uyumlu çalışan Madlen, aynı zamanda AP gibi uluslararası standartları da destekliyor.



B2B SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) modelinde çalışan platform, özel okul ağları ve eğitim kurumlarıyla doğrudan iş birliği içinde büyüyor. "Daha az operasyon, daha çok etki" hedefliyle faaliyetlerini sürdüren Madlen, teknik kapasitesi ve yetkinliklerine ek olarak EdTech (Eğitim Teknolojisi) girişimlerine sunduğu kapsamlı destek altyapısı nedeniyle de AWS'i tercih etti.



YÜZDE 40 VERİMLİLİK ARTIŞI

Madlen, güvenli ve ölçeklenebilir altyapısını Amazon EKS (Esnek Kubernetes Hizmeti) ve Amazon RDS (İlişkisel Veritabanı Hizmeti) kullanarak inşa etti. AWS Lambda ile olaya dayalı iş akışları oluşturarak sistem yanıt sürelerini önemli ölçüde hızlandırdı. İçerik dağıtım altyapısını ise Amazon CloudFront üzerine kuran Madlen, görsel ve belge temelli içerikleri, kullanıcıların coğrafi konumuna en yakın noktadan yüksek hızda ileterek gecikmeleri minimuma indirdi.



Böylece hem içerik erişiminde performans artışı sağlandı hem de genel kullanıcı deneyimi ciddi şekilde iyileştirildi. Öğretmenlerin zamanını daha verimli kullanmalarını sağlamak, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi mümkün kılmak ve dijitalleşme sürecini hızlandırmak hedefiyle yola çıkan Madlen, bu vizyonunu AWS'in esnek, güvenli ve yüksek performanslı altyapısıyla gerçeğe dönüştürdü. Yaygın olarak tercih edilen AWS makine öğrenimi (ML) ve veri analiz yeteneklerini bir araya getiren Amazon SageMaker, bugün Madlen'in yapay zeka altyapısının temelini oluşturuyor. Bu sayede içerik üretiminin otomatikleştirilmesi, Madlen'in stratejik dönüşümünde kritik bir adım haline geldi.



İÇERİK ÜRETEN PLATFORM

Madlen Kurucusu Atakan Özkaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Madlen olarak amacımız net: öğretmenlerin iş yükünü azaltmak, öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirmek ve okulların dijital dönüşümünü hızlandırmak. AWS altyapısıyla desteklenen Madlen, pedagojik derinliğe sahip, yapay zekâ tabanlı ve gerçek zamanlı içerik üretebilen nadir platformlardan biri haline geldi.



Bu sayede Türkiye'nin en büyük özel okul ağlarıyla çalışıyor ve EdTech alanında hem teknik hem pedagojik olarak 'en gelişmiş ürünlerden biri' olarak konumlanıyoruz. Rakiplerin yapamadığı hızda, doğrulukta ve güvenlikte hizmet sunmamız bizi ayrıştırıyor. Diğer servis sağlayıcılar yalnızca teknik çözüm sunarken, AWS bize bütünsel bir büyüme partneri olarak destek verdi."



KESİNTİSİZ ÇALIŞMAYA DESTEK

AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk ise "Sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de destek sunan Madlen'i desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Madlen, AWS servislerini kullanarak sistemin kesintisiz çalışmasını sağlıyor ve özellikle sınav ve ödev dönemlerinde kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Büyüme yolculuklarında onlarla birlikte ilerlediğimiz için heyecanlıyız" dedi. Madlen'in öncelikli hedefi, Türkiye'deki ölçeklenme sürecini başarıyla tamamlayarak sağlam kullanıcı tabanı ve müşteri ağı oluşturmak. Bu sürecin ardından, pedagojik hassasiyetle geliştirilmiş dijital araçlara artan talebi gözlemlediği İngiltere ve MENA bölgelerine açılmayı hedefliyor.



AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk ise "Sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de destek sunan Madlen'i desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Madlen, AWS servislerini kullanarak sistemin kesintisiz çalışmasını sağlıyor ve özellikle sınav ve ödev dönemlerinde kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Büyüme yolculuklarında onlarla birlikte ilerlediğimiz için heyecanlıyız" dedi.



Madlen'in öncelikli hedefi, Türkiye'deki ölçeklenme sürecini başarıyla tamamlayarak sağlam kullanıcı tabanı ve müşteri ağı oluşturmak. Bu sürecin ardından, pedagojik hassasiyetle geliştirilmiş dijital araçlara artan talebi gözlemlediği İngiltere ve MENA bölgelerine açılmayı hedefliyor.

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