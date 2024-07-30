CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’özel’ darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır

15 Temmuz'dan önce yaptığı bir açıklamada "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ise İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrılmıştı.

Onca şehide rağmen o dönem bazı siyasiler, 15 Temmuz darbe girişimi ne 'tiyatro ve kontrollü' darbe olarak nitelendirdi. Bu kişiler arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kahve içerek takip etmışti.

"ZIRHLI ARAÇLARIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"

2018 yılında ise o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu hem itirafta bulundu hem de darbeye karşı duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullanarak itirafta bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hain darbe girişimine ilişkin Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Donat'ın Özgür Özel ile gerçekleştirdiği çarpıcı röportajın detayları...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasinin kitabında da, lugatında da darbe kelimesinin yeri yok... Olamaz da" dedi.

Ve... Devam etti: - Darbe, demokrasiyi rafa kaldıran, her seferinde ülkeyi 20-30 yıl geriye götüren bir olay... Kimseye faydası yok... Zaten, bu memlekette darbeden medet uman bir daha belini doğrultamıyor. Tebrikler, 100 yaşındaki CHP'nin yeni nesil Genel Başkanı Özgür Özel.

15 TEMMUZ'A 'TİYATRO' DİYENLER

Tanklar, sivil insanların üzerine yürürken... Jetler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e, Genelkurmay'a, devletin simge kurumlarına bomba yağdırırken... Ömer Halisdemir, İlhan Varank, Mustafa Cambaz, Alpaslan Yazıcı, Birol Yavuz... Tam 253 demokrasi aşığı... "Vurulup tertemiz alınlarından şehit düşerken..." 15 Temmuz 2016... Hain darbe girişimi. İl başkanı, ilçe başkanı, hatta genel başkan, milletvekili, partinin ağır topu, Parti Meclisi üyesi... Pek çok CHP'li, "Tiyatro" demişti... "Kontrollü darbe" olarak nitelemişti. Özgür Özel ile sohbet ederken bu konuyu açtım. Söyledikleri... Kelimesi kelimesine: