CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’özel’ darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır

Eşim de, ben de Eczacılar Odası Başkanlığı'ndan geliyoruz. Ben Eczacılar Odası Genel Sekreteri iken, eşim de Eczacılar Odası Etik Kurulu'ndaydı... Yüksek Haysiyet Divanı'nda.



Yani... Bütün kurallara uyulmasını sağlayan kişiydi. Titizdir...Disiplinlidir... Her sabah eczanesini kendisi açar... Akşam kendisi kapatır... Bütün kurallara uyar.



O yüzden, resmî tatiller dışında Manisa'dan ayrılamıyor.



Ama... İlk kez size söylüyorum... Eczanemizi devretmeyi düşünüyoruz.



Uygun bir takvimde devredersek... Ondan sonra her şey olabilir. Her şey... Yani Manisa'daki evi Ankara'ya taşımak... Ankara'da ev tutmak... Ailece Başkent'te yaşamak. İşte bu konuda... Özgür Özel'in bir çekincesi var. "Ama" diyerek anlatmaya başlıyor: - Manisa'dan kopmaktan korkuyorum... Manisa'dan uzak kalınca kızım burnumda tütüyor... Kardeşim Barış burnumda tütüyor... Bir de Spil Dağı burnumda tütüyor... Dağı da, kardeşim gibi özlerim.

'GENİŞ TABANLI ÇALIŞMA'

Özgür Özel ile görüşmemiz sırasında... Bir ara... Saate baktım... 01.15'i gösteriyordu: Sordum: - Günde kaç saat çalışıyorsunuz? - Normal çalışmam 12 saat... Ama çoğu kez geniş tabanlı çalışmam gerekiyor... 18 saat. - Hanımefendi hala Manisa'da mı? - Evet... Manisa'da... Beni ayda iki gün görebiliyor... Geçenlerde İstanbul'da, kızımızın mezuniyet töreninde buluştuk... Birbirimizi görmeyeli 20 gün olmuştu.