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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'özel' darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Onca şehide rağmen bazı siyasiler, 15 Temmuz darbe girişimine ‘tiyatro ve kontrollü’ darbe olarak nitelendirdi. CHP lideri Özgür Özel, Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Özel, "Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 07:57 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 08:45
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’özel’ darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır

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Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti

BAZI SİYASİ İSİMLER 'TİYATRO' DEDİ

Onca şehide rağmen o dönem bazı siyasiler, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro ve kontrollü' darbe olarak nitelendirdi. Bu kişiler arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyordu.

15 Temmuz'dan önce yaptığı bir açıklamada "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ise İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrılmıştı.

Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etti.

Kemal Kılıçdaroğlunu da unutmadık! 15 Temmuzda millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içtiKemal Kılıçdaroğlunu da unutmadık! 15 Temmuzda millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içti
Kemal Kılıçdaroğlu'nu da unutmadık! 15 Temmuz'da millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içti

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kahve içerek takip etmışti.Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kahve içerek takip etmışti.

"ZIRHLI ARAÇLARIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"
2018 yılında ise o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu hem itirafta bulundu hem de darbeye karşı duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullanarak itirafta bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hain darbe girişimine ilişkin Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Donat'ın Özgür Özel ile gerçekleştirdiği çarpıcı röportajın detayları...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasinin kitabında da, lugatında da darbe kelimesinin yeri yok... Olamaz da" dedi.

Ve... Devam etti: - Darbe, demokrasiyi rafa kaldıran, her seferinde ülkeyi 20-30 yıl geriye götüren bir olay... Kimseye faydası yok... Zaten, bu memlekette darbeden medet uman bir daha belini doğrultamıyor. Tebrikler, 100 yaşındaki CHP'nin yeni nesil Genel Başkanı Özgür Özel.

15 TEMMUZ'A 'TİYATRO' DİYENLER
Tanklar, sivil insanların üzerine yürürken... Jetler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e, Genelkurmay'a, devletin simge kurumlarına bomba yağdırırken... Ömer Halisdemir, İlhan Varank, Mustafa Cambaz, Alpaslan Yazıcı, Birol Yavuz... Tam 253 demokrasi aşığı... "Vurulup tertemiz alınlarından şehit düşerken..." 15 Temmuz 2016... Hain darbe girişimi. İl başkanı, ilçe başkanı, hatta genel başkan, milletvekili, partinin ağır topu, Parti Meclisi üyesi... Pek çok CHP'li, "Tiyatro" demişti... "Kontrollü darbe" olarak nitelemişti. Özgür Özel ile sohbet ederken bu konuyu açtım. Söyledikleri... Kelimesi kelimesine:


'Bu bir tiyatro' diyorlardı.

Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler.

Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.'

15 Temmuz 2016'da siyasilerden Meclis'te darbecilere tepki15 Temmuz 2016'da siyasilerden Meclis'te darbecilere tepki



Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.'

CHP... 27 MAYIS DARBESİNİN NERESİNDE?
Özgür Özel'e de söyledim... 27 Mayıs 1960 darbesinde CHP'nin tavrı, "Biz ne içindeyiz ne de dışında" idi. Söylemediğim ayrıntı ise çok. Örneğin... Ahmet Er'in anıları. (Hatıralarım... Selçuklu Sosyal Güvenlik Vakfı Yayını). Ahmet Er... "Darbeyi yapan Milli Birlik Komitesinin 38 üyesinden biri." 14'ler diye adlandırılan gruptan... Darbeden bir süre sonra komite ile ilişkileri kesidi...

Yurt dışı göreve gönderildiler. Dönüşlerinde bazıları siyasete girdi... Alpaslan Türkeş gibi. Anılardan birkaç sayfa 60... 61... 62... 63... Ve birkaç satır: Başlık: İhtilalde CHP Faktörü.



27 Mayıs'ın icrasından sonra CHP yetkililerinin, 'Biz 27 Mayıs hareketinin içindeyiz' beyanları vardır.

Türk demokrasisinin utanç tarihi: 27 Mayıs 1960Türk demokrasisinin utanç tarihi: 27 Mayıs 1960


Sonra bu beyan değişikliğe uğrayarak, 'Biz 27 Mayıs'ın ne içinde ne dışındayız', sonra da, 'Biz 27 Mayıs'ın dışındayız' şekline dönüştü.

Benim vicdani kanaatime göre ilk beyanları doğrudur: 'CHP 27 Mayıs'ın içindedir

27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren genç subaylardan Muzaffer Özdağ, Ahmet Er, İrfan Solmazer ve Numan Esin27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren genç subaylardan Muzaffer Özdağ, Ahmet Er, İrfan Solmazer ve Numan Esin

DERİN TARİH
Bugün çok kişi bilmez ama... Yakın siyasi tarihin sayfalarında, konumuzla ilgili çok ayrıntı var. Yazmaya kalksak... Sayfalar yetmez. 10 Ekim 1965... Milletvekili genel seçimleri. CHP'nin aday listelerinde, 27 Mayıs darbesini yapan 38 subaydan üçünün adı vardı: Orhan Kabibay... Orhan Erkanlı... Ve İrfan Solmazer. Yetmedi... Seçim kampanyası... CHP Konya mitingi. Darbeci generallerden... Milli Birlik Komitesi üyesi ve darbe hükümetinin Bayındırlık Bakanı... Tabii Senatör... Sıtkı Ulay, kürsüye çıktı ve CHP için oy istedi.

KIRMIZI ÇİZGİ
Darbe... Siyasete müdahale... Örtülü ya da örtüsüz muhtıra gibi konularda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavrını çok net... Gölgesiz bulduk. 'Ama... Fakat... Lakin' gibi söz etmeden, lafı evirip çevirmeden, siyaset-asker-darbe konusunda, kalın çizgi... Kırmızı çizgi çekti. Geçmişte yaşananlara girmedi... Bugün ve yarın için ise şunları söyledi:



Cumhuriyet demek, demokrasi demektir. Demokrasi ise... Halkın özgür iradesidir... Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, millet iradesinin üzerinde bir güç yoktur.

O GECE... VE GAZİ MECLİS
Genel başkanlığını yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Cumhuriyeti kuran bir partiye... İkircikli pozisyon yakışmaz.

Özgür Özel... Darbe, darbe girişimi, muhtıra konularındaki düşüncesini, tavrını anlatırken... O geceden de söz etti. 15 Temmuz... FETÖ... Hain darbe girişimi gecesinden: O gece, Meclis'in açık olmasını teklif eden konuşmalar yapıldı... Cumhuriyet Halk Partisi adına kürsüye ben çıktım.

FETÖ meselesinde... Ve benzer olaylarda, siyaset kurumu olarak çok net bir tutum sergilemek zorundayız.

Zaten başka türlü olmaz... Gazi Meclis'e yakışmaz... Cumhuriyet Halk Partisi'ne, altını tekrar tekrar çizerek söylüyorum, kesinlikle yakışmaz.

BİRAZ DA 'ÖZEL HAYAT'
Siyaset üzerine sohbete, 'özel hayat' molası... Özgür Özel'e bir soru daha: Ankara'ya taşınmayı düşünmüyor musunuz? Yanıtı uzun... Hiç makaslanmadan paylaşalım:



Eşim de, ben de Eczacılar Odası Başkanlığı'ndan geliyoruz. Ben Eczacılar Odası Genel Sekreteri iken, eşim de Eczacılar Odası Etik Kurulu'ndaydı... Yüksek Haysiyet Divanı'nda.

Yani... Bütün kurallara uyulmasını sağlayan kişiydi. Titizdir...Disiplinlidir... Her sabah eczanesini kendisi açar... Akşam kendisi kapatır... Bütün kurallara uyar.

O yüzden, resmî tatiller dışında Manisa'dan ayrılamıyor.

Ama... İlk kez size söylüyorum... Eczanemizi devretmeyi düşünüyoruz.

Uygun bir takvimde devredersek... Ondan sonra her şey olabilir. Her şey... Yani Manisa'daki evi Ankara'ya taşımak... Ankara'da ev tutmak... Ailece Başkent'te yaşamak. İşte bu konuda... Özgür Özel'in bir çekincesi var. "Ama" diyerek anlatmaya başlıyor: - Manisa'dan kopmaktan korkuyorum... Manisa'dan uzak kalınca kızım burnumda tütüyor... Kardeşim Barış burnumda tütüyor... Bir de Spil Dağı burnumda tütüyor... Dağı da, kardeşim gibi özlerim.

'GENİŞ TABANLI ÇALIŞMA'
Özgür Özel ile görüşmemiz sırasında... Bir ara... Saate baktım... 01.15'i gösteriyordu: Sordum: - Günde kaç saat çalışıyorsunuz? - Normal çalışmam 12 saat... Ama çoğu kez geniş tabanlı çalışmam gerekiyor... 18 saat. - Hanımefendi hala Manisa'da mı? - Evet... Manisa'da... Beni ayda iki gün görebiliyor... Geçenlerde İstanbul'da, kızımızın mezuniyet töreninde buluştuk... Birbirimizi görmeyeli 20 gün olmuştu.

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