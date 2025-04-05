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Gazze’de kan donduran katliam! İsrail bombaladı sivillerin uzuvları havaya fırladı

Gazze’de soykırıma devam eden İsrail’in son saldırısı adeta kan dondurdu. Ateşkesi hiçe sayıp yeniden saldırılara başlayan İsrail’in düzenlediği bombardımanda patlamanın şiddetiyle insanların uzuvları havaya uçtu. Gazze'de yaşayan bir gazeteci, korkunç görüntüleri sosyal medya hesabında “ABD roketleri, İsrail işgali tarafından çocukların hem RUHLARINI hem de BEDENLERİNİ cennete göndermek için kullanılıyor” ifadeleriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 10:44 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 10:53
Gazze’de kan donduran katliam! İsrail bombaladı sivillerin uzuvları havaya fırladı

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İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Ateşkesi hiçe sayıp yeniden bombardımana ve kara saldırısına başlayan İsrail'in son bombardımanında patlamanın şiddetiyle insanların uzuvları havaya uçtu.

Katil İsrail bombardımanı uzuvları havaya uçurdu

İSRAİL BOMBARDIMANINDA BEDENLERİ HAVAYA UÇTU

Gazze'deki yerel gazeteciler tarafından paylaşılan videoda, çok sayıda İsrail saldırısının gerçekleştiği bölgelerden duman ve toz bulutları yükselirken uzak mesafedeki binaların üzerine fırlamış insan bedenleri görülüyor.

Gazze'de katliam, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüGazze'de katliam, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

FİLİSTİNLİ GAZETECİ PAYLAŞTI: RUHLARI VE BEDENLERİ CENNETE GİTTİ

Gazze'de yaşayan bir gazeteci, korkunç görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve "ABD roketleri, İsrail işgali tarafından çocukların hem RUHLARINI hem de BEDENLERİNİ cennete göndermek için kullanılıyor!" diye yazdı.

Filistinli gazetecinin paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFilistinli gazetecinin paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

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