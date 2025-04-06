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Derbide 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı karşılaşmayı, takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 17:59
Derbide 11’ler belli oldu!

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Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerde hedef, Galatasaray'ın bay geçtiği hafta kazanarak puan farkını 3'e indirmek. Konuk ekip ise kötü geçen sezonda taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor. (AA)Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor. (AA)
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza.

Dusan Tadic ve Edin Visca. (AA)Dusan Tadic ve Edin Visca. (AA)
REKABETTE 137. KARŞILAŞMA

Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin gol umudu Edin Dzeko. (AA)Fenerbahçe'nin gol umudu Edin Dzeko. (AA)

FIRTINA'DA GÖZLER BANZA'DA

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 18 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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