Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Sarı lacivertlilerde hedef, Galatasaray'ın bay geçtiği hafta kazanarak puan farkını 3'e indirmek. Konuk ekip ise kötü geçen sezonda taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor. (AA)
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İLK 11'LER
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza.