Kemal Kılıçdaroğlu’nu da unutmadık! 15 Temmuz’da millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içti

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kahve içerek takip etti!
"ZIRHLI ARAÇLARIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"
2018 yılında ise o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu hem itirafta bulundu hem de darbeye karşı duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullanarak itirafta bulunmuştu.
İşte 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar;
23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor.
Bu sırada VIP nizamiye girişi, darbecilerin kontrolündeki 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.
Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.
Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. Kılıçdaroğlu ve yanındakiler de bu güzergahtan çıkış yapıyor.
Elini kollunu sallayarak havalimanından çıkan Kılıçdaroğlu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip ediyor.