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Kemal Kılıçdaroğlu'nu da unutmadık! 15 Temmuz'da millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek darbeyi püskürten millet büyük bir direniş destanı yazarken dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yaptıkları" da hafızalardaki yerini koruyor. Darbe girişiminden önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu o gece tankların arasından sıvışıp yaşananları kahve içerek izledi. İşte o gece...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 09:44 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 10:10
Kemal Kılıçdaroğlu’nu da unutmadık! 15 Temmuz’da millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içti

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti ancak dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece "yaptıkları" da unutulmadı!

Fetullahçı alçaklar 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışarak tankları milletin üzerine sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbeye göğüs geren vatandaşlar ihanet girişimini büyük bir direnişle püskürttü.

"TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DİYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU SIVIŞTI
252 vatan evladının şehit olduğu 15 Temmuz gecesi dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise büyük bir riyakarlık örneği sergiledi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

15 Temmuz'dan önce yaptığı bir açıklamada "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ise İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrıldı.

KAHVE İÇİP DARBE GİRİŞİMİNİ İZLEDİ
Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etti.

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kahve içerek takip etti!Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kahve içerek takip etti!

"ZIRHLI ARAÇLARIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"
2018 yılında ise o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu hem itirafta bulundu hem de darbeye karşı duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullanarak itirafta bulunmuştu.

İşte 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar;

23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor.

Bu sırada VIP nizamiye girişi, darbecilerin kontrolündeki 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.

Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. Kılıçdaroğlu ve yanındakiler de bu güzergahtan çıkış yapıyor.

Elini kollunu sallayarak havalimanından çıkan Kılıçdaroğlu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip ediyor.

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