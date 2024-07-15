Kemal Kılıçdaroğlu’nu da unutmadık! 15 Temmuz’da millet direnirken tankların arasından sıvışıp kahve içti

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kahve içerek takip etti!

"ZIRHLI ARAÇLARIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"

2018 yılında ise o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu hem itirafta bulundu hem de darbeye karşı duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullanarak itirafta bulunmuştu.