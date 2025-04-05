CHP kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu kime hırsız dedi? Kulislere düşen bomba ifade: Lafın tamamı aptala söylenir
CHP, şaibelerle anılan Kasım 2023 kurultayının gölgesinde partiye kayyum atanacak korkusuyla 6 Nisan Pazar günü 21'inci olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek. Kurultay öncesinde mevcut parti yönetimi blok listede ısrar ederken, delegelerden ‘Çarşaf liste’ baskısı geldi. Kurultaya katılamama kararı alan Kılıçdaroğlu'nın hırsız göndermesi gündeme bomba gibi düştü. Eski CHP liderinin bu sözleri kime söylediği merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'linin ifadeleri ise oldukça dikkat çekti. Dün akşam saatlerinde Özgür Özel'den gelen hamle kulisleri hareketlendirirken, CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği kurultaydan bugüne kadar gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi ve kazanacak aday diye İmamoğlu'nın yolsuzluklarının üstünün örtüldüğü yorumu yapıldı. İşte son yaşananlar ve siyaset kulisleri...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 09:38Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 10:06
Cumhuriyet Halk Partisi, Kasım 2023 kurultayına yönelik 'şaibe' iddialarının gölgesinde partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için aldığı karar doğrultusunda yarın ( 6 Nisan) 21'inci olağanüstü kurultayını Ankara'da gerçekleştirecek.
Şimdiye kadar 38'i olağan 58 kurultay yapan CHP'nin kayıtlı 1323 delegesi bulunmakta.
ÖZEL'E RAKİP ÇIKTI
Kurultayda Genel Başkan seçiminin yanı sıra 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) üyeleri de belirlenecek. Genel Başkan Özgür Özel yeniden aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da aday olduğunu açıkladı.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
Önceki açıklamalarında adaylığa yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu ise 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ve katılmayacağını açıkladı.
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)
KURULTAYA KATILACAK
Sözcü'den Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun davet gelmediği için kurultaya katılmayacağını ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün (4 Nisan Cuma) 14.30 civarında, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını ve kurultay davetinde bulunduğunu açıkladı.
Kılıçdaroğlu, davet üzerine kurultaya katılma kararı aldı.
Özgür Özel'in de Parti Meclisi listesinin delinmemesi için delegeler üzerinde bire bir markaj faaliyeti yürüttüğü de belirtiliyor.
10 İSİM PM'YE GİRMİŞTİ
Kasım 2023 kurultayında Genel Başkanlığı kazanmasına rağmen, Özel'in listesi delinmiş ve Kılıçdaroğlu'na yakın 10'dan fazla isim PM'ye girmişti.
Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı listede yer alan Müslim Sarı, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi ve Orhan Sarıbal, Özel'in listesini delerek PM'ye giren isimler arasındaydı.
CHP, 6 Nisan tarihinde kurultaya gidiyor. (AA)
CHP'de yeniden bir 'liste delme' operasyonunu yaşanmaması için blok liste ile seçime gidilmesi tartışması da bu nedenle yaşandı.
CHP medyasında yer alan bilgiye göre; mevcut parti yönetimi blok listede ısrar ederken, delegelerden gelen 'Çarşaf liste' baskısı nedeniyle Özgür Özel'in görüşünün değiştiği ve geçen kurultayda olduğu gibi çarşaf liste ile seçim yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN İZLERİ SİLİNECEK
Önceki kurultayda Özel'in anahtar listesini delerek PM'ye giren Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden hiçbirine bu kez yer verilmeyeceği, böylece partide Kılıçdaroğlu izlerinin parti yönetiminden silineceği de kulislerde konuşulanlar arasında.
Cumhuriyet yazarı Yalçın Doğan'ın "Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren CHP'liler partiden ihraç edilsin" önerisi de bu iddiaları doğruluyor.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)
"HIRSIZ" GÖNDERMESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Öte yandan tehditlere dayanamayan ve açık açık hedef gösterilen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerle kimi hedef aldığı büyük merak konusu oldu.
Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının şaşırtmadığını dile getirerek, "Zaten kurultayın alelacele öne alınmasının nedeni "şaibe" iddialarını boşa çıkarmak kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemekti. Bunun için de neredeyse bütün fondaş medya harekete geçirildi ve akıl almaz bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldü. İsim verilerek ağır hakaretler edildi. Sadece siyasiler değil, Fatih Portakal'dan Fatih Altaylı'ya kadar devreye girmeyen kalmadı." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun kastettiği kişilerin şu günlerde yolsuzluk iddiası ile gündemde olan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın bir isim olan Gökhan Zeybek olduğu düşünülüyor.
Fatih Portakal. (AA)
MERAL AKŞENER'İN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ
Kılıdaçdaroğlu'nun bu açıklamaları daha önce 6'lı Masa'dan kalkan sonra geri oturan Meral Akşener'in açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi.
Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı tek il belediyesi olan Nevşehir Belediyesi'ne ziyaretinde yaptığı konuşmada verdikleri destekle seçilmelerine vesile olduklarını vurguladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isim vermeden tepki göstermişti.
Akşener, her zaman dürüstlükten bahsettiklerini belirterek, "Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin, daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.
Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)
Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'li liderlerin bu sözlerini "Lafın tamamı aptala söylenir." şeklinde değerlendirdi.
Sabah Gazetesi Okan Müderrisoğlu ise; CHP'nin "kazanacak aday" diye görülmesi nedeniyle İmamoğlu'nun tüm kusurlarını örttüğüne dikkat çekerek, "2010 yılından bu yana, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği kurultaydan bugüne gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyen ve karanlıkta kalan soruları cevapsız bırakan CHP kurumsal kimliği, Kemal Bey'in tasfiye edilmesi planı için daha büyük yanlışlara katlandığını neden anlamak istemez? İstenirse örnek o kadar çok ki!" ifadelerine yer verdi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)
İşte o örnekler;
♦️Ekim 2022'de Kılıçdaroğlu, ABD'ye yalnızca bilimsel ve teknolojik yenilikleri yerinde incelemek için gitmiş olabilir mi? Asıl maksadı neydi?
♦️ Aralık 2023'te, Kemal Bey Almanya gezisine gönderilirken, İmamoğlu'nun "ahmak davasında" aynı gün karar çıkabileceğini neden öngöremez ki?
♦️ Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar Almanya'dan dönmeye çalışırken, (genel başkanın yokluğunda) Saraçhane'de miting düzenlemek hangi aklın eseriydi mesela?
♦️ O davada siyasi yasak istenen İmamoğlu niçin o kadar sevinçliydi? Ekrem Bey, dönemin İP Genel Başkanı Meral Akşener'le, belediyedeki makamında "çaaakkk!"şovu yaparken neyi murad ediyordu?
♦️Siyaseten hassas günlerde Gökhan Günaydın, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek gibi isimler İstanbul'da, Ekrem Bey'le ve Ekrem Bey için hangi faaliyetlerin içindeydi?
CHP lideri Özgür Özel. (AA)
♦️İmamoğlu, Eylül 2023'te "Güçlü ve umut veren bir değişim için partinin lideri, kadroları, yönetim biçimi, örgüt yapısı, siyaset yapma tarzı, söylemi, program ve tüzüğü yenilenmelidir" diye ortaya çıkarken neye ve kimlere güveniyordu? İstanbul'dan Ankara'yı, CHP Genel Merkezi'ni dizayn edecek gücü nereden buluyordu?
♦️Ekrem Bey patentli değişim dalgasında Özgür Özel nasıl sörf tahtasına çıkarıldı? Kendisine biçilen rol neydi?
♦️ İmamoğlu, 38'inci olağan kurultayda Kılıçdaroğlu'nu devirir, Kemal Bey "sırtımdan hançerledim" der, kurultaya "şaibe bulaştığı" iddiası ayyuka çıkarken, koskoca CHP delegeleri neden "kör, sağır, dilsiz" kesilir ki?
♦️ İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan beri gelen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de taşıdığı çetrefilli ilişkileri ve yöntemleri yavaş yavaş uç verir, hatta belediyeye iş yapan müteahhitlerin hizaya çekildiği her köşebaşında konuşulurken CHP'deki disiplin mekanizmaları neden harekete geçirilmez ki?
♦️ İmamoğlu'na, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olması taktiğini verenler, düzenli olarak Ankara'ya gelmesiyle ne tür ilişkileri koordine etmeye çabalıyordu?
♦️CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında milyonlar balya balya toplanırken Ekrem Bey'in, "Tapuda gösterilen bedel ile mülk sahibinin istediği tutar arasındaki fark" açıklaması, genel merkezde neden normal karşılandı da açıktan işleyen para trafiğinin kaynağı ve aradaki isimlerin İmamoğlu'nun mutemet adamları olması niçin hiç şüphe uyandırmadı?