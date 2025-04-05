CHP kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu kime hırsız dedi? Kulislere düşen bomba ifade: Lafın tamamı aptala söylenir

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI Önceki açıklamalarında adaylığa yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu ise 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ve katılmayacağını açıkladı.

ÖZEL'E RAKİP ÇIKTI Kurultayda Genel Başkan seçiminin yanı sıra 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) üyeleri de belirlenecek. Genel Başkan Özgür Özel yeniden aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da aday olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı listede yer alan Müslim Sarı, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi ve Orhan Sarıbal, Özel'in listesini delerek PM'ye giren isimler arasındaydı.

10 İSİM PM'YE GİRMİŞTİ Kasım 2023 kurultayında Genel Başkanlığı kazanmasına rağmen, Özel'in listesi delinmiş ve Kılıçdaroğlu'na yakın 10'dan fazla isim PM'ye girmişti.

Özgür Özel'in de Parti Meclisi listesinin delinmemesi için delegeler üzerinde bire bir markaj faaliyeti yürüttüğü de belirtiliyor.

KURULTAYA KATILACAK Sözcü'den Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun davet gelmediği için kurultaya katılmayacağını ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in dün (4 Nisan Cuma) 14.30 civarında, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını ve kurultay davetinde bulunduğunu açıkladı.

CHP, 6 Nisan tarihinde kurultaya gidiyor. (AA)

CHP'de yeniden bir 'liste delme' operasyonunu yaşanmaması için blok liste ile seçime gidilmesi tartışması da bu nedenle yaşandı.

CHP medyasında yer alan bilgiye göre; mevcut parti yönetimi blok listede ısrar ederken, delegelerden gelen 'Çarşaf liste' baskısı nedeniyle Özgür Özel'in görüşünün değiştiği ve geçen kurultayda olduğu gibi çarşaf liste ile seçim yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İZLERİ SİLİNECEK

Önceki kurultayda Özel'in anahtar listesini delerek PM'ye giren Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden hiçbirine bu kez yer verilmeyeceği, böylece partide Kılıçdaroğlu izlerinin parti yönetiminden silineceği de kulislerde konuşulanlar arasında.

Cumhuriyet yazarı Yalçın Doğan'ın "Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren CHP'liler partiden ihraç edilsin" önerisi de bu iddiaları doğruluyor.