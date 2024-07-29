Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var

Turgut Özal ve Süleyman Demirel
Koruma müdürünün yanıtı... "Efendim... Sizin selamınızı söyleyerek, bizzat, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tevfik Ertürk'e verdim."
Demirel... Mektubun Özal'a ulaşmadığını söyleyince... Koruma müdürü, soluğu Başbakanlık'ta almış... Özel kalemde... Durumu anlatmış. Tevfik Ertürk, hemen Başbakanlık konutunu aramış... Konuşmuş... Ve Demirel'in koruma müdürüne dönmüş... "Sayın Demirel'e lütfen saygılarımı söyleyin... Mektup, Başbakanlık konutunda... Klasörde." Süleyman Demirel, bunları ayrıntıları ile anlattı... Ve bir ricada bulundu: Bu konuştuklarımızı yazma... Zira Tevfik Ertürk, sıkıntıya girebilir... Onun bir ihmali, kusuru yok... Anlaşılıyor ki, benim mektubumu, Turgut Özal'ın okumasını istemeyen birileri var
DÜNDEN BUGÜNE
Zaman tünelinden... Özel arşivimden... Bu olayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattım... Detaylarıyla. "Özgür Bey" dedim: Dün... Özal ile Demirel ilişkilerinde bir yumuşama, normalleşme olsaydı... İki tarafta da bazı kişiler devre dışında kalacaklardı. Bugün... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sizin... AK Parti ile CHP'nin ilişkilerinde... Türk siyasetinde... Yumuşama ve normalleşme devam ederse... Yine iki tarafta da açığa düşecek... Devre dışı kalacak isimler olabilir. Özgür Özel, anlattıklarımı dikkatli dinledi... Ve dedi ki...
SİYASET... NEZAKET... VE MÜZAKERE
Siyasette normalleşmeyi, yumuşamayı konuşurken... Özgür Özel, sözü Rize'ye yaptığı ziyarete getirdi:
Sayın Erdoğan'ın hemşerileri... Kendi şiveleriyle bana, 'Kardeşim normalleşin... Sizden bunu istiyoruz' dediler. Eskiden... Kavga ederken... Onlar Erdoğan'ın tarafında duruyor ve bizi hiç dinlemiyorlardı... Söylediklerimizi duymuyorlardı. Şimdi... Normalleşmeden sonra... Onlara çay konusunu açınca çok mutlu oldular.
Rizeliler dediler ki, 'Konuş... Çayı da konuş... Fındığı da konuş... Bunları konuşun... Bizim dertlerimizi konuşun...' Normalleşme ile birlikte bizi daha dikkatli dinliyorlar... Söylediklerimize önem veriyorlar.
Bizim seçmen, bizim mahalle zaten arkamızda... Ama karşı mahalleye seslenebilmek için ben normalleşmeyi, yumuşamayı çok çok önemli görüyorum.
Bu konunun Sayın Erdoğan açısından da şöyle bir önemi var... Karşı mahalle, Erdoğan'ın her söylediğine kategorik olarak karşı çıkıyordu.
Ama... Normalleşince... Onun her söylediğine karşı çıkılmak yerine, söylediği doğru şeyler, önemli şeyler, karşı mahalle tarafından dinlenebilir hale geliyor.
Türkiye, çok büyük bir ülke... İktidar ile muhalefet elbette gerginlik yaşayabilir... Fakat... Nezaketi ve müzakere zeminini hiç kaybetmemek gerekir.
İŞSİZ KALACAKLAR
Demirel'in Özal'a mektubu... Mektubun Özal'dan saklanışı... Ve olup bitenler... Yaşananlar... Yarın yaşanacaklar... Özgür Özel dedi ki:
Çok ilginç bir olay... İlk defa sizden dinliyorum.
Doğruyol Partisi Lideri Demirel'in mektubunu Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Özal'a vermiyorlar... Neden? 'Verirsem ve ilişkilerinde bir normalleşme olursa bana burada iş kalmayacak' diye düşünüyorlar.
Söyledim size... Bugün iki partide de yumuşama, normalleşme karşıtları mevcut... Gerginlikten beslenenlerin rahatsızlığı meselesi.
Fakat... Sokaktaki insan... Onlara... Gıdasını gerilimden alanlara itibar etmiyor... Kulak vermiyor.