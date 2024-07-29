Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var

GERİLİM TACİRLERİ Özgür Özel 'e katılıyoruz... Adına ister "Yumuşama" diyelim, ister "Normalleşme." Kamuoyunda karşılığı var. Hatay' dan Manisa' ya, Erzurum 'dan Adana 'ya... Dolaştığımız her yerde bu karşılığı görüyoruz. Ve yazıyoruz. Ama... Fakat... Lakin... Bir de istemezük cephesi mevcut. Özgür Özel'e dedik ki: - Siyasette yumuşama devam ettikçe bazı kişiler ofsayta düşecekler... Zira... Siz de biliyorsunuz ki... Türkiye'de gerilimden beslenenler var... Açık konuşalım, gerilim tacirleri var . CHP Genel Başkanı, "Haklısınız" dedi:

"MİLLET YUMUŞAMA İSTİYOR" Özel,konuyla ilgili "Normalleşme, sokakta satın alındı... İnanılmaz derecede. Siyasi gerilimin, Türkiye'ye hiçbir faydası yok. CHP'ye de faydası yok. Millet, yumuşama istiyor... Seçimden sonra 25 ile gittim. Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede, sokakta şunu gördüm; Yumuşamanın, normalleşmenin halkta karşılığı var." ifadelerini kullandı.





Evet... Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten.



İki tarafta da gerginlikten beslenen siyasetçi de var, gazeteci de var.



Ama sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?

DEMİREL'DEN ÖZAL'A MEKTUP

Günün geç bir saatiydi... Gece yarısı. Özgür Özel bütün gün koşturmuştu... O toplantı... Bu toplantı. Yemeğe ayıracak zaman bulamamıştı. O çorba içti, akşam yemeği niyetine... Ben de kahve. Bu arada... Zaman tünelinden bir anı anlattım... Tanığı olduğum bir olayı... Özetle...



Başbakan Turgut Özal, Amerika'dan dönmüştü... Ameliyattan.



Süleyman Demirel, bir mektup yazdı... 'Eşim ve ben geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz' tadında, dostça bir mektup.



Fakat... Aradan bir hayli zaman geçti... Özal'dan, Demirel'e iki satır da olsa teşekkür yazısı gelmedi.



Demirel incindi... Bana anlattı... Ben de yazdım... Tercüman Gazetesi'nde. Yazımın yayınlandığı gün... First Lady aradı... Semra Özal:



Turgut Bey'e böyle bir mektup gelmedi... Turgut Bey de ben de Sayın Demirel'den gelecek böyle bir mektuba yanıt vermeyecek insanlar mıyız? Ne olur bunu yazın... Çok ama çok üzüldük.

O MEKTUBA NE OLDU?

Semra Özal'ın telefonunu... Anlattıklarını... Turgut Özal'ın ne kadar üzüldüğünü yazdım. Telefon... Arayan Demirel... "Zamanın varsa konuşmak istiyorum... Yüz yüze" dedi. Buluştuk... Güniz Sokak 31 numara... Alt kat.



Demirel... Benim yazımı okuyunca... Koruma müdürünü çağırmış... Yazdığım mektubu, Başbakanlık'ta kime verdin?