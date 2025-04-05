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Galatasaray'dan Victor Osimhen'e 135 milyon euroluk devasa bonservis

Galatasaray’da Victor Osimhen gündemi sıcaklığını koruyor. Kadıköy’de fark yaratarak sarı-kırmızılılara kupada turu getiren golleri atan Nijeryalı golcünün takımda kalması için önemli bir adım atıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen’in bonservisi ve maaşı için gerekli mali kaynağı buldu.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 20:55 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen’e 135 milyon euroluk devasa bonservis

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Napoli'den kiralandıktan sonra sarı kırmızılı formayla harikalar yaratan Victor Osimhen'in takımda kalması için "tüm tuşlara" basılıyor. Yönetim, her türlü planı masaya yatırırken flaş bir gelişme yaşandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SPONSOR DESTEKLİ PROJE

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Osimhen transferine dair tüm süreci üstlendi. Başkan Dursun Özbek'in yetki verdiği Kavukçu, yıldız futbolcunun bonservisi ve maliyeti için sponsor destekli bir plan oluşturdu.

Victor Osimhen (İHA)Victor Osimhen (İHA)

4 YILLIK ANLAŞMA

Toplam maliyeti 135 milyon euroyu bulan Osimhen için Galatasaray, 65 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardı. Nijeryalı futbolcuya ise yıllık 15 milyon euro maaş teklif edilmesi planlanıyor. 4 senelik sözleşme süreci için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan yönetim, Şampiyonlar Ligi gelirini de bu planda önemli bir unsur olarak değerlendiriyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN'İN KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'da oldukça mutlu olduğunu sık sık dile getiren Victor Osimhen'in, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor. Bu karar doğrultusunda sarı-kırmızılılar harekete geçecek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

FORMASI ALMANYA'DA

Öte yandan, Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Victor Boniface de gündeme geldi. Bayer Leverkusen'in golcüsü olan Boniface, Galatasaray formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Adamım" notuyla Osimhen'e selam gönderdi.

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