Galatasaray’dan Victor Osimhen’e 135 milyon euroluk devasa bonservis

Napoli 'den kiralandıktan sonra sarı kırmızılı formayla harikalar yaratan Victor Osimhen 'in takımda kalması için "tüm tuşlara" basılıyor. Yönetim, her türlü planı masaya yatırırken flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Osimhen transferine dair tüm süreci üstlendi. Başkan Dursun Özbek'in yetki verdiği Kavukçu, yıldız futbolcunun bonservisi ve maliyeti için sponsor destekli bir plan oluşturdu.

Victor Osimhen (İHA)

4 YILLIK ANLAŞMA

Toplam maliyeti 135 milyon euroyu bulan Osimhen için Galatasaray, 65 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardı. Nijeryalı futbolcuya ise yıllık 15 milyon euro maaş teklif edilmesi planlanıyor. 4 senelik sözleşme süreci için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan yönetim, Şampiyonlar Ligi gelirini de bu planda önemli bir unsur olarak değerlendiriyor.