Tamar Öner kimdir? Can Tanrıyar sevgilisi Tamar Öner kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Tanrıyar, mutluluğunu "Aşkı, huzuru, heyecanı Tamar'da buldum" sözleriyle dile getirdi. Tamar Oner de "Tanıştığımız gün birbirimize aşık olduk. 26 gün sonra evlenme teklif etti. Çok mutluyum" dedi. Tamar Öner kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.

TAMAR ÖNER KİMDİR?

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Haçik Oner'in büyük kızı olan Tamar Öner, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulunda okudu. Lise eğitimi ardından Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandı, fakat 2. Sınıfta okulu dondurma kararı aldı. Sinemaya olan tutkusu yüzünden Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisi iken ani bir kararla okulunu donduran Tamar Oner, dizilerde ve sinema setlerinde, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamada tecrübe edindi.