Tamar Öner kimdir? Can Tanrıyar sevgilisi Tamar Öner kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Tanrıyar, mutluluğunu "Aşkı, huzuru, heyecanı Tamar'da buldum" sözleriyle dile getirdi. Tamar Oner de "Tanıştığımız gün birbirimize aşık olduk. 26 gün sonra evlenme teklif etti. Çok mutluyum" dedi. Tamar Öner kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.
TAMAR ÖNER KİMDİR?
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Haçik Oner'in büyük kızı olan Tamar Öner, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulunda okudu. Lise eğitimi ardından Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandı, fakat 2. Sınıfta okulu dondurma kararı aldı. Sinemaya olan tutkusu yüzünden Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisi iken ani bir kararla okulunu donduran Tamar Oner, dizilerde ve sinema setlerinde, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamada tecrübe edindi.
CAN TANRIYAR KİMDİR?
1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Tanrıyar, 15 yaşında iş hayatına atılmış ve babasına ait olan saunada çalışmaya başlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeticiliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.
Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole'nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre "Uçankuş" adlı programını yaptı.