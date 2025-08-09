Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla devam eden yürüyüş, Ayasofya -i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlanacak.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan



"SOYKIRIMA UĞRAMIŞ BİR MİLLETİN SOYKIRIM YAPMASI BAŞKA BİR KARA MİZAH"

Öte yandan gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkati çekerek, "Cumartesi akşamı, akşam namazından sonra Beyazıt Camisi'nden çıkıp Beyazıt Meydanı'nda toplanmayı, daha sonra buradan Ayasofya'ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, İsrail'e yönelik boykot çağrısını yineleyerek, şunları kaydetti:



"BU SOYKIRIMI DURDURABİLİRLER"

"Boykot derken tabii ki bazı markalar daha hedefte, daha sembolik bu markalarla ilgili daha gayretli olmak gerekiyor. Ama genel olarak eğer bir yerli alternatifi varsa o şeyin Batılısını almamak lazım. Çünkü hedef sadece İsrail olmamalı, bütün Batı karar vericileri olmalı. Çünkü bu soykırımı durdurmaya güçleri yeter. İsterlerse bu soykırımı durdurabilirler. Soykırıma uğramış bir milletin soykırım yapması başka bir kara mizah herhalde. Allah Filistinli kardeşlerimize güç, kuvvet versin. Bu soykırımın faillerini de kahretsin."

Bilal Erdoğan, bir gazetecinin "Uluslararası basın ve kamuoyunun ikili, taraflı yaklaşımı ve suskunluğunu nasıl değerlendirdiği" yönündeki sorusu üzerine, uluslararası medya üzerinde ciddi bir tahakküm olduğunu, özellikle İsrail lobisinin yönettiği sermaye gücünün sosyal medya üzerinde tahakküm oluşturduğunu söyledi.

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde eylem düzenlendi (1 Ocak 2025, AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Sosyal medyada bazı hesapların kapatıldığını, insani ve vicdani içeriklerin sansürlendiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla bu konuda belki daha da bilinçli olmaya ihtiyacımız var. Yani uluslararası medya dediğimiz şeyin vicdani konularda dahi tarafsız olamaması, insanlığın yanında duramaması, o da 21. yüzyılın belki de karanlık noktası. Gönül ister ki bu zillet anı, bu yaşadığımız karanlık nokta, bu soykırım, insanlık vicdanının yeniden dünyanın egemen güçlerine galebe çalmasına vesile olsun. Aksi takdirde sermaye gücünün kamuoyunu yönetmeye, toplumları manipüle etmeye, insanlığın masum sesini bastırmaya yönelik hareket etmeye devam etmesi kaçınılmaz."