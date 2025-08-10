Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?

Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi. Komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirten Bahçeli, "Yakın döneme dair umut verici gelişmeler görüyoruz" dedi. "Barışın tek kanatlı bir kuş olmadığının" altını bir kez daha çizen MHP Lideri, PKK'nın silah yakmasına ilişkin; Silahı gömmenin "Sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği" manasına gelebileceğini, yakmanın ise “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamını taşıdığını belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinde birbiri ardına kritik ve hayati gelişmeler yaşanıyor.

Terör örgütü PKK'nın silah yakmasının ardından TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Komisyon ilk iki toplantısını Meclis çatısı altında icra etti.

Ana gündem terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek olarak belirlendi. Komisyonun yaz boyu değil yıl boyu çalışacağı öğrenildi.

BAHÇELİ: MHP OLARAK SAMİMİYETLE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmalar ve Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin önemli mesajlar verdi.

Komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirten Bahçeli, Türk Milleti'nin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek barış ikliminin artık vücut bulacak olması için MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın da terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğini ve istisnasız şekilde destek vermesinin Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu vurguladı.

"YAKIN DÖNEME DAİR UMUT VERİCİ GELİŞMELERİ GÖRÜYORUZ"

Televizyonda yakın zamanda, Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşında bir gencin, gece vakti elinde dondurmayla caddede gezdiğini izlediğini belirten MHP Lideri Bahçeli, bu görüntüyü görmenin dahi önümüzdeki yakın döneme dair umut verici gelişmeleri gösterdiğini ve artık göz yaşı yerine hayatın normalleşerek vatandaşlarımızın her yerde terör endişesi olmadan huzur içerisinde yaşamasının zamanının geldiğini söyledi.

YIL SONUNU İŞARET ETTİ

MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.

PKK'NIN SİLAH YAKMASI...

tv100'de yer alan habere göre; "Barışın tek kanatlı bir kuş olmadığının" altını bir kez daha çizen MHP Lideri Devlet Bahçeli, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu söyledi.

Silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini ancak yakmanın "bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz" anlamını taşıdığını ifade etti.

