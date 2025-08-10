Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?

Terörsüz Türkiye sürecinde birbiri ardına kritik ve hayati gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK'nın silah yakmasının ardından TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Komisyon ilk iki toplantısını Meclis çatısı altında icra etti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos'ta gerçekleştirdi. (Fotoğraf: AA) Ana gündem terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek olarak belirlendi. Komisyonun yaz boyu değil yıl boyu çalışacağı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli



BAHÇELİ: MHP OLARAK SAMİMİYETLE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ



MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmalar ve Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin önemli mesajlar verdi.



Komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirten Bahçeli, Türk Milleti'nin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek barış ikliminin artık vücut bulacak olması için MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın da terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğini ve istisnasız şekilde destek vermesinin Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu vurguladı.