



"İRAN VURULACAKSA BU ADAM OLMADAN OLMAZ"

İsrailli medya kuruluşu Ynet tarafından yazılanlara göre, Kurilla "İran vurulacaksa bu adam olmadan olmaz" denilerek Tel Aviv'in stratejik ortağı ilan edildi. CENTCOM'a bağlı tüm radar ve füze savunma sistemlerini İsrail'le entegre eden Kurilla, bölgeye yığılan uçak gemileri ve yakıt tankerlerinin baş mimarı.

YILLARDIR TEL AVİV'E ÇALIŞIYOR İRAN HARİTASINI EZBERE BİLİYOR

Politico ve Axios'da yer alan haberlerde Panama, Körfez Savaşı, Irak ve Afganistan'daki savaşlara da katılan General Kurilla'nın, "İsrail'in Amerikan savunma teşkilatındaki en sadık müttefiklerinden biri" İsrailli yetkililer onu "bizim kadar İran'ı bilen Amerikalı" diye tanımlıyor.



Politico'ya göre, generalin ABD başkanıyla diğer generallerin çoğundan daha fazla yüz yüze zaman geçirdiği söyleniyor.