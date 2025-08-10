CENTCOM Komutanlığı görevini Cooper'a devreden Kurilla, törende, "Amiral Brad Cooper'ın liderliğinde, Savunma Bakanlığı ve Müşterek Kurmay Başkanlığının desteği, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın tavsiyeleri ve katkıları, karargahımızın ve bileşen ekiplerimizin desteğiyle, bu ulusa özgürlüğün ön saflarında hizmet eden askerler, denizciler, havacılar, deniz piyadeleri, sahil güvenlik görevlileri ve Merkez Komutanlığı Muhafızları her zaman başarılı olacak." diye konuştu.
YPG BAŞSIZ KALDI!
CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD'de yaptığı çeşitli konuşmalarında YPG/PYD'yi olumlu bir şekilde değerlendirmişti.
Sık sık YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüşüyor, terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlıyordu.
Orta Doğu'daki her karışıklığın altında adı geçen Kurilla, özellikle Irak ve Afganistan'daki işgallerde yer aldı ve bu süreçte sivil kayıpların yaşanmasına neden oldu.
SOYKIRIMCI İSRAİL'E KESİNTİSİZ DESTEK
Nisan 2022'de, dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın atamasıyla CENTCOM Komutanı olarak göreve başlayan Kurilla, İsrail'in soykırım faaliyetlerine de kesintisiz destek sağladı.
Goril lakabıyla anılan Kurilla, geçtiğimiz aylarda İran ile İsrail arasında patlak veren savaşta , İran'a karşı askeri saldırı planlarını doğrudan Trump'ın masasına taşıyan isim olarak biliniyor.