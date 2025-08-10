Son Dakika
Görev süresi boyunca Suriye'de YPG'nin hamiliğini yapan CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla görevi devretti. Orta Doğu'daki her karışıklığın altında adı geçen "Goril" lakaplı Kurilla, özellikle Irak ve Afganistan'daki işgallerde yer aldı ve bu süreçte sivil kayıpların yaşanmasına neden oldu. İran’a karşı askeri saldırı planlarını doğrudan Trump’ın masasına taşıyan isim olarak bilinen Kurilla, İsrail tarafından "İsrail'in Amerikan savunma teşkilatındaki en sadık müttefiklerinden biri" olarak tanımlıyordu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla, görevini Donanma Amirali Brad Cooper'a devretti.

CENTCOM Komutanlığı görevini Cooper'a devreden Kurilla, törende, "Amiral Brad Cooper'ın liderliğinde, Savunma Bakanlığı ve Müşterek Kurmay Başkanlığının desteği, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın tavsiyeleri ve katkıları, karargahımızın ve bileşen ekiplerimizin desteğiyle, bu ulusa özgürlüğün ön saflarında hizmet eden askerler, denizciler, havacılar, deniz piyadeleri, sahil güvenlik görevlileri ve Merkez Komutanlığı Muhafızları her zaman başarılı olacak." diye konuştu.
YPG BAŞSIZ KALDI!

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD'de yaptığı çeşitli konuşmalarında YPG/PYD'yi olumlu bir şekilde değerlendirmişti.

Sık sık YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüşüyor, terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlıyordu.

Orta Doğu'daki her karışıklığın altında adı geçen Kurilla, özellikle Irak ve Afganistan'daki işgallerde yer aldı ve bu süreçte sivil kayıpların yaşanmasına neden oldu.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E KESİNTİSİZ DESTEK

Nisan 2022'de, dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın atamasıyla CENTCOM Komutanı olarak göreve başlayan Kurilla, İsrail'in soykırım faaliyetlerine de kesintisiz destek sağladı.

Goril lakabıyla anılan Kurilla, geçtiğimiz aylarda İran ile İsrail arasında patlak veren savaşta , İran'a karşı askeri saldırı planlarını doğrudan Trump'ın masasına taşıyan isim olarak biliniyor.

"İRAN VURULACAKSA BU ADAM OLMADAN OLMAZ"

İsrailli medya kuruluşu Ynet tarafından yazılanlara göre, Kurilla "İran vurulacaksa bu adam olmadan olmaz" denilerek Tel Aviv'in stratejik ortağı ilan edildi. CENTCOM'a bağlı tüm radar ve füze savunma sistemlerini İsrail'le entegre eden Kurilla, bölgeye yığılan uçak gemileri ve yakıt tankerlerinin baş mimarı.

YILLARDIR TEL AVİV'E ÇALIŞIYOR İRAN HARİTASINI EZBERE BİLİYOR

Politico ve Axios'da yer alan haberlerde Panama, Körfez Savaşı, Irak ve Afganistan'daki savaşlara da katılan General Kurilla'nın, "İsrail'in Amerikan savunma teşkilatındaki en sadık müttefiklerinden biri" İsrailli yetkililer onu "bizim kadar İran'ı bilen Amerikalı" diye tanımlıyor.

Politico'ya göre, generalin ABD başkanıyla diğer generallerin çoğundan daha fazla yüz yüze zaman geçirdiği söyleniyor.

