Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun mali müşaviri Cem Çelik, ifadesinde İSFALT'ın nasıl zarara uğratıldığını anlattı. İşte Cem Çelik'in anlatımları:
İŞTİRAK YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN ALINDI
"Murat Gülibrahimoğlu'nun İSFALT ve İSTAÇ'ta problemler yaşamaması için yöneticileri değişti."
FATİH KELEŞ 'HİSSELERİ TOPLA' DEDİ
"İBB iştiraki İSFALT'ın ortak olduğu Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketleri çalışmaz durumdaydılar. Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'na 'Bu şirketlerdeki hisselerini topla' dedi. O da Kuzey İstanbul Gayrimenkul Şirketi'ni devreye soktu. Murat, Kuzey İstanbul Çevre Şirketi'ni kurdu. Hisseler Fatih Keleş'in sahibi olduğu DÖRTER şirketine devredildi. DÖRTER'e yüksek faturalar kesildi."