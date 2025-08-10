Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e

YAKLAŞIK DEĞERLERİ 40 MİLYAR TL "DÖRTER şirketi, Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yüzde 50'si için Murat Gülibrahimoğlu 'nun hesabına 125 milyon TL göndermiştir. Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci - Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yaklaşık değerinin 40 milyar TL olduğu düşünülmektedir."

CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e (Takvim.com.tr)

İSTAÇ'IN ZARARI 1.9 MİLYAR

"Ruhsatı olmayan Kuzey İstanbul Modern asıl döküm işini yapıyordu. Yüzde 50 - 50 paylaşım olur. 2024 yılında hiç paylaşım yapılmadan tüm döküm geliri Murat Gülibrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul Modern'e kaldı. Bu şirketin 2024 yılında Güney Cebeci sahasındaki döküm için kestiği faturaların toplamı 3 milyar 869 milyon TL'dir. İSTAÇ'ın zararı bu paranın yaklaşık yarısıdır."