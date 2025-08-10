Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB soruşturmasındaki firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun mali müşaviri Cem Çelik anlattı: İSFALT’ın Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketlerinin çalışamaz durumdaydı. Fatih Keleş, bu şirketlerin hisselerini toplamasını istedi.

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun mali müşaviri Cem Çelik, ifadesinde İSFALT'ın nasıl zarara uğratıldığını anlattı. İşte Cem Çelik'in anlatımları:

İŞTİRAK YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN ALINDI
"Murat Gülibrahimoğlu'nun İSFALT ve İSTAÇ'ta problemler yaşamaması için yöneticileri değişti."

FATİH KELEŞ 'HİSSELERİ TOPLA' DEDİ
"İBB iştiraki İSFALT'ın ortak olduğu Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketleri çalışmaz durumdaydılar. Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'na 'Bu şirketlerdeki hisselerini topla' dedi. O da Kuzey İstanbul Gayrimenkul Şirketi'ni devreye soktu. Murat, Kuzey İstanbul Çevre Şirketi'ni kurdu. Hisseler Fatih Keleş'in sahibi olduğu DÖRTER şirketine devredildi. DÖRTER'e yüksek faturalar kesildi."

YAKLAŞIK DEĞERLERİ 40 MİLYAR TL
"DÖRTER şirketi, Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yüzde 50'si için Murat Gülibrahimoğlu'nun hesabına 125 milyon TL göndermiştir. Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci - Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yaklaşık değerinin 40 milyar TL olduğu düşünülmektedir."

İSTAÇ'IN ZARARI 1.9 MİLYAR
"Ruhsatı olmayan Kuzey İstanbul Modern asıl döküm işini yapıyordu. Yüzde 50 - 50 paylaşım olur. 2024 yılında hiç paylaşım yapılmadan tüm döküm geliri Murat Gülibrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul Modern'e kaldı. Bu şirketin 2024 yılında Güney Cebeci sahasındaki döküm için kestiği faturaların toplamı 3 milyar 869 milyon TL'dir. İSTAÇ'ın zararı bu paranın yaklaşık yarısıdır."

